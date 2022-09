Bekijk hieronder de resultaten. (Let op iedere vechter mag standaard 1lbs over het contractuele gewicht zitten, alleen voor titelgevechten moet je het precieze gewicht halen)

Main Card

- Ciryl Gane (247 lbs) vs. Tai Tuivasa (266 lbs)

- Robert Whittaker (186 lbs) vs. Marvin Vettori (186 lbs)

- Alessio Di Chirico (186 lbs) vs. Roman Kopylov (186 lbs)

- John Makdessi (154.5 lbs) vs. Nasrat Haqparast (155 lbs)

- William Gomis (146 lbs) vs. Jarno Errens (146 lbs)

- Charles Jourdain (145.5 lbs) vs. Nathaniel Wood (146 lbs)

Preliminary Card

- Abus Magomedov (186 lbs) vs. Dustin Stoltzfus (186 lbs)

- Fares Ziam (156 lbs) vs. Michal Figlak (156 lbs)

- Nassourdine Imavov (186 lbs) vs. Joaquin Buckley (186 lbs)

- Benoit St.Denis (156 lbs) vs. Gabriel Miranda (155.5 lbs)

- Khalid Taha (135 lbs) vs. Cristian Quiñonez (136 lbs)

- Stephanie Egger (145 lbs) vs. Ailín Pérez (145.5 lbs)

Waar kijk je UFC Paris?

De previewshow begint zaterdagavond rechtstreeks vanuit de Accor Arena om 20.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Neal Petersen. Vaste analist Marloes Coenen & Stefan Struve zijn eveneens van de partij. Om 21.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

