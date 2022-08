Fantastisch

Het gaat uiteraard geweldig met Errens. Het is een lang verwacht contract wat hij heeft ondertekend bij de UFC. Zelf had hij gedacht nog een of twee partijen nodig te hebben alvorens de UFC hem zou benaderen voor een gevecht. Echter hoor je hem niet klagen dat het allemaal net even sneller is gegaan.

Ad

Jarno Errens maakt UFC debuut in Parijs (Photo Credits: Errens IG) Foto: Other Agency

UFC UFC Paris | Errens ziet droom in vervulling gaan en tekent contract bij de UFC GISTEREN OM 13:49

De kans

Errens heeft altijd maar een doel gehad en dat was bij de UFC tekenen. Het is heel gek dat het nu eindelijk zover is. Errens was vorige week nog op vakantie en was uiteraard niet bezig met zijn dieet. Echter werd hem als gezegd om op gewicht te blijven door zijn dokter Ludidi waardoor Errens dit uiteraard ook deed. Een uitstekende tip van zijn dokter blijkt nu.

De Overeem post

Toevallig postte Errens een dag voordat hij het nieuws kreeg een foto met Alistair Overeem met als titel ‘Last Dutch male out of the UFC – First Dutch male back in the UFC?’ Hij had er echter op dat moment nog geen weet van hoe accuraat die post zou zijn nog geen dag later.

Jarno Errens met Alistair Overeem (Photo Credits: Errens IG) Foto: Other Agency

Het moment

Errens was bij zijn vriendin toen zijn manager hem vertelde dat hij een UFC-vechter was. Errens die zegt iemand te zijn die niet snel ergens van onder de indruk is moest toch wel een traantje wegpinken. Een droom die hij al jaren najaagt gaat eindelijk in vervulling. Echter was de focus er ook al snel en wil hij de partij absoluut winnen.

Team Thriving & UFD gym

Errens komt uit voor Team Thriving in Heerlen, maar traint ook regelmatig bij de UFD gym in Düsseldorf waar hij veel goede trainingspartners heeft. Daar wist Errens nog beter te worden dan hij al was. De Nederlander heeft voor vier partijen getekend bij de UFC.

William Gomis

Errens verwacht een mooi gevecht en dat hij het publiek tegen zich zal hebben aangezien William Gomis uit Parijs komt. Qua tegenstander ziet Errens iemand die ongeveer dezelfde stijl als hemzelf heeft. Gomis is echter wel een southpaw wat het gevecht iets moeilijker maakt. Echter heeft Errens vol vertrouwen in een goede afloop.

Short notice

Errens moet wel iets meer doen om zijn gewicht te halen dan normaal. Dit aangezien hij zoals eerder gezegd pas van vakantie kwam. Tegenstander Gomis was wel in kamp voor een partij aangezien hij eigenlijk op 2 september tijdens ARES FC zou vechten.

UFC Column Stefan Struve: Dromen komen uit: Leon 'Houdini' Edwards 24/08/2022 OM 14:14