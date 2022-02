Beide vechters bevestigen de boeking na een bericht van MMA Junkie . Het is op dit moment nog niet bekend waar het evenement wordt gehouden. Dit zal op een later tijdstip bekend worden gemaakt.

Daniel Pineda is bezig aan zijn tweede run in de UFC. De Amerikaan vocht in de periode tussen 2012 en 2014 zeven keer voor de UFC. Hij begon sterk met twee overwinningen, maar verloor vier van zijn laatste vijf partijen en kreeg geen contractverlenging van de UFC. Na vervolgens succesvol te zijn geweest bij Fury FC, Legacy FC en ook een paar gevechten bij Bellator MMA te hebben gevochten dook Pineda op bij de PFL in 2019. Daar wist hij als reserve vechter de finale te halen door zowel Movlid Khaibulaev als Jeremy Kennedy te finishen.

Echter werd Pineda betrapt op het gebruik van verboden middelen en werd alleen zijn finale plaats hem afgepakt. Eveneens werden de twee overwinningen omgezet in No Contests. De UFC leek echter onder de indruk en vroeg Pineda zes jaar na zijn laatste UFC partij om terug te keren bij de organisatie. Pineda won bij zijn terugkeer in de UFC door Herbert Burns te finishen. Echter wist hij zijn laatste twee partijen niet te winnen en zal hij moeten winnen van Jamall Emmers.

Jamall Emmers treft Daniel Pineda op 14 mei Foto: Getty Images

Emmers stond jaren bekend als een van de grootste talenten in het regionale circuit van de Verenigde Staten. Emmers won daar onder meer van Alexander Hernandez en topcontender in de bantamgewicht divisie Cory Sandhagen. Emmers probeerde in 2018 via de DWCS de UFC binnen te komen, maar ging zwaar KO tegen Julian Erosa. Emmers won vervolgens vier partijen achter elkaar bij andere organisaties en kreeg toen alsnog een UFC contract. Emmers debuteerde in 2020 tegen Giga Chikadze. De Amerikaan verloor via split decision echter was de uitslag controversieel te noemen.

Emmers deed immers niet onder voor de Georgiër. Emmers was een paar maanden later wel succesvol tegen Vince Cachero. Helaas voor hem kon hij die goede lijn niet vasthouden in zijn daarop volgende partij tegen Pat Sabatini. Emmers begon heel sterk, maar maakte een fout door Sabatini te volgen naar de grond. Emmers sloeg Sabatini knockdown echter wist Sabatini een Heel Hook submission aan te zetten waarop Emmers aftikte. Emmers is 1-2 in de UFC en heeft net als Pineda een overwinning nodig.

UFC op 21 mei



Lauren Murphy vs. Miesha Tate

Viviane Araújo vs. Andrea Lee

Daniel Pineda vs. Jamall Emmers

Frank Camacho vs. Manuel Torres

