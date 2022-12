Bekijk hieronder de resultaten. (Let op iedere vechter mag standaard 1lbs over het contractuele gewicht zitten, alleen voor titelgevechten moet je het precieze gewicht halen)

Main Card

- Stephen Thompson (170 lbs) vs. Kevin Holland (170.5 lbs)

- Bryan Barberena (170.5 lbs) vs. Rafael Dos Anjos (170 lbs)

- Matheus Nicolau (126 lbs) vs. Matt Schnell (126 lbs)

- Tai Tuivasa (266 lbs) vs. Sergei Pavlovich (255 lbs)

- Jack Hermansson (186 lbs) vs. Roman Dolidze (185.5 lbs)

- Eryk Anders (186 lbs) vs. Kyle Daukaus (184.5 lbs)

Preliminary Card

- Niko Price (170 lbs) vs. Phil Rowe (173.5 lbs*)

- Angela Hill (115.5 lbs) vs. Emily Ducote (115.5 lbs)

- Clay Guida (154.5 lbs) vs. Scott Holtzman (155.5 lbs)

- Michael Johnson (156 lbs) vs. Marc Diakiese (155.5 lbs)

- Darren Elkins (145 lbs) vs. Jonathan Pearce (146 lbs)

- Tracy Cortez (125 lbs) vs. Amanda Ribas (125 lbs)

- Natan Levy (156 lbs) vs. Genaro Valdez (156 lbs)

- Francis Marshall (145 lbs) vs. Marcelo Rojo (145 lbs)

- Yazmin Jauregui (115.5 lbs) vs. Istela Nunes (114.5 lbs)

* Phil Rowe was 2.5 pond te zwaar en zal een deel van zijn gage moeten afstaan an Niko Price.

Waar kijk je UFC Orlando?

De previewshow begint zondagochtend 4 december om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Neal Petersen. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

