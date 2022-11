Importantie

Het jaar 2021 was een vreselijk jaar voor Stephen Thompson. De karateka verloor tweemaal omdat zowel Gilbert Burns als Belal Muhammad hem op de grond controleerden. Thompson zal moeten winnen om zijn ranking te behouden tegen Kevin Holland.

Ad

Kevin Holland heeft altijd lol in de Octagon Foto: Getty Images

UFC UFC Orlando | "Dos Anjos heeft nog iets van me te goed" - Bryan Barberena 3 UUR GELEDEN

Holland daarentegen flirtte met pensioen na zijn verlies tegen Khamzat Chimaev drie maanden geleden. Echter kan dit ook een onderhandelingstactiek zijn geweest van de Amerikaan. Zeker aangezien hij nu een gigantische kans krijgt van de UFC om de rankings binnen te komen.

Karateka

Stephen Thompson is eigenlijk al jaren niet meer weg te denken uit de top-10 van de UFC weltergewicht divisie. De karateka en ex-kickbokser begon zijn MMA-carrière pas op zijn 27ste in 2010. ‘Wonderboy’ maakte furore in de Amerikaanse MMA scene en zou anderhalf jaar na de start van zijn MMA carrière al bij de UFC tekenen. Thompson werkte zichzelf binnen drie jaar op tot een van de topcontenders in de divisie. Onder meer Robert Whittaker en Johny Hendricks werden gefinisht. Nadat ook in een contenderpartij werd gewonnen van Rory MacDonald kreeg Thompson een titelgevecht tegen kampioen Tyron Woodley.

Stephen Thompson in karakteristieke houding Foto: Getty Images

De partij eindigde onbeslist waardoor de UFC vijf maanden later de rematch inplande. Ditmaal won Woodley via unanimous decision. Het zouden de enige twee titelgevechten zijn in de UFC carrière van de Amerikaan. Sindsdien heeft Thompson eigenlijk niet meer de groei laten zien in de UFC die hij daarvoor wel liet zien. Thompson won nog onder meer van Jorge Masvidal, Vicente Luque en Geoff Neal en zorgde er bij de laatste twee voor dat ze niet door konden stoten naar de top van de divisie. Thompson had het echter moeilijk in zijn twee meest recente partijen. Zowel Gilbert Burns als Belal Muhammad waren slim en controleerde de karateka drie ronden lang op de grond. Hierdoor kon Thompson zijn spelletje niet spelen. Dit zal waarschijnlijk anders zijn tegen een staande vechter als Kevin Holland.

Big Mouth

Kevin Holland is een publiekslieveling. De Amerikaan kwam bij het grote publiek voor het eerst op de radar tijdens het eerste seizoen van de Dana White’s Contender Series. Holland won zijn partij, maar kreeg geen contract. Dana White ergerde zich groen en geel aan het continue gepraat van Holland in de Octagon. Twee maanden na de partij van Holland had White een tegenstander nodig om het op te nemen tegen Thiago Santos. De matchmakers belden iedereen die een contract hadden gewonnen, maar niemand accepteerde de partij. Dana White zei: “Call big mouth, let’s see if he takes that fight”. Holland nam de partij aan en wist Santos drie ronden partij te geven. Hij verloor echter wel via unanimous decision. Dana White was om en gaf Holland een contract en de rest is geschiedenis. Holland won acht van zijn daarop volgende negen partijen. Onder meer de legendarische ‘Jacaré’ Souza werd via knockout verslagen.

