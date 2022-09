Europa

Het is de eerste keer voor Whittaker dat hij naar Europa komt dus ook eveneens de eerste keer dat hij op Europees grondgebied vecht. Whittaker had niet verwacht dat hij het zo speciaal zou vinden omdat Australië veel op Europa lijkt. Echter vindt hij het geweldig om in Parijs rond te lopen.

Ad

Steen

UFC UFC Paris | "Ik ben altijd relaxed" - Ciryl Gane 2 UUR GELEDEN

Whittaker geniet van de stad Parijs. Alles is gemaakt van steen. In Australië zijn er vooral veel gipsplaten zegt hij lachend. Korter bij het gevecht blijft Whittaker wel binnen en komt hij alleen naar buiten voor dingen die hij moet doen voor zijn werk als vechter bij de UFC.

Ex-kampioen Robert Whittaker vecht in Parijs Foto: Getty Images

Voorouders

Whittaker probeerde al langer op een Europese card te vechten, maar het kwam er nooit van. De op van zijn vader was Engels waardoor Whittaker een soort van verbondenheid met Europa voelt en hij graag wilde vechten op een Europees evenement.

Vettori

Whittaker heeft veel respect voor Marvin Vettori. Vettori geeft nooit op waardoor Whittaker een moeilijke partij verwacht. Whittaker is echter meer dan voorbereid en weet dat hij vijftien minuten lang scherp zal moeten zijn om de overwinning te pakken.

Marvin Vettori neemt het op tegen Robert Whittaker tijdens UFC 275 Foto: Getty Images

Adesanya

Whittaker verloor zijn meest recente partij voor de titel tegen kampioen Israel Adesanya. Whittaker heeft meer zelfvertrouwen gekregen van die partij. Naar zijn mening heeft hij voor zichzelf kunnen bewijzen dat hij nog altijd de gevaarlijkste man in de divisie is.

UFC271 | Adesanya behoudt middengewichttitel op punten

Proces

Whittaker houdt er niet van om continu te trainen. Whittaker haalt zijn voldoening pas na afloop van een partij. Dat hij hard heeft gewerkt en hij heeft gedaan wat hij moest doen. Dat geeft de Australiër voldoening.

Geen overstap

Whittaker heeft al eens gezegd dat hij erover denkt om naar licht-zwaargewicht te verhuizen. Daar denkt hij op dit moment totaal nog niet aan. Whittaker is gefocust op de overwinning en gaat pas een gewichtsklasse hoger vechten als hij de kleine porties eten zat is.

Publiekslieveling Whittaker in kenmerkende pose na een overwinning Foto: Getty Images

Enthousiast

De Australiër is blij deel uit te maken van de Parijs card. Het gaat top worden zegt hij voor een uitverkochte Accor Arena. Hij kijkt er echt naar uit.

UFC UFC Paris | "If I dink him, I sink him" - Tai Tuivasa 13 UUR GELEDEN