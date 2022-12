We beginnen zoals altijd met de prelims.

Toekomstige contender

De avond werd geopend door de ongeslagen Mexicaan Yazmin Jauregui en de Braziliaanse Istela Nunes. Jauregui had veel indruk gemaakt tijdens haar debuut in augustus en was torenhoog favoriet tegen Nunes. De Mexicaanse kon ondanks een goede eerste ronde echter niet voorkomen dat Nunes haar met een keiharde stoot knockdown sloeg.

Jauregui herstelde en wist vervolgens in de tweede ronde zelf een knockdown te bewerkstelligen tegen Nunes. Jauregui finishte de partij met harde ‘ground and pound’ in de tweede ronde via TKO. Met zekerheid een toekomstige contender in de strogewicht divisie.

Debuut

Het enige debuut tijdens dit evenement voor de UFC kwam op naam van Francis Marshall. De Amerikaan had tijdens de Dana White’s Contender Series indruk gemaakt en nam het op tegen de Argentijn Marcelo Rojo. Rojo verloor zijn eerste twee UFC-partijen, maar liet in beide gevechten potentie zien.

Het gevecht ging in de eerste ronde redelijk gelijk op. Beide mannen vochten attractief en probeerden het gevecht te finishen. Uiteindelijk wist Marshall vroeg in de tweede ronde een harde stoot te landen waarop Rojo neerging. Marshall besloot vervolgens met nog vier stoten waarvan er eigenlijk al drie niet meer nodig waren. Een spectaculaire knock-out tijdens je UFC-debuut. Veel mooier kan bijna niet.

Geen verdediging

Dat Genaro Valdez een attractieve vechter is weten de MMA-fans inmiddels wel. Dat de vechter uit Mexico niet tot weinig zijn dekking hooghoudt is sinds zijn partij tegen Matt Frevola ook duidelijk. Valdez ging vijfmaal neer in die partij en stond viermaal op. Ook tegen Natan Levy had Valdez het moeilijk om zijn verdediging te gebruiken.

UFC Orlando | Levy is de sterkste na vijftien minuten

De partij was attractief en tegelijkertijd ook niet van heel hoog niveau. Beide mannen maakten continu fouten in hun spel waardoor het gevecht voor de kijker zeer leuk was om naar te kijken. Levy besloot vervolgens in de derde ronde het safe te spelen en zijn worstelen te gebruiken. Mede hierdoor won de Israëliër via unanimous decision.

Littekenweefsel

Jonathan Pearce heeft wederom een sterke partij neergezet. De Amerikaan vocht in Orlando tegen de veteraan Darren Elkins. Elkins staat erom bekend ieder gevecht hevig te bloeden omdat hij door de jaren heen tal van littekenweefsel in zijn gezicht heeft opgebouwd. Ook tegen Pearce was het weer raak.

UFC Orlando | Pearce wint na vijftien minuten van hevig bloedende Elkins

Pearce opende de partij met twee voorwaartse trappen tegen het hoofd van Elkins die meteen begon te bloeden. In de derde ronde moest de ringarts erbij komen om te kijken of Elkins wel verder kon. Echter had de Amerikaan weleens voor hete vuren (en sneeën) gestaan. Pearce gaf een masterclass en won de partij via unanimous decision.

Close

Michael Johnson is van huis uit een worstelaar, maar is door de jaren heen een complete MMA-vechter geworden met harde knock-out power. Marc Diakiese daarentegen was vooral iemand die wilde staan in de Octagon toen hij de UFC binnenkwam. De Engelsman heeft sinds dit jaar zijn tactiek compleet omgegooid en zich gestort op het worstelen. Diakiese probeerde dit ook tegen Johnson.

UFC Orlando | Johnson wint via een close unanimous decision van Diakiese

Echter was Johnson het worstelen nog niet verleerd. Het was en close gevecht waar beide mannen hun punten scoorden. Johnson leek in de tweede en derde ronde genoeg te hebben gedaan om de overwinning te pakken. Dit bleek later ook het geval. De Amerikaan won via unanimous decision en kan weer omhoog kijken in de afgeladen lichtgewicht divisie.

