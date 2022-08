Het gevecht tussen Gane en Tuivasa is een belangrijke partij in de top van de zwaargewicht divisie. Het zijn de respectievelijk nummers een en drie van de divisie. Voor Gane is het zijn eerste partij sinds zijn verlies in januari voor de zwaargewicht titel tegen Francis Ngannou.

Ciryl Gane & Tai Tuivasa in Parijs Foto: Getty Images

Tuivasa daarentegen is aan een mooie reeks bezig en sloeg Derrick Lewis recent knockout in de tweede ronde. Degene die met een overwinning zaterdagavond de Octagon verlaat is dichtbij een titelgevecht in de divisie.

Topvechter

Na een carrière in het Muay Thai maakte de getalenteerde Ciryl Gane in 2018 de overstap naar het MMA. Gane pakte in zijn eerste professionele partij al de TKO titel in Canada. Gane wist deze tweemaal te verdedigen tegen onder meer het op dat moment grootste Canadese zwaargewicht talent Adam Dyczka. De UFC twijfelde niet en hengelde Gane een jaar na zijn professionele debuut al binnen. Gane baarde opzien door binnen vijf maanden drie overwinningen in de UFC te pakken en zich daarmee in no time in de top 15 van de zwaargewicht divisie te melden.

Ciryl Gane hoopt bij winst op Tai Tuivasa op een rematch tegen Francis Ngannou Foto: Getty Images

Gane versloeg vervolgens ook voormalig kampioen Junior Dos Santos waarna hij werd gematcht tegen Jairzinho Rozenstruik. Gane vocht een zeer slimme partij en versloeg de Surinamer via unanimous decision. Dit kunststukje flikte de Fransman opnieuw tegen Alexander Volkov. Hierdoor mocht hij in augustus 2021 voor de interim titel vechten tegen Derrick Lewis. Gane sloopte Lewis voor eigen publiek en won via TKO in de derde ronde. Hierdoor stond begin dit jaar het titelgevecht tegen voormalig teamgenoot en kampioen Francis Ngannou op het programma. Gane begon sterk, maar werd verrast door het worstelen van Ngannou. Gane verloor voor het eerst in zijn carrière en zal zich willen revancheren.

Knockout-artist

Echter is Tai Tuivasa bezig aan een ongekende opmars in de divisie. De Australiër maakte in 2017 zijn debuut voor de UFC als ongeslagen vechter. Tuivasa staat bekend dat hij dynamiet in zijn vuisten heeft en liet dat zien in zijn partijen tegen zowel Rashad Coulter als Cyril Asker. Uiteindelijk was het Andrei Arlovski die het drie ronden met de Australiër wist uit te houden. Echter bleef Tuivasa via unanimous decision ongeslagen. In december 2018 vocht Tuivasa zijn eerste main event voor de UFC tegen voormalig kampioen Junior Dos Santos. Tuivasa verloor voor het eerst in zijn carrière. Dos Santos was via TKO in de tweede ronde te sterk.

Tai Tuivasa kan bij winst op Ciryl Gane een titelgevecht afdwingen Foto: Getty Images

Nadat vervolgens ook werd verloren van Blagoy Ivanov en Serghei Spivac wist Tuivasa dat zijn UFC carrière aan een zijden draadje hing. Tuivasa versloeg eind 2020 de Nederlander Stefan Struve via KO in de eerste ronde. Dit bleek de ommekeer voor Tuivasa in zijn carrière. Tuivasa won vervolgens van Harry Hunsucker, Greg Hardy Jr. en Augusto Sakai en was helemaal terug. Alle tegenstanders werden gefinisht via KO. Tuivasa kreeg begin dit jaar een ultieme kans om de top 5 van de divisie binnen te komen toen hij het moest opnemen tegen Derrick Lewis. Tuivasa had het moeilijk in de eerste ronde, maar wist Lewis in de tweede ronde zwaar knockout te slaan. Hierdoor wist Tuivasa zich in de top van de divisie te nestelen.

Attractieve ex-kampioen

Robert Whittaker behoeft eigenlijk geen introductie. De sympathieke Australiër won in 2012 het toernooi 'The Ultimate Fighter: The Smashes'. Whittaker was met zijn agressieve stijl in de Octagon en zeer vriendelijke voorkomen buiten de Octagon eigenlijk al meteen geliefd bij de fans. Whittaker leek echter niet op zijn plaats in de weltergewicht divisie en stapte in 2014 over naar het middengewicht. Een gouden greep zo bleek. De Australiër wist met zeven overwinningen op rij, waarin onder meer gewonnen werd van Jacaré Souza, Derek Brunson en Uriah Hall, een interim titelgevecht af te dwingen tegen Yoel Romero.