UFC Austin | Een fantastische D'Arce Choke submission voor Kevin Holland

Na een winstreak van vijf partijen te hebben opgebouwd in 2020 kreeg Holland te maken met sterkere competitie. Holland die geen sterke groundgame heeft verloor kansloos van zowel Derek Brunson als Marvin Vettori. Nadat vervolgens een no-contest werd gevochten tegen Kyle Daukaus maakte Holland eindelijk de overstap naar het weltergewicht. Tijdens zijn debuut eerder dit jaar werd gewonnen via TKO in de tweede ronde van Alex Oliveira. Holland zou vervolgens in juni ook winnen van Tim Means. Means werd via een D’Arce Choke submission gefinisht nadat Means al wankelde op zijn benen. De Amerikaan zou in september vechten tegen Daniel Rodriguez, maar door schommelingen op de card werd Khamzat Chimaev de tegenstander. Holland had niets in te brengen en verloor kansloos via D'Arce Choke submission. Holland zei vervolgens dat hij met pensioen ging. Echter geloofde niet veel mensen hierin. En dat blijkt dus meer dan terecht.

Attractief

Als Bryan Barberena vecht dan weet je een ding zeker, saai zal het niet worden. De sympathieke Amerikaan kwam in 2014 naar de UFC. Barberena wist in zijn derde partij voor het eerst echt door te breken bij het grote publiek door de immens gehypte Sage Northcutt te verslaan via een Arm-Triangle Choke submission. Barberena won eveneens van TUF Brazil 3 winnaar Warlley Alves. Echter had Barberena altijd veel moeite als hij tegen de top van de divisie moest vechten. Zo werden partijen tegen onder meer Colby Covington en huidig kampioen Leon Edwards verloren. Een van Barberena’s meest memorabele partijen was het gevecht tegen Vicente Luque in 2019. Barberena leek de Braziliaan te gaan verslaan, maar moest zes seconden voor het einde opgeven via TKO. De partij is een absolute klassieker.

UFC 276 | Bryan Barberena finisht Robbie Lawler tijdens na een geweldige partij

Nadat vervolgens verloren werd van Randy Brown leek Barberena in een moeilijke periode terecht te komen. Barberena won weliswaar van Anthony Ivy, maar zou vervolgens bijna overlijden nadat hij een dubbele slagaderlijke bloeding kreeg tijdens autorijden. De Amerikaan herstelde gelukkig en keerde terug in de Octagon. Na een tegenvallende partij tegen Jason Witt wist Barberena drie goede gevechten neer te zetten en te winnen van Darian Weeks en Matt Brown. Die derde en meest recente overwinning was de grootste overwinning van Barberena zijn carrière. Ex-kampioen Robbie Lawler werd via TKO in de tweede ronde verslagen. Nu krijgt ‘Bam Bam’ wederom te maken met een ex-kampioen in Rafael Dos Anjos.

RDA

Rafael Dos Anjos is een van de meest herkenbare namen in de UFC. De Braziliaan vecht al sinds 2008 voor de organisatie. De status van topvechter had de Braziliaan in het begin van zijn carrière totaal niet. Vanaf 2012 pas wist RDA zich echt te laten gelden. Na een winstreak van vijf partijen ging het echter mis tegen (de op dat moment nog opkomende) Khabib Nurmagomedov. Dos Anjos was echter vastberaden en wist met belangrijke overwinningen tegen voormalig kampioen Benson Henderson en Nate Diaz een titelgevecht af te dwingen tegen de ongrijpbare Anthony Pettis. Dos Anjos besliste echter anders en wist als underdog de partij te domineren en via unanimous decision te winnen. Dos Anjos verdedigde vervolgens met succes zijn titel tegen Donald Cerrone, maar kwam te kort tegen Eddie Alvarez.

Ex-kampioen Rafael Dos Anjos gaat keert terug in het weltergewicht Foto: Getty Images

Nadat RDA vervolgens verloor van Tony Ferguson besloot hij naar het weltergewicht te gaan. De Braziliaan wist drie partijen te winnen waaronder een overwinning tegen ex-kampioen Robbie Lawler. Hierdoor mocht hij voor de interim titel vechten tegen Colby Covington. Dos Anjos verloor via unanimous decision. In zijn daarop volgende vier partijen verloor RDA er drie en besloot hij terug te keren naar het lichtgewicht. Na een overwinning op Paul Felder in 2020 werd Dos Anjos meerdere malen gematcht tegen zowel Islam Makhachev als Rafael Fiziev. Om uiteenlopende redenen vonden de gevechten nooit plaats. Dos Anjos vocht na anderhalf jaar zonder gevecht in maart van dit jaar tegen Renato Moicano. Dos Anjos won overtuigend via unanimous decision. Uiteindelijk werd de partij tegen Fiziev alsnog gevochten. Dos Anjos verloor via knock-out in de vijfde ronde en gaf aan niet langer meer op lichtgewicht te willen vechten en terug te gaan naar weltergewicht.