Veteranen

Clay Guida is al jaren niet meer weg te denken uit de UFC. De man met de lange haren en cardio voor dagen nam het op tegen Scott Holtzman. Holtzman kondigde voor het gevecht aan dat het zijn laatste MMA-partij van zijn carrière zou worden. Beide mannen deden niet heel veel voor elkaar onder in het gevecht. Het verschil lag vooral in het worstelen en de takedowns.

UFC Orlando | Guida wint via split decision van Holtzman

Guida was veel scherper wat betreft het grondwerk en wist Holtzman meerdere keren te slammen naar de grond. Staand vocht Holtzman sterk, maar het staande werk van Guida gemixt met de takedowns gaven voor twee van de drie juryleden uiteindelijk de doorslag. Guida won via split decision. Holtzman verloor zijn laatste partij, maar mag trots zijn op zijn prestaties in de Octagon.

Eenrichtingsverkeer

De prelims werden afgesloten met een gevecht in het strogewicht tussen Angela Hill en Emily Ducote. Hill werd bij de bookmakers gezien als underdog voor deze partij. Ducote had in haar UFC-debuut nog knap gewonnen van Jessica Penne, de teamgenote en beste vriendin van Angela Hill. Hill leek op een missie tijdens deze partij. De Amerikaanse vocht sterk en wist van begin tot eind te domineren met haar striking.

UFC Orlando | Hill overklast Ducote via unanimous decision

Ducote leek totaal niet op de Ducote die in juli nog korte metten maakte met Penne. De Amerikaanse wist nauwelijks iets te landen en stond continu vrij stationair voor Hill. Hill daarentegen had de avond van haar leven en domineerde. Hill won dan ook overduidelijk via unanimous decision. Een uitstekende partij van ‘Angie Overkill’.

Promotie

In verband met tijdgebrek op de prelims werd de laatste prelim tussen Niko Price en Phil Rowe doorgeschoven naar de main card. Beide mannen komen uit Florida en hadden dus veel support in het Amway Center zitten. Rowe komt zelfs uit Orlando waardoor dit een echte thuiswedstrijd was voor de Amerikaan. Rowe leek die support wel degelijk te voelen. Hij vocht een van zijn betere partijen tot dusver in de UFC. Het staande werk van Rowe was op orde.

UFC Orlando | Rowe wint via TKO in zijn Orlando tegen Price

Price kwam er eigenlijk niet tot nauwelijks aan te pas. Dat was ook de hoek van Price opgevallen die hem liet weten dat hij een finish nodig had in de derde ronde. Price ging daar ook vol voor aan het begin van de ronde. Price bleef druk houden, maar wankelde uit het niets nadat Rowe hem wist te raken. Rowe pakte het buitenkansje met beide handen aan en finishte Price via een staande TKO in de derde ronde. Een fantastische overwinning voor eigen publiek.

Zorgwekkend

Kyle Daukaus maakte een half jaar na zijn knock-out verlies tegen Roman Dolidze zijn comeback in de Octagon tegen Eryk Anders. Daukaus hield twee metalen platen over in zijn gezicht aan die partij tegen Dolidze. Anders verloor eveneens zijn laatste partij, maar deed dit via een controversiële split decision. Anders leek in het begin van de partij al het voordeel in het staande werk te pakken. Daukaus wankelde regelmatig en viel gewillig op zijn rug en hoopte dat Anders zou volgen om de partij op de grond verder te laten gaan. Anders trapte hier niet in.

