Belangrijke partij

Het hoofdgevecht in de zwaargewicht divisie tussen Ciryl Gane en Tai Tuivasa is een zeer belangrijke partij in de divisie. Gane is de nummer 1 gerankte vechter en Tuivasa de nummer 3. De winnaar maakt kans op een titelgevecht tegen huidig kampioen Francis Ngannou. Voor Gane zou dat de tweede keer zijn na zijn verlies in januari tegen de Kameroener. Tuivasa vocht nog nooit voor de titel.

De vraag is in hoeverre de winnaar zeker is van een titelgevecht op korte termijn. De UFC blijft werken aan een interim titelgevecht tussen ex-kampioen Stipe Miocic en ex-lichtzwaargewicht kampioen Jon Jones. Dit onder meer omdat kampioen Ngannou geblesseerd is en in onmin leeft met de UFC. Het zou dus ook best kunnen dat de winnaar van Gane of Tuivasa nog een partij nodig hebben om een titelgevecht af te dwingen.

Alles hangt af van 12 november

De nummers een en twee van de UFC middengewicht divisie zijn Robert Whittaker en Marvin Vettori. Beide mannen vechten zaterdag tegen elkaar in Parijs. De winnaar maakt uiteraard aanspraak op een titelgevecht. Er is echter een probleem voor de UFC. Zowel Whittaker als Vettori vochten al tweemaal tegen huidig kampioen Israel Adesanya. Hierdoor lijkt het niet voor de hand te liggen dat de UFC een derde partij gaat inplannen. Wat zou dan een fijne uitkomst zijn voor beide vechters? Simpel!

Zowel Whittaker als Vettori moeten hopen dat Alex Pereira weet af te rekenen met Israel Adesanya op 12 november. Dan staan beide vechters tegenover elkaar in New York voor de middengewicht titel. Zelfs als Pereira wint zou het uiteraard voor de hand liggen om Adesanya een rematch te geven. Daarom zullen zowel Whittaker als Vettori moeten hopen dat Pereira overtuigend van de Nieuw-Zeelander wint. Mocht dit gebeuren dan is de kans groot dat de winnaar tussen de Australiër en de Italiaan binnenkort opnieuw voor de titel vecht.

Nederlander

Het heeft even geduurd, maar Nederland heeft een nieuwe troef in handen in de UFC. Zijn naam is Jarno Errens. De vechter uit Limburg kreeg twee weken geleden een belletje of hij een partij wilde aannemen tegen William Gomis in Parijs. Errens hoefde daar geen moment over na te denken. De Nederlander maakt tijdens de main card van UFC Paris zijn debuut voor de organisatie tegen de thuis vechtende Gomis.

Voor Gomis is het eveneens zijn debuut voor de UFC. Gomis heeft echter een volledige voorbereiding achter de rug aangezien hij eigenlijk vandaag zou vechten in Parijs voor de ARES FC organisatie. Die partij gaat niet door waardoor hij nu met zijn teamgenoten Nassourdine Imavov en Ciryl Gane zijn debuut maakte in de UFC tegen Errens.

UFC Paris complete card

Main Card

- Ciryl Gane vs. Tai Tuivasa

- Robert Whittaker vs. Marvin Vettori

- Alessio Di Chirico vs. Roman Kopylov

- John Makdessi vs. Nasrat Haqparast

- William Gomis vs. Jarno Errens

- Charles Jourdain vs. Nathaniel Wood

Lees hier onze uitgebreide preview waarin alle main card gevechten worden besproken.

Preliminary Card

- Abus Magomedov vs. Dustin Stoltzfus

- Fares Ziam vs. Michal Figlak

- Nassourdine Imavov vs. Joaquin Buckley

- Benoit St.Denis vs. Gabriel Miranda

- Khalid Taha vs. Cristian Quiñonez

- Stephanie Egger vs. Ailín Pérez

Waar kijk je UFC Paris?

De previewshow begint zaterdagavond rechtstreeks vanuit de Accor Arena om 20.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Neal Petersen. Vaste analist Marloes Coenen & Stefan Struve zijn eveneens van de partij. Om 21.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

