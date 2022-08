Bekijk hieronder de resultaten. (Let op iedere vechter mag standaard 1lbs over het contractuele gewicht zitten, alleen voor titelgevechten moet je het precieze gewicht halen)

Wil je meer informatie over de Main Card. Check dan hier onze uitgebreide preview. Check eveneens een exclusief interview met voormalig kampioen Dominick Cruz

Main Card

- Marlon Vera (135.5 lbs) vs. Dominick Cruz (135 lbs)

- Nate Landwehr (145.5 lbs) vs. David Onama (145 lbs)

- Yazmin Jauregui (114.5 lbs) vs. Iasmin Lucindo (116 lbs)

- Devin Clark (205 lbs) vs. Azamat Murzakanov (204 lbs)

- Ariane Lipski (135.5 lbs) vs. Priscila Cachoeira (135 lbs)

- Bruno Silva (186 lbs) vs. Gerald Meerschaert (185 lbs)

Preliminary Card

- Angela Hill (119.5 lbs) vs. Loopy Godinez (119 lbs)

- Martin Buday (266 lbs) vs. Lukasz Brzeski (236.5 lbs)

- Cynthia Calvillo (125.5 lbs) vs. Nina Nunes (125.5 lbs)

- Gabriel Benitez (155 lbs) vs. Charlie Ontiveros (155 lbs)

- Ode’ Osbourne (125 lbs) vs. Tyson Nam (126 lbs)

- Jason Witt (179.5 lbs) vs. Josh Quinlan (175 lbs)

- Youssef Zalal (135.5 lbs) vs. Da’Mon Blackshear (134 lbs)

Waar kijk je UFC San Diego?

De prelims beginnen zaterdag om 22.00u op discovery+. Vanaf 01.00u is het tijd voor de main card met commentaar van Stefan Struve en Richard Simon eveneens op discovery+