UFC Orlando | Anders finisht Daukaus in de tweede ronde via TKO

Aan het einde van de eerste ronde botsten beide mannen hard tegen elkaar met de hoofden. Anders had er geen last van, maar Daukaus leek behoorlijk groggy. De Amerikaan vocht door, maar het leek het begin van het einde. Anders finishte de partij uiteindelijk in de tweede ronde via TKO. Je kan je afvragen of Daukaus niet veel te snel is teruggekomen in de Octagon sinds zijn laatste partij. Het zag er in ieder geval zorgwekkend uit voor Daukaus. Voor Anders was het een mooie overwinning. De Amerikaan pakte sinds lange tijd weer eens een finish in de UFC.

Pijnlijk

Jack Hermansson zou het op dit evenement opnemen tegen Derek Brunson. Brunson raakte echter geblesseerd en werd met slechts twaalf dagen voorbereiding vervangen door Roman Dolidze. Het was voor Hermansson na Sean Strickland en Chris Curtis de derde achtereenvolgende vechter van Xtreme Couture waar hij het tegen moest opnemen. Hermansson vocht slim en sterk in de eerste ronde en scoorde zijn punten vooral met lowkicks. Dolidze had zichtbaar moeite met het gameplan van de Scandinaviër. In de tweede ronde wist Hermansson een takedown te plaatsen. Echter zou dit het begin van het einde zijn voor Hermansson. Dolidze ging voor een Armbar, maar deze werd gepareerd door Hermansson.

UFC Orlando | Unieke TKO overwinning voor Dolidze

Vervolgens pakte Dolidze uit het niets het been van Hermansson met zijn benen en had hij de Scandinaviër in een zogeheten Calf Slicer. Een zeer pijnlijke manier om iemand te finishen. Hermansson lag op zijn buik en kon geen kant op. Dolidze besloot met stoten naar het hoofd van Hermansson en won via TKO. Een grootse overwinning voor de Georgiër die met zekerheid hiermee de top-10 van het middengewicht binnenkomt. Dolidze daagde na afloop Khamzat Chimaev uit. Of hij die partij gaat krijgen is nog maar de vraag.

Stoomwals

Wat krijg je als je een knock-out specialist tegenover een knock-out specialist zet? Negen van de tien keer krijg je dan een knock-out. Het kan ook zo eindigen als de partij tussen Derrick Lewis en Francis Ngannou van jaren geleden. Gelukkig was dit in het treffen tussen Tai Tuivasa en Sergei Pavlovich niet het geval. Beide mannen gingen vol voor de knock-out in de eerste minuut van de partij.

UFC Orlando | Pavlovich laat geen spaan heel van Tuivasa

Die knock-out kwam er ook. Pavlovich liet publiekslieveling Tuivasa geen schijn van kans en wist de Australiër knockdown te slaan. Tuivasa bleef in de partij, maar moest binnen de minuut toch zijn meerdere erkennen in de Rus. Een geweldige overwinning voor Pavlovich die hem in de top van de zwaargewicht divisie brengt.

Precisie

Matheus Nicolau is een van de meest onderschatte en ondergewaardeerde vechters in de UFC. De Braziliaan won zes van zijn zeven partijen voorafgaand aan het gevecht tegen Matt Schnell, maar wordt vaak passiviteit verweten. Schnell daarentegen is een attractieve vechter, maar laat het vaak afweten tegen de toppers in de divisie. In de eerste ronde gebeurde er niet heel veel. Schnell vocht naar voren terwijl Nicolau counterde.

UFC Orlando | Nicolau verslaat Schnell via knock-out

Uiteindelijk wist Nicolau uit zo’n counter Schnell knockdown te slaan. Schnell herstelde, maar verloor wel de eerste ronde. Uiteindelijk kon Schnell het in de tweede ronde niet meer bolwerken. De rake stoten van Nicolau deden Schnell wankelen. Uiteindelijk wist de Braziliaan het gevecht via knock-out te beslissen. Nicolau liet na afloop weten klaar te zijn voor de top van de vlieggewicht divisie.

