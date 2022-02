De locatie voor het evenement op 21 mei is nog niet bekend. Het Zweedse Frontkick.Online maakte het gevecht bekend. Inmiddels is de partij bevestigd.

Ben Rothwell is een van de meest ervaren vechters in de UFC

Ben Rothwell is al jaren een van de meest herkenbare vechters in de zwaargewicht divisie. "Big Ben" is met 53 MMA partijen een van de meest ervaren vechters in de UFC. Rothwell tekende in 2009 in de UFC. Rothwell is de enige vechter in de UFC die drie uit drie is tegen Nederlandse vechters. Rothwell won van Alistair Overeem, Gilbert Yvel en Stefan Struve. Rothwell's beste periode was tussen 2013 en 2016. Daar wist hij een winstreak van vier partijen op te bouwen met onder meer submission overwinningen tegen Josh Barnett en Matt Mitrione.

Uiteindelijk verloor Rothwell van voormalig kampioen Junior Dos Santos en werd hij twee jaar geschorst in verband met gebruik van verboden middelen. Sinds zijn terugkeer in 2018 gaat het Rothwell niet bepaald voor de wind. Hij won slecht drie van in totaal zeven partijen. Tijdens zijn meest recente partij ging Rothwell TKO in de eerste ronde tegen Marcos Rogerio de Lima. Dit was voor Rothwell zijn eerste (T)KO verlies in twaalf jaar tijd. Nu wacht Alexander Gustafsson.

Gustafsson zoekt zijn heil in de zwaargewicht divisie

Alexander Gustafsson blijft op zwaargewicht Foto: Getty Images

Gustafsson is een Zweedse vechter die jarenlang uitkwam in de licht-zwaargewicht divisie. Gustafsson stond lang aan de top in die divisie maar werd nooit kampioen. Driemaal vocht de Zweed voor UFC goud en evenveel keren ging de partij verloren. De meest controversiële was de eerste partij tegen Jon Jones waar veel MMA deskundigen de partij in het voordeel van de grote Zweed scoorde. Na zijn derde verlies voor de titel verloor Gustafsson ook van Anthony Smith. De Zweed liet weten niet langer meer de focus te kunnen vinden en voorlopig niet meer terug te keren.

Een jaar later, in 2020, keerde Gustafsson plotseling terug in de UFC. Echter wel in de zwaargewicht divisie. Gustafsson nam het op tegen voormalig kampioen Fabricio Werdum. Gustafsson verloor ditmaal via Armbar submission in de eerste ronde. De Zweed liet weten toch weer terug te keren naar de licht-zwaargewicht divisie. Dit leek vorig jaar ook te gaan gebeuren echter moest hij zich terugtrekken uit een partij tegen Paul Craig in verband met een blessure. Nu zal Gustafsson dus toch weer op zwaargewicht gaan vechten.

UFC op 21 mei

Holly Holm vs. Ketlen Vieira

Ben Rothwell vs. Alexander Gustafsson

Chase Hooper vs. Felipe Colares

