Feest

Gane is zeer blij en heeft er zin in. Het is een absoluut feest om in zijn eigen stad te mogen vechten. Geen last van jetlags of andere dingen die kunnen afleiden. Echter blijft hij wel zoals altijd in het hotel om hetzelfde ritme aan te houden als zijn normale gevechten buiten Parijs.

Ad

Ciryl Gane mag voor eigen publiek zijn kunsten gaan vertonen Foto: Getty Images

UFC UFC Paris | "Fantastisch om deel uit te maken van een historisch evenement" - Robert Whittaker 38 MINUTEN GELEDEN

Niet heel speciaal

Voor de mensen is het leuk dat het in Parijs is. Gane vocht echter al in meerdere hoofdgevechten en zelfs voor de titel. Dus echt super speciaal is het ook niet voor de mensen in Parijs zegt hij. Echter willen ze er uiteraard wel allemaal bij zijn.

Vooruitgang

Voor het MMA in Frankrijk is het echter heel belangrijk. Voor de ontwikkeling van het MMA in Frankrijk is het heel belangrijk zegt Gane. Je ziet dat de UFC ook iemand als William Gomis heeft toegevoegd. Iets wat misschien ook niet was gebeurd als dit evenement niet had plaatsgevonden.

Ciryl Gane & Tai Tuivasa in Parijs Foto: Getty Images

Relaxed

Gane voelt absoluut geen druk om te vechten in zijn thuisstad. Hij kijkt er heel erg naar uit. Hij is altijd heel erg gefocust. Een paar uur voor zijn gevecht is voor Gane het gevecht al bezig. Hij is tegelijkertijd ook heel erg relaxed. Hij zit gewoon zo in elkaar.

Francis Ngannou

Het verlies tegen Francis Ngannou heeft Gane meer volwassen gemaakt. Gane heeft zichzelf gemotiveerd om nog beter te worden. Hard trainen en nog beter voorbereid zijn. Gane zegt dat hij een lui iemand is met een goed vecht-IQ. Die luiheid is iets waar hij erg aan gewerkt heeft.

Ciryl Gane hoopt bij winst op Tai Tuivasa op een rematch tegen Francis Ngannou Foto: Getty Images

Meerdere manieren

Alles is mogelijk volgens Gane. Staand en op de grond hij is overal op voorbereid. Gane zegt een beter grondspel te hebben dan Tuivasa en hem ook te kunnen submitten. Het is moeilijk om tegen Gane te vechten omdat hij een zeer divers MMA spel heeft.

Rematch

Als Gane wint van Tuivasa wil hij opnieuw voor de titel vechten tegen Ngannou. Hij weet niet wat er aan de hand is tussen Stipe Miocic en Jon Jones. Het maakt hem ook niet uit. Hij wil tegen de beste vechters vechten.

Tai Tuivasa

Gane vindt Tuivasa een aardige kerel. Er is geen haat nodig om een goede partij neer te zetten. Voor en na het gevecht kunnen beide mannen gewoon vrienden zijn. Tijdens het gevecht is het pure business. Na het gevecht wil Gane best een ‘shoey’ doen met Tuivasa zolang het maar een gloednieuwe schoen is.

Tai Tuivasa kan bij winst op Ciryl Gane een titelgevecht afdwingen Foto: Getty Images

Jerome Le Banner

Gane komt uit het Muay Thai en zegt lachend dat hij hoopt dat alle goede kickboksers niet naar de UFC komen. Gane geeft Jamal Ben Saddik en Rico Verhoeven als voorbeelden van goede vechters. Als hij een held moet kiezen uit het verleden is dat Jerome Le Banner.

UFC UFC Paris | "If I dink him, I sink him" - Tai Tuivasa 13 UUR GELEDEN