Ondergewaardeerd

Je hebt in een organisatie atleten waarvan je de naam misschien wel ieder evenement meerdere keren hoort voorbij komen. Er zijn ook vechters die een soort van onder de radar leven en eigenlijk vaak over het hoofd worden gezien. De Braziliaan Matheus Nicolau valt in die laatste categorie. De talentvolle Nicolau vocht bij de bekende Bitetti Combat en Shooto organisaties in Brazilië alvorens hij in 2015 meedeed aan het vierde seizoen van de Braziliaanse Ultimate Fighter. Nicolau verloor in de halve finale van Dileno Lopes. De UFC zag echter potentie in de Braziliaan waardoor ze hem op de prelims van de finale zette tegen Bruno Korea. Nicolau baarde opzien met de eerste en enige Japanese Necktie submission in de historie van de UFC. Ook de UFC was onder de indruk en gaf de Braziliaan een contract.

Matheus Nicolau vecht belangrijke partij in het vlieggewicht Foto: Getty Images

Nicolau leek een gevestigde naam te gaan worden in de UFC. Na overwinningen op Louis Smolka en John Moraga werd Nicolau gematcht tegen Dustin Ortiz. Nicolau ging zwaar knock-out in de eerste ronde. Tot overmaat van ramp voor de Braziliaan was de UFC van plan om de vlieggewicht divisie op te doeken. Hierdoor werd iedereen die verloor in de divisie direct uit de organisatie gezet. Nicolau werd met een 3-1 record dus uit de UFC gezet. Nicolau zocht zijn heil bij andere organisaties en won twee partijen. De UFC bedacht zich nadat Henry Cejudo won van dominante kampioen Demetrious Johnson en pompte nieuw geld en talent in de divisie. De UFC haalde Nicolau terug naar de organisatie. De Braziliaan heeft sindsdien de draad gewoon weer opgepakt. Met drie achtereenvolgende overwinningen tegen onder meer Manel Kape en Tim Elliott heeft Nicolau uitzicht op de top van de divisie en kan hij met een nieuwe overwinning in titelcontentie komen.

Veredelde gatekeeper

Het is een vies woord in het MMA, de gatekeeper zijn in een divisie. Echter mogen we Matt Schnell inmiddels wel zo noemen. De 32-jarige Amerikaan wint in principe van iedereen die onder hem in de rankings staat en verliest van iedereen die boven hem staat. Schnell kwam via The Ultimate Fighter 24 de UFC binnen. Schnell won het seizoen niet, en verloor zelfs zijn eerste twee UFC gevechten. De UFC geloofde echter in de Amerikaan en dat vertrouwen betaalde hij uit met vier opeenvolgende overwinningen tegen onder meer Louis Smolka en Jordan Espinosa. Vervolgens kreeg Schnell een stap omhoog in competitie tegen Alexandre Pantoja. Schnell verloor de partij en moest zich weer opnieuw opwerken naar boven.

UFC Long Island | Een ongekende comeback van Matt Schnell

Uiteindelijk werd gewonnen van Tyson Nam, maar ook weer verloren van de Braziliaan Rogerio Bontorin. Die partij werd na een positieve USADA test van Bontorin omgezet in een no-contest. Schnell vocht eerder dit jaar tegen de talentvolle Brandon Royval. Schnell begon zeer sterk, maar kwam vast te zitten in een Guillotine Choke van Royval. Schnell hield aan die partij wel de Fight of the Night bonus over. Al zal diezelfde bonus in zijn meest recente partij toch net wat fijner hebben aangevoeld. In een fantastische partij finishte Schnell zijn tegenstander Sumudaerji afgelopen juli met een Triangle Choke submission. Schnell krijgt nu opnieuw de kans van de UFC om het tegen iemand hoger in de rankings op te nemen. Weet Schnell de status van gatekeeper eindelijk van zich af te gooien?

