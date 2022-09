Goed gevoel

Het is voor het eerst sinds 2016 dat Vettori weer een evenement in Europa vecht. De Italiaan kijkt er erg naar uit. Het voelt voor het eerst in lange tijd als een echte ‘fight week’ met al zijn familieleden en fans die aanwezig zullen zijn.

UFC in Italië

Vettori ziet het evenement in Parijs ook als een stap richting een evenement in Italië. De Italiaan gaat er na zijn partij hard voor lobbyen om de UFC naar Italië te krijgen. Eerder was het misschien moeilijk een arena vol te krijgen, maar met Vettori moet het 100% lukken. En dan in Rome of Milaan.

De fanatieke Marvin Vettori vecht in Parijs Foto: Getty Images

Whittaker

Het is een belangrijke partij tegen Whittaker. Volgens Vettori had dit het main event moeten zijn. Vettori gelooft dat hij de betere vechter is en hij er met de overwinning vandoor zal gaan. Vettori denkt dat zijn stijl goed matcht met de stijl van Whittaker. Whittaker is afwachtend en Vettori houdt van druk zetten.

Voormalig kampioen Robert Whittaker vecht op 3 september in Parijs Foto: Getty Images

Gewonnen

Vettori vond eigenlijk dat Whittaker gewonnen had van Israel Adesanya. Maar om een of andere reden krijgt Adesanya altijd het voordeel van de juryleden in close gevechten zegt de Italiaan. Hetzelfde geldt ook voor hemzelf tegen Adesanya. Echter is hij ervan overtuigd dat hij kampioen gaat worden.

Titelgevecht

Een overwinning van Vettori of Whittaker is genoeg voor een titelgevecht zegt de Italiaan. Al hebben ze beiden al twee keer verloren van Adesanya. De UFC kan bij een overwinning hem een titelgevecht niet ontzeggen.

Alex Pereira

Alex Pereira gaat de nieuwe kampioen worden zegt Vettori. De hype rond Adesanya is wel een beetje klaar volgens de Italiaan. Pereira is een betere vechter en er is ook niet echt interesse meer om Adesanya te zien vechten. Zijn gevechten zijn ronduit saai. Vettori wordt er moe van zegt hij. Winnen van Pereira en dan wil hij Adesanya wel zijn derde partij geven.

UFC 276 | Pereira slaat Strickland knockout in de eerste ronde

