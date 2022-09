We beginnen zoals altijd met de prelims.

Mooie start

Ad

Het eerste UFC-gevecht ooit in de UFC was een partij tussen de Zwitserse Stephanie Egger en de Argentijnse Ailin Perez. Egger was eigenlijk vanaf het begin de bovenliggende partij.

UFC UFC Paris | Top 5 Meest Memorabele Momenten 20 MINUTEN GELEDEN

UFC Paris | Egger wint allereerste UFC partij ooit in Parijs

De Zwitserse wist haar judoachtergrond uitstekend te benutten. Perez had weinig tot geen antwoord op de goede grappling game van Egger. Uiteindelijk finishte Egger de partij vlak voor het einde van de tweede ronde via een Rear Naked Choke submission. Een mooie manier om de avond mee af te trappen.

Perfect debuut

Cristian Quiñonez heeft een perfect debuut in Parijs beleeft. De Mexicaan maakte in de eerste ronde al korte metten met de Libanese-Duitser Khalid Taha. Beide mannen begonnen zeer aanvallend aan de partij. Het was een kwestie van tijd voordat er iemand neer zou gaan.

UFC Paris | Quiñonez met de TKO overwinning tijdens zijn debuut

Quiñonez landde een perfecte rechterstoot op de kin van Taha die hierdoor zijn benen niet meer voelde en viel. De Mexicaan maakte de partij af via TKO tot groot genoeg van zijn teamgenoot en interim vlieggewicht kampioen Brandon Moreno die aan de kant stond te applaudisseren.

Frans succes

Benoît St.Denis is erin geslaagd de eerste overwinning voor Frankrijk op het bord te zetten in Parijs. St.Denis versloeg overtuigend aan het begin van de tweede ronde de Braziliaan Gabriel Miranda via TKO. St.Denis had een moeilijke start, maar na twee spinning backfists leek het offensief van Miranda enigszins gebroken.

UFC Paris | St.Denis krijgt het Franse publiek op de banken

St.Denis was nog kort bij een finish aan het einde van de eerste ronde echter werd de ‘buzzer’ de redding van Miranda. St.Denis wist vervolgens de tweede ronde voort te zetten waarmee hij de eerste ronde was geëindigd en pakte alsnog de finish.

Ziam levert

De UFC haalde Fares Ziam terug naar de organisatie nadat ze hem eerder dit jaar ontsloegen na slechte prestaties. De Fransman had wat te bewijzen voor eigen publiek tegen de ongeslagen nieuwkomer Michal Figlak.

Fares Ziam vecht een dominante partij en wint van Michal Figlak Foto: Getty Images

Ziam zette zijn beste prestatie tot dusver neer door Figlak de complete partij zowel staand als op de grond de baas te zijn. Ziam won via unanimous decision tot grote blijdschap van het Franse publiek.

Rivaliteit

Nasrat Haqparast daagde voormalig teamgenoot John Makdessi uit tot een gevecht. Beide mannen namen het in Parijs tegen elkaar op. Het werd een attractieve partij tussen twee vechters die elkaar continu aanvallend bestreden.

Nasrat Haqparast beslecht de rivaliteit met John Makdessi in zijn voordeel Foto: Getty Images

Makdessi liep echter iets achter de feiten aan omdat Haqparast net iets scherper was met zijn stoten. Na drie ronden ging de partij dan ook naar Haqparast die daarmee zijn negatieve spiraal heeft doorbroken.

Snel debuut

Abus Magomedov maakte al furore bij de PFL. Maar in verband met visumproblemen bleef zijn UFC debuut uit. Tegen Dustin Stoltzfus maakte hij eindelijk zijn debuut in de UFC en hoe. De Duitse-Rus won de partij binnen 19 seconden.

UFC Paris | Magomedov geeft zijn visitekaartje af binnen 19 seconden

Eerst wist hij Stoltzfus met een hoge trap aan het wankelen te krijgen. Vervolgens wist hij het gevecht via KO op de grond te finishen. Een van de betere debuutgevechten in de UFC van de laatste jaren.

Mooie opener

Het gevecht in de vedergewicht divisie tussen Charles Jourdain en Nathaniel Wood was van te voren al een partij waar veel mensen naar uitkeken.

UFC Paris | Wood wint via unanimous decision

Wood vocht erg sterk en leek Jourdain steeds een stapje voor. De vermoeidheid begon op een gegeven moment de Canadees ook parten te spelen. Wood maakte er gebruik van en won de partij via unanimous decision.

UFC Paris | "Na een minuut had ik de timing al" - Nathaniel Wood

Bijna, maar net niet

Jarno Errens was de zeventiende Nederlander die zijn UFC-debuut maakte. Hij nam het op tegen thuisfavoriet William Gomis. Errens zette in de partij continu druk, maar werd door Gomis een aantal keren naar de grond gehaald. De Fransman wist Errens op de grond te controleren, maar nauwelijks schade toe te brengen.