Mr. Shoey

Tai Tuivasa is sinds 2022 begonnen aan een echte opmars in de divisie. De Australiër maakte in 2017 zijn debuut voor de UFC als ongeslagen vechter. Tuivasa staat bekend dat hij dynamiet in zijn vuisten heeft en liet dat zien in zijn partijen tegen zowel Rashad Coulter als Cyril Asker. Uiteindelijk was het Andrei Arlovski die het drie ronden met de Australiër wist uit te houden. Echter bleef Tuivasa via unanimous decision ongeslagen. In december 2018 vocht Tuivasa zijn eerste main event voor de UFC tegen voormalig kampioen Junior Dos Santos. Tuivasa verloor voor het eerst in zijn carrière. Dos Santos was via TKO in de tweede ronde te sterk. Nadat vervolgens ook werd verloren van Blagoy Ivanov en Serghei Spivac wist Tuivasa dat zijn UFC carrière aan een zijden draadje hing. Tuivasa versloeg eind 2020 de Nederlander Stefan Struve via KO in de eerste ronde.

UFC271 | Tai Tuivasa verslaat Lewis met waanzinnige knockout

Dit bleek de ommekeer voor Tuivasa in zijn carrière. Tuivasa won vervolgens van Harry Hunsucker, Greg Hardy Jr. en Augusto Sakai en was helemaal terug. Alle tegenstanders werden gefinisht via KO. Tuivasa kreeg begin dit jaar een ultieme kans om de top 5 van de divisie binnen te komen toen hij het moest opnemen tegen Derrick Lewis. Tuivasa had het moeilijk in de eerste ronde, maar wist Lewis in de tweede ronde zwaar knockout te slaan. Dit leverde hem in september van dit jaar een soort van #1 contender gevecht op tegen de Fransman Ciryl Gane. In een zeer attractieve partij waar Tuivasa zijn tegenstander neer wist te slaan werd uiteindelijk verloren via knock-out. Tuivasa zal nu moeten winnen om zijn positie in de top van de divisie te verdedigen.

Onder de radar

Sergei Pavlovich zal voor veel MMA fans een stuk minder bekend zijn dan Tuivasa. Echter heeft de Rus tot dusver het zeer goed gedaan in de UFC. De inmiddels 30-jarige Pavlovich werd als Fight Nights Global kampioen in 2018 door de UFC gecontracteerd. Pavlovich kreeg in zijn debuut meteen te maken met Alistair Overeem. Een te moeilijke horde voor Pavlovich op dat moment die via TKO in de eerste ronde verloor. Pavlovich wist zich echter in 2019 te revancheren met overwinningen via (T)KO tegen zowel Marcelo Golm als Maurice Greene.

UFC 277 | Pavlovich verslaat Lewis via knockout in de eerste ronde

Voor Pavlovich brak vervolgens een zeer vervelende periode aan met visumproblemen en blessures. De Rus zou hierdoor 2.5 jaar niet vechten en pas in maart jongstleden terugkeren in de UFC tegen landgenoot Shamil Abdurakhimov. Via TKO in de eerste ronde breidde Pavlovich zijn winstreak uit naar drie gevechten. De UFC zag groei in de prestaties van de Rus en gaf hem in juli van dit jaar de test tegen Derrick Lewis. Pavlovich won de partij vroeg in de eerste ronde via TKO en heeft hiermee zichzelf genesteld in de top van de zwaargewicht divisie. Volgende horde is knock-out specialist Tai Tuivasa.