Hij kan het nog altijd

Ex-kampioen Rafael Dos Anjos liet afgelopen nacht maar weer eens zien dat hij nog altijd veel in zijn mars heeft. De Braziliaan nam het op tegen Bryan Barberena die aan een zogeheten ‘legends tour’ bezig was in de UFC. Barberena won zijn laatste twee partijen tegen Matt Brown en Robbie Lawler en wilde graag Dos Anjos aan dat rijtje toevoegen. Dos Anjos had echter andere plannen. De Braziliaan was zoals verwacht de dominerende factor op de grond. Dos Anjos controleerde Barberena en wist hem in de eerste ronde al bijna te laten aftikken op een Arm-Triangle Choke.

UFC Orlando | Dos Anjos met een schitterende Rear Naked Choke submission

Echter zat de Octagon in de weg om de submission volledig af te ronden. Uiteindelijk wist Dos Anjos in de tweede ronde de rug van Barberena te pakken en de Amerikaan via Rear Naked Choke submission te finishen. Een sterke prestatie van ‘RDA’ die na afloop van het gevecht Conor McGregor uitdaagde voor een gevecht in juli volgend jaar. Dos Anjos zou het zeven jaar geleden opnemen tegen McGregor, maar raakte toen geblesseerd. Dos Anjos wil die partij nu alsnog.

UFC Orlando | Dos Anjos wil McGregor in juli 2023

Spektakelstuk

De Fight of the Night van dit evenement zou het hoofdgevecht worden. Stephen Thompson verloor zijn laatste twee partijen en had iets goed te maken. Hij nam het op tegen publiekslieveling Kevin Holland. Holland begon uitstekend aan het gevecht en had ‘Wonderboy’ in de eerste ronde behoorlijk aan het wankelen. Holland kon de partij doorzetten op de grond, maar koos ervoor om het staand te houden. Thompson kwam steeds beter in de partij en wist de timing van Holland op een gegeven moment te lezen.

UFC Orlando | Spektakelstuk eindigt in overwinning voor Thompson en een gebroken hand voor Holland

Holland kwam eigenlijk er niet meer aan te pas en blesseerde tot overmaat van ramp ook nog eens zijn rechterhand. Thompson ging door met trappen en stoten naar het gezicht van Holland. Holland had in de vierde ronde geen keuze meer en moest het grondgevecht initiëren. Thompson wist dit te voorkomen. Uiteindelijk stopte de hoek van Holland de partij aan het einde van de vierde ronde omdat hij zijn geblesseerde rechterhand niet meer kon gebruiken. Een fantastische partij tussen twee topvechters in het weltergewicht. Een van de betere gevecht van 2023.

Voor alle uitslagen klik hier

Kijk naar UFC 282

Volgende week is het laatste PPV-evenement van het jaar. In de T-Mobile Arena vecht Jan Blachowicz in het main event tegen Magomed Ankalaev voor de vacante licht-zwaargewicht titel. De titel werd vacant nadat de geblesseerde kampioen Jiri Prochazka afstand deed van zijn titel. Eveneens maakt de Engelse sensatie Paddy Pimblett zijn opwachting tijdens het co-main event tegen Jared Gordon in de lichtgewicht divisie.

UFC 282 | Blachowicz vs. Ankalaev Promo

De previewshow begint zondagochtend om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen & Stefan Struve zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

De complete UFC 282 card

Main Card

- Jan Blachowicz vs. Magomed Ankalaev

- Paddy Pimblett vs. Jared Gordon

- Robbie Lawler vs. Santiago Ponzinibbio

- Darren Till vs. Dricus Du Plessis

- Bryce Mitchell vs. Ilia Topuria

Preliminary Card

- Jairzinho Rozenstruik vs. Chris Daukaus

- Raul Rosas Jr. vs. Jay Perrin

- Edmen Shahbazyan vs. Dalcha Lungiambula

- Chris Curtis vs. Joaquin Buckley

Early Preliminary Card

- Billy Quarantillo vs. Alexander Hernandez

- Ovince St.Preux vs. Antonio Trócoli

- TJ Brown vs. Erik Silva

- Vinicius Salvador vs. Daniel da Silva

- Cameron Saaiman vs. Steven Koslow