UFC Paris | Errens was dichtbij een overwinning, maar het was niet genoeg

Errens wist wel op te staan en Gomis zelfs aan te slaan in de tweede ronde. Echter dook Gomis weer meteen naar de grond. Aan het einde van de partij ging Errens nog voor een Guillotine Choke en een Straight Armbar, maar Gomis wist te ontsnappen. Zodoende won de Fransman via majority decision.

UFC Paris | "Ik had meer moeten doen" - Jarno Errens

Eindelijk een overwinning

Roman Kopylov heeft eindelijk weten te winnen. De Rus die geplaagd werd door blessures en visumproblemen nam het op tegen Alessio Di Chirico. Beide mannen wisten dat ze in verband met verleden behaalde resultaten moeten winnen in Parijs. Het was een zeer evenwichtige partij waar Di Chirico uiteindelijk steeds minder snel kon handelen.

UFC Paris | Kopylov wint via knockout in de derde ronde

Kopylov bleef scherp en wist zodoende in de derde ronde een mooie combinatie gooien en daarmee Di Chirico knockout te slaan. Eindelijk een overwinning voor de Rus.

Spektakelstuk

Het gevecht tussen Nassourdine Imavov en Joaquin Buckley werd op het laatste moment van de prelims naar de main card gezet. En daar zal de UFC geen spijt van gehad hebben. De atleten waren verre van vriendelijk tegen elkaar in de Octagon, maar vochten wel keihard. Imavov had het voordeel op de grond en ook staand zolang hij Buckley maar op afstand kon houden.

UFC Paris | Imavov wint van Buckley in Fight of the Night contender

Dat lukte hem in de eerste en tweede ronde zeer behoorlijk. In de derde ronde kwam Buckley een aantal keren dichtbij, maar wist Imavov uiteindelijk de partij toch vrij goed uit te vechten. Uiteindelijk won de Franse-Dagestani terecht via unanimous decision.

Masterclass

De Australiër Robert Whittaker vocht een fantastische partij. De ex-kampioen liet Whittaker zien waarom hij wordt gezien als een van de beste vechters in de middengewicht divisie.

UFC Paris | Masterclass van Whittaker tegen Vettori

Marvin Vettori kon in de eerste ronde nog meekomen met de Australiër, maar had totaal geen antwoord op het spel van de Australiër in de tweede en derde ronde. Whittaker won de partij via unanimous decision.

Gane maakt feest compleet

Ciryl Gane is erin geslaagd om ook de vijfde overwinning voor Frankrijk te pakken. De Fransman won in een geweldige partij van Tai Tuivasa via knockout. Gane leek de partij te controleren, maar ging zwaar knockdown in de tweede ronde. Gane herstelde en kwam sterker terug.

UFC Paris | Gane maakt Frans feest compleet in knotsgekke partij

De Fransman bleef met zijn trappen naar het lichaam punten scoren en had menig een met zijn mokerslagen eerder knockout geslagen. Tuivasa nam ongelooflijk veel schade, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Gane. Een fantastische partij!

Bekijk alle uitslagen hier

Kijk naar UFC 279!

Volgende week staat het UFC 279 evenement voor de deur. Tijdens het main event neemt het ongeslagen fenomeen Khamzat Chimaev het op tegen Nate Diaz in de weltergewicht divisie. Eveneens zien we ook voormalig interim-lichtgewicht kampioen Tony Ferguson in actie. Hij treft de Chinees Li Jingliang.

UFC 279 | Chimaev vs. Diaz Promo

De previewshow begint zondagochtend om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen & Germaine de Randamie zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

De complete UFC 279 card

Main Card

- Khamzat Chimaev vs. Nate Diaz

- Li Jingliang vs. Tony Ferguson

- Kevin Holland vs. Daniel Rodriguez

- Irene Aldana vs. Macy Chiasson

- Johnny Walker vs. Ion Cutelaba

Preliminary Card

- Hakeem Dawodu vs. Julian Erosa

- Jailton Almeida vs. Anton Turkalj

- Denis Tiuliulin vs. Jamie Pickett

- Jake Collier vs. Chris Barnett

Early Preliminary Card

- Norma Dumont vs. Danyelle Wolf

- Chad Anheliger vs. Alatengheili

- Melissa Martinez vs. Elise Reed

- Darian Weeks vs. Yohan Lainesse

Dana White’s Contender Series Week 7

Voor de echte MMA liefhebber zit je ook woensdagochtend 02.00u goed bij Eurosport. Tien weken lang zenden we op discovery+ de Dana White’s Contender Series uit. Vijf partijen op een avond tussen tien vechters zonder UFC contract. Na afloop bepaald Dana White wie een UFC contract krijgt. Dit is de line-up van de vierde week.

Lichtzwaargewicht - Vitor Petrino vs. Rodolfo Bellato

Weltergewicht - Gabriel Bonfim vs. Trey Waters

Zwaargewicht - Jimmy Lawson vs. Karl Williams

Lichtgewicht - Ismael Bonfim vs. Nariman Abbasov

Vlieggewicht(v) - Nayara Maia vs. Tereza Bledá

UFC UFC Paris | Gane vs. Tuivasa uitslagen 34 MINUTEN GELEDEN