Ex-kampioen Robert Whittaker vecht in Parijs Foto: Getty Images

Whittaker won de interim titel. Uiteindelijk werd die interim titel omgezet naar de 'echte' titel nadat Georges St.Pierre liet weten zijn belt vrij te geven en met pensioen te gaan. Whittaker verloor tijdens zijn eerste titelverdediging van Israel Adesanya. De Australiër wist zich echter met drie overwinningen tegen topcontenders terug te vechten en een rematch met Adesanya af te dwingen. In een zeer competitief gevecht verloor Whittaker wederom van Adesanya. Nu wacht Marvin Vettori.

Beste Italiaanse vechter

Vettori maakte als een vrij onbekende vechter in 2016 zijn debuut voor de UFC. Vettori won slechts twee van zijn eerste vijf partijen en viel eigenlijk niet heel erg op. Hij wist in die vijfde partij Israel Adesanya (toen nog geen kampioen) bijna te verslaan, maar verloor via split decision. Vettori bleef continu in elk interview roepen dat hij die partij gewonnen had en hij niet zou rusten totdat hij de rematch zou krijgen tegen Adesanya.

De fanatieke Marvin Vettori vecht in Parijs Foto: Getty Images

Vanaf dat moment ging de carrière van Vettori in een stroomversnelling. Vettori won vijf partijen op rij en wist zich naar de top van de divisie te vechten. Na overwinningen op Jack Hermansson en Kevin Holland kreeg de Italiaan zijn rematch tegen Adesanya. Vettori verloor ditmaal via unanimous decision. Echter wist hij in zijn meest recente partij enigszins de vieze smaak van de Adesanya partij weg te spoelen. Via unanimous decision werd gewonnen van de veel te zware Paulo Costa.

Nog een Italiaan

Ook een van de beste vrienden van Vettori staat op de card. Alessio Di Chirico maakte furore in het Europese MMA circuit en werd door de UFC in 2016 als ongeslagen vechter de promotie binnengehaald. ‘Manzo’ heeft eigenlijk in de UFC nooit echt voor een lange tijd weten te overtuigen. De Italiaan vocht erg wisselvallig en won drie van zijn eerste vijf partijen met als hoogtepunt een knockout overwinning tegen de Nigeriaan Oluwale Bamgbose. Tussen 2019 en 2020 had Di Chirico een slechte periode in de UFC waar hij drie partijen achter elkaar verloor.

Alessio Di Chirico hoopt de vieze smaak van zijn meest recente partij te kunnen wegspoelen Foto: Eurosport

Nadat hij begin vorig jaar door de UFC werd gematcht tegen knockout specialist Joaquin Buckley leken de dagen voor de Italiaan in de UFC geteld. Niets bleek minder waar. Di Chirico verbaasde vriend en vijand door Buckley met een hoge trap knockout te trappen. Het was voor de Italiaan de redding in de UFC. Echter zal hij na zijn meest recente prestatie tegen Abdul Razak Alhassan moeten winnen van Roman Kopylov. Di Chirico ging zelf zwaar knockout binnen 17 seconden in zijn laatste partij na een hoge trap.

Hoge verwachtingen nog niet waargemaakt

Roman Kopylov is een Russische vechter die naam had gemaakt bij de Fight Nights Global organisatie en was daar met een 8-0 record een ongeslagen kampioen. De verwachtingen voor Kopylov waar dan ook ongelooflijk hoog toen hij in 2019 zijn debuut maakte in Moskou tegen Karl Roberson. Roberson die het vooral van zijn kickboksen moet hebben liet zien meer wapens in zijn arsenaal te hebben.

Roman Kopylov gaat op zoek naar zijn eerste UFC-overwinning Foto: Getty Images

Kopylov moest in de derde ronde aftikken op een Rear Naked Choke en verloor zodoende zowel zijn debuut voor de UFC als zijn ongeslagen status. Kopylov vocht vervolgens in verband met de coronapandemie en visumproblemen bijna twee jaar niet. Eind vorig jaar keerde hij terug in de Octagon tegen landgenoot Albert Duraev. Kopylov kwam sterk terug op het einde, maar had al teveel schade opgelopen in het begin van de partij en verloor zodoende via unanimous decision. Kopylov zal moeten winnen van Di Chirico anders kan het weleens over zijn voor de Rus in de UFC.

Explosiviteit

De Fransman William Gomis is een vechter die de UFC al een tijdje op de korrel had. De teamgenoot van onder meer Ciryl Gane en Nassourdine Imavov maakt zijn debuut tijdens het evenement in Parijs. In zijn zevende MMA partij pakte Gomis als de 100% Fight titel door in de tweede ronde via TKO te winnen van Carlos Eduardo de Azevedo. De Fransman verdedigde zijn titel tegen Hyram Rodriguez en tekende vervolgens bij Cage Warriors waar hij slechts eenmaal zou vechten.

