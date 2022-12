Eveneens stond tijdens het co-main event Bryan Barberena tegenover ex-kampioen Rafael Dos Anjos in de weltergewicht divisie. Tot slot keerde ook de Australiër Tai Tuivasa terug. Hij nam het op tegen de Rus Sergei Pavlovich in de zwaargewicht divisie.

Bekijk hieronder alle uitslagen.

Main Card

- Stephen Thompson def. Kevin Holland via TKO (Corner Stoppage) – R4, 5:00.

- Rafael dos Anjos def. Bryan Barberena via Submission (RNC) – R2, 3:20.

- Matheus Nicolau def. Matt Schnell via KO (Punches) – R2, 1:44.

- Sergei Pavlovich def. Tai Tuivasa via KO (Punches) – R1, 0:54.

- Roman Dolidze def. Jack Hermansson via TKO (Punches) – R2, 4:06.

- Eryk Anders def. Kyle Daukaus via TKO (Punches) – R3, 2:45.

- Phil Rowe def. Niko Price via TKO (Punches) - R3, 3:26.

Preliminary Card

- Angela Hill def. Emily Ducote via UD (30-27, 30-27, 30-27).

- Clay Guida def. Scott Holtzman via SD (29-28, 29-28, 28-29).

- Michael Johnson def. Marc Diakiese via UD (30-27, 29-28, 29-28).

- Jonathan Pearce def. Darren Elkins via UD (30-27, 30-27, 30-26)..

- Natan Levy def. Genaro Valdez via UD (30-27, 29-28, 29-28).

- Francis Marshall def. Marcelo Rojo via KO (Punches) - R2, 1:14.

- Yazmin Jauregui def. Istela Nunes via TKO (Punches) - R2, 4:06.

De UFC geef na ieder evenement ook bonussen weg van 50.000 dollar. Bekijk deze hieronder.

Fight of the Night:

Performance of the Night:

