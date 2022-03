Het evenement vindt plaats op 14 mei in het UFC APEX te Las Vegas. Combate maakte eerder al bekend dat de UFC de partij probeerde vast te leggen. Inmiddels zijn de contracten getekend.

Tweede partij in het vlieggewicht

Amanda Ribas werd door de UFC in 2017 getekend. Echter werd de Braziliaanse meteen twee jaar geschorst voor het gebruik van verboden middelen. Ten onrechte bleek later. Echter zat Ribas 23 maanden langs de kant vanwege een onterechte schorsing. Hierdoor maakte ze pas haar UFC debuut in 2019. Ribas wist zich met overwinningen tegen Randa Markos, Mackenzie Dern en Paige VanZant (vlieggewicht partij) op te werken tot een van de grootste talenten in de strogewicht divisie. Uiteindelijk was het landgenote Marina Rodriguez die de weg naar de top een halt toe riep voor Ribas.

Striker vs. Grappler

Rodriguez versloeg Ribas via TKO in de tweede ronde. Ribas wist in haar meest recente partij orde op zaken te stellen tegen de eveneens sterke BJJ vechtster Virna Jandiroba. Ribas won via unanimous decision. Vervolgens zag Ribas tweemaal een partij tegen Michelle Waterson gecanceld worden. Nu gaat ze proberen de nummer 2 van de vlieggewicht divisie te verslaan. Qua stijl een echter striker (Chookagian) vs. grappler (Ribas) partij.

Tien overwinningen, maar geen finish

Chookagian's verhaal is eigenlijk bekend. De Amerikaanse met Armeense roots is zeer technisch op de voeten. Chookagian staat bekend als iemand die meer voor punten vecht dan dat ze voor de knockout gaat. Chookagian heeft het record in handen in de UFC met tien overwinningen waarvan geen een finish. Chookagian begon in 2016 in de UFC bantamgewicht divisie, maar nadat de UFC de vlieggewicht divisie in 2018 aan het rooster toevoegde maakte Chookagian gelijk de overstap.

Katlyn Chookagian gaat voor 11de UFC overwinning op 14 mei in Las Vegas Foto: Getty Images

Met overwinningen tegen Joanne Wood en Jennifer Maia dwong ze in 2020 een titelgevecht af tegen kampioene Valentina Shevchenko. Die partij werd via TKO in de derde ronde verloren. Inmiddels heeft Chookagian weer haar rug gerecht en haar laatste drie partijen gewonnen allemaal via unanimous decision. De vraag is of ze daar een vierde overwinning aan kan toevoegen tegen Amanda Ribas.

UFC op 14 mei

- Katlyn Chookagian vs. Amanda Ribas

- Viviane Araújo vs. Andrea Lee

- Ryan Spann vs. Ion Cutelaba

- Virna Jandiroba vs. Angela Hill

- Louis Smolka vs. Davey Grant

- Nick Maximov vs. Andre Petroski

- Daniel Pineda vs. Jamall Emmers

- Frank Camacho vs. Manuel Torres

