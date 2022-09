Gane maakte het nieuws bekend tijdens zijn Twitch stream waar hij terugblikte met teamgenoten William Gomis en Nassourdine Imavov op het evenement.

Ad

Operatie

UFC Column Stefan Struve: Een magnifique avond in Parijs 3 UUR GELEDEN

Gane zal donderdag een operatie aan zijn hand ondergaan. Vervolgens mag hij de hand twee maanden niet gebruiken. Na die twee maanden is mag hij ook niet zijn hand gebruiken om op een bokszak te slaan. Hierdoor is hij dus in principe vijf maanden uit de roulatie. De breuk zit aan de linkerhand van van Gane bij zijn pink.

UFC Paris | Gane maakt Frans feest compleet in knotsgekke partij

Zwaargewicht

Hiermee wordt het in de top van de zwaargewicht divisie alleen maar onduidelijker. Kampioen Francis Ngannou is nog steeds geblesseerd en is nog niet in de UFC in onderhandeling voor een nieuwe partij. Het gevecht voor de interim-titel tussen Stipe Miocic en Jon Jones komt ook maar niet van de grond. Curtis Blaydes blijft in de wachtkamer, en Tom Aspinall is eveneens herstellende van een blessure. Wat er nu gaat gebeuren is nog maar de vraag waar we hopen snel antwoord op te krijgen.

UFC UFC Paris | Interviews guestfighters Ngannou, Moreno, Oezdemir & Fiorot GISTEREN OM 16:49