UFC debuut voor William Gomis voor eigen publiek (Photo Credits: 100% Fight) Foto: Other Agency

Er werd gewonnen van Tobias Harila. Gomis won vervolgens partijen bij de UAE Warriors en bij de ARES FC organisatie en kon op 2 september kortbij een titelgevecht komen bij de organisatie als hij zou winnen van Alioune Nahaye. Gomis kreeg echter een telefoontje van de UFC om het op te nemen tegen Jarno Errens op 3 september. Hierdoor werd het gevecht tegen Nahaye afgelast en treft Gomis zaterdag de Nederlander Errens in de UFC Octagon in Parijs.

Nederlandse debutant

De Nederlander Jarno Errens gaat zijn debuut maken voor de grootste vechtsportorganisatie ter wereld. De vechter van Team Thriving uit Heerlen nam het gevecht met een voorbereiding van minder dan twee weken aan tegen William Gomis. Tegenstander Gomis was wel al in voorbereiding voor een partij tijdens ARES FC een dag eerder. Die partij is zoals eerder vermeld gecanceld.

Jarno Errens maakt UFC debuut in Parijs (Photo Credits: Errens IG) Foto: Other Agency

Errens maakte furore in het Europese MMA circuit. Zo won hij in België de SHC titel door tweemaal te winnen van Hyram Rodriguez in een mooie rivaliteit een aantal jaren geleden. Errens bleef stappen zetten in het MMA met als gevolg de titelwinst tegen Max Coga vorig jaar bij de NFC. Errens verloor vervolgens zijn titel, maar wist in juli van dit jaar een goede overwinning te pakken tegen Alisher Abdulllaev. De Nederlander staat nu onder contract bij de grootste vechtsportorganisatie ter wereld en maakt in Parijs zijn debuut.

Onopvallende Canadees

Als je aan de gemiddelde UFC kijker naar John Makdessi vraagt zullen veel mensen je vragend aankijken. De Canadees met Libanees bloed vecht echter al sinds 2010 voor de organisatie. Makdessi is een typisch voorbeeld van een taaie vechter die het bijna iedere tegenstander moeilijk kan maken. Makdessi werd in het begin van zijn carrière vaak aangeduid als een toptalent en trainde onder meer met MMA legende Georges St.Pierre bij de Tristar Gym.

John Makdessi treft oud-teamgenoot Nasrat Haqparast Foto: Getty Images

Echter verloor Makdessi teveel partijen om aanspraak te maken om het op te nemen tegen de betere vechters in de divisie. Makdessi is echter bezig aan zijn beste periode in de UFC tot dusver en won vier van zijn laatste vijf partijen. Makdessi won in zijn meest recente partij van het toptalent Ignacio Bahamondes in april vorig jaar en hoopt die prestatie een vervolg te geven tegen Nasrat Haqparast. Saillant detail is dat beide mannen in het verleden met elkaar trainden.

Afghaanse trots

De Duitse-Afghaan Nasrat Haqparast is iemand waar veel commentaar op was toen hij in 2017 door de UFC werd gecontracteerd. Volgens veel kenners was de competitie waar hij tegen had gevochten voordat hij bij de UFC tekende verre van goed. Die critici werden nog luider toen Haqparast (in een competitief gevecht) zijn debuut verloor voor de UFC tegen Marcin Held. Echter snoerde de Afghaan iedereen de mond door via een technisch fantastische partij te winnen via unanimous decision van Marc Diakiese.

Nasrat Haqparast hoopt zijn negatieve spiraal te doorbreken Foto: Getty Images

Haqparast bleef sterk vechten en na een knockout overwinning tegen de gevaarlijke Joaquim Silva kreeg Haqparast de kans zich de lichtgewicht rankings in te vechten tegen Drew Dober. Haqparast verloor via knockout in de eerste ronde. Na vervolgens zichzelf terug te hebben gevochten met twee overwinningen tegen twee UFC debutanten ging het wederom mis voor Haqparast. Zowel Dan Hooker als Bobby Green waren te sterk voor de inmiddels 27-jarige vechter. Haqparast daagde vervolgens zijn oud-teamgenoot Makdessi uit voor een gevecht. Die daarop inging.

