Eveneens maakte voormalig middengewicht kampioen Robert Whittaker zijn opwachting tegen de Italiaan Marvin Vettori. De avond werd geopend door een debuterende Nederlander. Jarno Errens nam het op tegen William Gomis in de vedergewicht divisie.

Bekijk hieronder alle uitslagen.

Main Card

- Ciryl Gane def. Tai Tuivasa via KO (Punches) – R3, 4:23.

- Robert Whittaker def. Marvin Vettori via UD (30-27, 30-27, 29-28).

- Nassourdine Imavov def. Joaquin Buckley via UD (29-28, 29-28, 30-27).

- Roman Kopylov def. Alessio Di Chirico via KO (Punches) – Round 3, 1:09.

- William Gomis def. Jarno Errens via MD (29-28, 29-28, 29-29).

- Nathaniel Wood def. Charles Jourdain via UD (30-27, 30-27, 29-28).

Preliminary Card

- Abusupiyan Magomedov def. Dustin Stoltzfus via KO (Front Kick & Punches) – R1, 0:19.

- Nasrat Haqparast def. John Makdessi via UD (30-27, 30-27, 29-28).

- Fares Ziam def. Michal Figlak via UD (30-27, 30-27, 29-28).

- Benoit St.Denis def. Gabriel Miranda via TKO (Punches) – R2, 0:16.

- Cristian Quinonez def. Khalid Taha via TKO (Punches) – R1, 3:15.

- Stephanie Egger def. Ailin Perez via Submission (RNC) – R2, 4:54.

De UFC geef na ieder evenement ook bonussen weg van 50.000 dollar. Bekijk deze hieronder.

Fight of the Night:

Performance of the Night:

