Het Franse La Sueur meldde eerder al dat de partij gepland stond. We kunnen inmiddels bevestigen dat de contracten zijn getekend. Het is het allereerste UFC evenement in Frankrijk. De locatie is de Accor Arena te Parijs. Het evenement wordt ‘geheadlined’ door voormalig interim zwaargewicht kampioen Ciryl Gane die het opneemt tegen de Australiër Tai Tuivasa.

De Heerlenaar liet aan Eurosport weten zeer blij te zijn met zijn kans in de UFC:

Ad

Ik ben er trots op dat ik eindelijk de kans krijg om Nederland op internationaal niveau te vertegenwoordigen en op de kaart te zetten.

UFC Column Stefan Struve: Dromen komen uit: Leon 'Houdini' Edwards GISTEREN OM 14:14

Talentvol

Errens traint bij Team Thriving in Heerlen en staat al jaren te boek als een van de grootste talenten van Europa. Errens vocht het merendeel van zijn MMA partijen in Duitsland waar volgens de Heerlenaar de competitie erg zwaar is in vergelijking met Nederland.

Echter was het in België waar Errens bij de SHC organisatie tweemaal de titel pakte door tweemaal te winnen van Hyram Rodriguez in een mooie rivaliteit die plaatsvond tussen 2017 en 2018. In 2021 maakte Errens pas echt zijn doorbraak bij de Duitse NFC organisatie. De Heerlenaar won onder meer van Mert Özyildirim en Max Coga en pakte de titel. Uiteindelijk werd de titel verloren, maar pakte hij meest recent een knappe overwinning tegen Alisher Abdullaev en maakt Errens op 3 september zijn debuut.

Finisher

Ook William Gomis maakt op 3 september zijn debuut voor de UFC. De Fransman is net als Errens een groot talent in het Europese circuit. Gomis wist al in zijn zesde MMA partij de 100% Fight titel in Frankrijk op zijn naam te schrijven. Gomis verdedigde de titel tweemaal waaronder tegen de Nederlander Hyram Rodriguez.

UFC debuut voor William Gomis voor eigen publiek (Photo Credits: 100% Fight) Foto: Other Agency

Vervolgens tekende de Fransman bij Cage Warriors waar hij in 2021 een partij won tegen Tobias Harila. Gomis stond op dit moment onder contract bij het Franse ARES FC en won zijn meest recente partij tegen Jose Marcos. Gomis zou eigenlijk een dag voor UFC Paris ook vechten voor ARES FC, maar uiteraard gaat die partij nu niet door.

UFC Paris

Main Card

- Ciryl Gane vs. Tai Tuivasa

- Robert Whittaker vs. Marvin Vettori

- Alessio Di Chirico vs. Roman Kopylov

- John Makdessi vs. Nasrat Haqparast

- Khalid Taha vs. Cristian Quiñonez

- Charles Jourdain vs. Nathaniel Wood

Preliminary Card

- Ailín Pérez vs. Stephanie Egger

- Benoit St.Denis vs. Gabriel Miranda

- Nassourdine Imavov vs. Joaquin Buckley

- Fares Ziam vs. Michal Figlak

- Dustin Stoltzfus vs. Abus Magomedov

- William Gomis vs. Jarno Errens

UFC DWCS | Wederom vijf UFC contracten tijdens de vijfde week van de Contender Series GISTEREN OM 03:00