Immer attractief

Charles Jourdain is nooit in een saaie partij te vinden. De Frans-Canadees kwam in 2019 als twee-divisie kampioen over van de TKO organisatie naar de UFC. Jourdain pakte een invalpartij aan tegen Des Green. Jourdain verloor en keerde terug in de vedergewicht divisie. Daar nam hij het op tegen het Zuid-Koreaanse toptalent Doo Ho Choi. Jourdain verraste vriend en vijand door de Zuid-Koreaan voor eigen publiek via TKO te finishen. Daarmee maakte Jourdain naam in de UFC. Jourdain zou vervolgens geen winstreak in de UFC kunnen realiseren, maar wist fantastische partijen neer te zetten tegen Andre Fili, Joshua Culibao en Marcelo Rojo.

Charles Jourdain vecht altijd in attractieve partijen Foto: Getty Images

In december vorig jaar won Jourdain na drie ronden van Andre Ewell via unanimous decision. Vervolgens zou Jourdain een unieke kans krijgen om als invaller te vechten tegen de gerankte en ongeslagen Ilia Topuria. Echter zou Topuria van het evenement gehaald worden en zou Jourdain niet vechten. Uiteindelijk wist Jourdain eerder dit jaar een zeer sterke prestatie neer te zetten door Lando Vannata via Guillotine Choke submission in de eerste ronde te finishen. Ook de UFC was onder de indruk en gaf Jourdain de kans zich de rankings in te vechten in juli jongstleden tegen Shane Burgos. In een zeer vermakelijke en evenwichtige partij kwam ‘Air Jourdain’ via majority decision te kort.

Engelse publiekslieveling

Jourdain kan echter wederom een sterke tegenstander verwachten die eveneens altijd in attractieve partijen vecht. De Engelsman Nathaniel Wood is een publiekslieveling die altijd komt om te vechten. De voormalig Cage Warriors kampioen kwam met veel hype in 2018 de organisatie binnen. Wood wist die hype in het begin ook meer dan waar te maken. Met drie submission overwinningen in evenveel partijen kreeg Wood al snel een stap omhoog in competitie tegen voormalig titeluitdager John Dodson.

Nathaniel Wood zal er weer een spektakel van willen maken in de Octagon Foto: Getty Images

Wood begon goed, maar naarmate de partij vorderde kreeg Dodson de overhand en versloeg de Amerikaan de Engelsman via TKO in de derde ronde. Voor Wood was het vervolgens zaak om zich terug omhoog te vechten in de divisie. Na een overwinning op John Castañeda werd echter verloren van Casey Kenney en besloot Wood om een gewichtsklasse omhoog te gaan. Na drie gecancelde partijen maakte Wood in juli jongstleden zijn vedergewicht debuut tegen Charles Rosa. Wood domineerde de partij en won via unanimous decision. Nu wacht Charles Jourdain.

Prelim pareltje

Het Eurosport prelim pareltje van deze week kan eigenlijk maar een iemand zijn. Nassourdine Imavov is de nummer twaalf in de UFC middengewicht divisie en hoort eigenlijk gewoon op de main card te staan. De reden waarom de Franse-Dagestani op de prelims staat is niet bekend. Hij neemt het op tegen knockout specialist Joaquin Buckley. Twee in principe totaal verschillende stijlen. Buckley staat bekend om zijn agressiviteit en zijn knockout power waarmee hij vaak zijn partijen heeft beslist.

Nassourdine Imavov moet zijn plek in de rankings verdedigen tegen Joaquin Buckley Foto: Getty Images

Imavov is iets afwachtender en kijkt vaak de kat uit de boom totdat hij kan toeslaan. Imavov won drie van zijn vier partijen in de UFC. Zijn meest recente overwinning tegen Edmen Shahbazyan bracht hem in de rankings. Buckley daarentegen zal moeten winnen om de ranking van Imavov over te nemen. Buckley won vijf van zijn zeven UFC partijen en is ongeslagen in zijn laatste drie gevechten.

De complete UFC Paris card

Main Card

- Ciryl Gane vs. Tai Tuivasa

- Robert Whittaker vs. Marvin Vettori

- Alessio Di Chirico vs. Roman Kopylov

- John Makdessi vs. Nasrat Haqparast

- William Gomis vs. Jarno Errens

- Charles Jourdain vs. Nathaniel Wood

Preliminary Card

- Dustin Stoltzfus vs. Abus Magomedov

- Fares Ziam vs. Michal Figlak

- Nassourdine Imavov vs. Joaquin Buckley

- Benoit St.Denis vs. Gabriel Miranda

- Khalid Taha vs. Cristian Quiñonez

- Stephanie Egger vs. Ailín Pérez

Waar kijk je UFC Paris?

De previewshow begint zaterdagavond om 20.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Neal Petersen live vanuit Parijs. Vaste analist Marloes Coenen & Stefan Struve zijn eveneens van de partij. Om 21.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