Nuchtere Scandinaviër

Jack Hermansson draait inmiddels ook alweer een aantal jaartjes mee in de top 15 van de middengewicht divisie. De Noorse-Zweed is erg ondergewaardeerd in de divisie. Hermansson maakte in 2016 zijn debuut voor de UFC. De Noorse-Zweed was in zijn eerste twee jaar in de UFC een vrij onopvallende vechter. Hier kwam verandering in toen hij in 2019 voormalig WSOF kampioen David Branch versloeg via submission. De UFC zag potentieel in Hermansson en beloonde hem met een main event tegen ‘Jacaré’ Souza. Hermansson won en leek in pole position te zitten voor een contender partij en daarna eventueel titelgevecht.

Jack Hermansson komt in actie tijdens UFC Orlando Foto: Getty Images

Hermansson verloor die contenderpartij tegen Jared Cannonier en moest in de wachtkamer. Hermansson won vervolgens nog twee gevechten waaronder een prachtige Heel Hook submission tegen Kelvin Gastelum. Echter werden de belangrijke main event partijen verloren van Marvin Vettori en Sean Strickland. Hermansson zou in juli van dit jaar in Londen vechten tegen Darren Till, maar kreeg na het uitvallen van de Engelsman de op dat moment niet gerankte Chris Curtis tegenover hem. Hermansson vocht safe aangezien hij moest winnen. Hij won via unanimous decision en zal die overwinning tegen Dolidze een goed vervolg willen geven.

Gouden kans

Roman Dolidze neemt met slechts twee weken voorbereiding het gevecht tegen Jack Hermansson aan. De Georgiër vervangt de geblesseerd geraakte Derek Brunson. Dolidze tekende als WWFC kampioen in 2019 bij de UFC. Echter werd er nog voor hij zijn debuut maakte een verboden middel in zijn bloed gevonden. Hierdoor werd de Georgiër een jaar geschorst en duurde het tot 2020 alvorens hij zijn debuut maakte voor de UFC. Een goed debuut met een TKO overwinning in de eerste ronde tegen Khadis Ibragimov. Dolidze had vervolgens ongelooflijk veel moeite met John Allan en mocht zich gelukkig prijzen met de split decision overwinning. De Georgiër maakte vervolgens de keuze om een gewichtsklasse omlaag te gaan naar het middengewicht. Dolidze vocht totaal anders dan dat mensen van het gewend waren. Tegen Trevin Giles gebruikte Dolidze veel van zijn worstelspel.

UFC Vegas 63 | Dolidze slaat Hawes zwaar knock-out in de eerste ronde

Echter werd er enigszins via een controversiële split decision verloren van Giles. De eerste verliespartij in de carrière van Dolidze. Vervolgens zou hij tegen Laureano Staropoli wederom geen bijster goede partij afleveren, maar wel via unanimous decision winnen. Het zorgde ervoor dat de hype om de Georgiër iets ging liggen. Verrassend was het dan ook dat hij in juni van dit jaar ongelooflijk snel uit de startblokken schoot tegen Kyle Daukaus en de Amerikaan binnen anderhalve minuut via knock-out wist te stoppen. De UFC was zeer content en gaf de Georgiër de Performance of the Night bonus. In zijn meest recente partij vorige maand pakte Dolidze wederom die bonus. Ditmaal werd Phil Hawes zwaar knock-out geslagen in de eerste ronde. Nu krijgt hij dé kans om de rankings van de middengewicht divisie binnen te komen. Echter zal er wel van Hermansson gewonnen moeten worden.

American Football

Eryk Anders is pas sinds zijn 28ste actief in het pro-MMA met twee jaar ervaring bij de amateurs. De Amerikaan stapte over van het American Football waar hij zijn brood verdiende als linebacker. Na de titel te hebben gewonnen bij de LFA organisatie werd ‘Ya Boi’ in 2017 gecontracteerd door de UFC. Anders had een uitmuntend debuut door Rafael Natal via knock-out in de eerste ronde te stoppen. Anders zou in de UFC echter nooit een goede winstreak neer weten te zetten. Anders was erg inconsistent en verloor regelmatig onnodig partijen.

