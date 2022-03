Rothwell die door zijn fans vaak 'The King of Kenosha' wordt genoemd verloor zijn laatste partij in de UFC. Dit gebeurde in november vorig jaar tegen Marcos Rogerio de Lima via TKO in de eerste ronde. Het gekke is echter dat Rothwell op 21 mei een nieuwe partij ingepland had staan tegen Alexander Gustafsson. Deze partij zal dus niet meer plaatsvinden. MMA Fighting maakte melding van dit nieuws.

Prof sinds 2001

Rothwell vocht voor het eerst een professionele MMA partij in 2001. Rothwell maakte pas echt naam in de IFL organisatie waar hij al zijn partijen wist te winnen. Onder meer tegenstanders als Roy Nelson, Krzysztof Soszynski en voormalig UFC kampioen Ricco Rodriguez werden verslagen.

Rothwell toen hij nog voor de IFL vocht. Foto: Getty Images

Uiteindelijk bleek dit voor Rothwell zijn ticket naar de UFC. Rothwell wist van zijn eerste vijf UFC partijen maar tweemaal te winnen. Echter zette hij vervolgens de weg naar boven in met onder meer overwinningen tegen Alistair Overeem en Josh Barnett. Het leverde Rothwell een main event en #1 contender partij op tegen Junior Dos Santos in 2016. Dos Santos was te sterk en won.

Drie jaar zonder partij

Rothwell kwam vervolgens vanwege een schorsing en blessure liefst drie jaar niet meer in actie. Na zijn terugkeer in 2019 won Rothwell nog driemaal in zeven partijen, maar werden gevechten om in de rankings terug te keren verloren.

'Big Ben' won negen van zijn zeventien partijen in de UFC Foto: Getty Images

Saillant detail is dat Rothwell de enige MMA vechter is die in de UFC driemaal van een Nederlander won. Rothwell won van Gilbert Yvel, Alistair Overeem en Stefan Struve. De partij tegen Struve kan de boeken in als een van de meest discutabele partijen uit de carrière van Rothwell. De Amerikaan was de onderliggende partij totdat hij Struve tot tweemaal toe (al dan niet per ongeluk) in zijn kruis trapte. Struve vocht na twee onderbrekingen door, maar kwam niet meer in zijn spel en werd gefinisht.

Gogo Choke

Een ongelooflijk moment uit de UFC carrière van Rothwell. Hij finisht BJJ specialist Josh Barnett via een Gogo Choke submission. Foto: Getty Images

Rothwell was een van de meest herkenbare vechters in de UFC zwaargewicht divisie en een van de laatste actieve vechters van zijn tijdperk. Rothwell stond bekend om zijn taaiheid en zijn complete MMA game. Eveneens is hij de enige vechter met drie ‘Gogo Choke’ submissions in de UFC. Ook zullen de fans het interview van Rothwell na zijn overwinning tegen Matt Mitrione nooit vergeten.

