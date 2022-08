Afvallen

Cruz zat tijdens het interview midden in zijn ‘weight-cut’. De Amerikaan zegt dat hij uiteraard honger heeft en snel geïrriteerd is en dat is precies zoals het altijd is. De gewichtsafname gaat overigens goed.

Eigen publiek

Cruz kijkt ernaar uit om voor eigen fans in zijn geboorteplaats San Diego te vechten. Mensen kijken hier allang naar uit volgens de voormalig kampioen. Iedereen weet dat de partij tussen hem en Marlon Vera vuurwerk zal opleveren. Het is fantastisch om de sfeer te proeven in San Diego.

Voormalig kampioen Dominick Cruz vecht voor eigen publiek tegen Marlon Vera Foto: Getty Images

Marlon Vera

Cruz verwacht dat Vera kort op hem wil vechten. Het boksen van Vera is beter geworden volgens Cruz nu hij met Jason Parillo traint. En ook verwacht Cruz dat de takedown verdediging van de Ecuadoriaan goed zal zijn. Cruz heeft tal van Vera’s partijen gezien en was ook commentator bij sommige partijen. Hij weet wat hij van Vera kan verwachten. Echter is dat andersom ook zo waardoor Cruz een geweldige partij verwacht.

Marlon Vera heeft zich met zijn overwinning tegen Rob Font in de Top 5 van de divisie gevochten Foto: Getty Images

Voetenwerk

Cruz staat bekend om zijn fantastisch voetenwerk. De voormalig kampioen is hiermee vanaf zijn zevende partij begonnen omdat hij het zat was om steeds in zijn gezicht geraakt te worden. Met de jaren is het voetenwerk steeds beter geworden en is het een van de handelsmerken van Cruz geworden. Je cardio moet wel hierdoor ook vooruit gaan. Dit was het voor Cruz meer dan waard om niet teveel schade op te lopen.

Aannames

Cruz vocht tussen 2010 en 2020 tienmaal waarvan negen titelgevechten. Op de vraag of het anders is om ergens op te jagen dan degene te zijn waarop jacht wordt gemaakt is Cruz duidelijk. Er zit geen verschil in omdat hij als kampioen ook jaagde op verbetering. Hij heeft altijd moeilijke partijen gevochten. Volgens Cruz is het een aanname van mensen dat hij als kampioen nergens op jaagde.

Proces

Plezier is volgens Cruz niet het juiste woord met betrekking tot zijn MMA carrière. De Amerikaan zegt dat hij het meer ziet als ontwikkeling van hemzelf als vechter. Hoe diep kun je gaan en hoever kun je komen door jezelf in de moeilijkste posities te plaatsen met miljoenen mensen die naar je kijken. Het wordt pas leuk als de partij is afgelopen. Maar tijdens het proces niet.

Dominick Cruz gaat vechten om een top 5 ranking Foto: Getty Images

De titel

Met zoveel bantamgewicht partijen in het vooruitzicht is het moeilijk voor Cruz om aan te geven waar een overwinning tegen Vera hem plaatst in de divisie. Cruz zegt dat eerst alle gevechten moeten worden gevochten en hij vervolgens kan zien tegen wie zijn eventuele volgende partij is. Echter zal hij eerst moeten winnen van Vera. Het doel is en blijft de titel. Cruz wil de titel voor de derde keer winnen. Dit is nog niet voorgekomen. Het maakt hem niet uit tegen wie het is. De Amerikaan heeft geen voorkeur. Iedereen is geweldig en heeft zijn eigen stijl die voor de een moeilijker is dan voor de ander. Echter moet Cruz er nog eerst zien te komen.

Nog niet klaar

Cruz zijn lichaam werkt nog altijd uitstekend. De Amerikaan denkt er voorlopig nog niet aan om te stoppen. Hij kijkt met zijn team per gevecht hoe hij het doet. Op dit moment voelt hij zich top en met een eventuele overwinning op Vera zou dat zijn winstreak naar drie partijen brengen.

Dominick Cruz als commentator bij een UFC evenement Foto: Getty Images

Commentator

Cruz hoopt dat hij nog lang als commentator bij de UFC mag fungeren. Cruz vind het geweldig om met de sport bezig te zijn en erover te praten. Cruz is zelf ook een ongelooflijke MMA fan dus hij is zeer blij dat hij commentaar mag doen. Hij heeft geen favoriet team. Hij kan met iedereen overweg. Het is een zeer dynamisch team waarmee hij uitermate goed kan samenwerken.