Eryk Anders na afloop van zijn overwinning tegen Darren Stewart Foto: Getty Images

Anders bleef ook wisselen tussen de middengewicht divisie en de licht-zwaargewicht divisie. Anders won slechts een van zijn laatste vijf partijen en pakte in 2019 voor het laatst een overwinning in de middengewicht divisie. Anders verloor in mei zijn meest recente partij tegen Jun Yong Park. Echter moet hierbij worden gezegd dat de Amerikaan zeker aanspraak maakte op de overwinning en deze misschien wel had moeten krijgen. De UFC lijkt ook nog altijd te geloven in Anders aangezien hij de main card van UFC Orlando mag openen.

Grondvechter

Kyle Daukaus probeerde in 2019 via de Dana White’s Contender Series de UFC binnen te komen. De op dat moment ongeslagen vechter had daarvoor net de CFFC titel gewonnen. Daukaus won van Michael Lombardo, maar kon UFC-president Dana White niet enthousiast maken. Hierdoor keerde hij terug naar de CFFC waar hij tweemaal zijn titel met succes verdedigde. Uiteindelijk kwam in 2020 alsnog een belletje van de UFC. Daukaus werd gekoppeld aan Brendan Allen en verloor in een competitief gevecht via unanimous decision. Vijf maanden later pakte Daukaus zijn eerste UFC-overwinning door Dustin Stoltzfus via unanimous decision te verslaan.

Kyle Daukaus (m) samen met zijn coach en zijn broer Chris Daukaus (r) Foto: Getty Images

Daukaus zou echter tot dusver zijn belofte niet kunnen waarmaken. De Amerikaan won in de UFC alleen nog van Jamie Pickett via een mooie Brabo Choke submission, maar ging ten onder tegen Phil Hawes en Roman Dolidze. De meest opvallende partij van Daukaus was zijn gevecht tegen Kevin Holland. Daukaus won via submission in de eerste ronde, maar die uitslag werd na het bekijken van de beelden teruggedraaid aangezien beide mannen met de hoofden tegen elkaar botsten en daardoor Holland een moment buiten bewustzijn raakte. Daukaus krijgt nu een nieuwe kans tijdens de main card van de UFC. Hij zal moeten winnen van Eryk Anders.

Prelim pareltje

Deze week is het onmogelijk om een prelim pareltje te kiezen. Er staan teveel goede gevechten op de prelims. Zo vechten Niko Price en Phil Rowe de featured prelim in de weltergewicht divisie. Twee mannen die nooit in een saai gevecht zitten.

Michael Johnson Foto: Getty Images

Eveneens zien we veteranen als Clay Guida, Michael Johnson en Darren Elkins hun opwachting maken op de prelims. En staat er ook een zeer interessant treffen op het programma tussen Tracy Cortez en Amanda Ribas in de vlieggewicht divisie. Genoeg om uit te kiezen dus.

De complete card van UFC Orlando

Main Card

- Stephen Thompson vs. Kevin Holland

- Bryan Barberena vs. Rafael Dos Anjos

- Matheus Nicolau vs. Matt Schnell

- Tai Tuivasa vs. Sergei Pavlovich

- Jack Hermansson vs. Roman Dolidze

- Eryk Anders vs. Kyle Daukaus

Preliminary Card

- Niko Price vs. Phil Rowe

- Angela Hill vs. Emily Ducote

- Clay Guida vs. Scott Holtzman

- Michael Johnson vs. Marc Diakiese

- Darren Elkins vs. Jonathan Pearce

- Tracy Cortez vs. Amanda Ribas

- Natan Levy vs. Genaro Valdez

- Francis Marshall vs. Marcelo Rojo

- Yazmin Jauregui vs. Istela Nunes

Waar kijk je UFC Orlando?

De previewshow begint zondagochtend 4 december om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Neal Petersen. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

UFC UFC | McGregor lijkt voorlopig nog niet terug te keren in de UFC 27/11/2022 OM 17:19