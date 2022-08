We beginnen zoals altijd met de prelims.

In evenwicht

Ad

Da’Mon Blackshear maakte als invaller zijn debuut in de UFC tegen Youssef Zalal. Blackshear begon sterk aan de partij en wist de eerste twee ronden via technisch vechten naar zich toe te trekken.

UFC UFC San Diego | Vera trapt Cruz knockout tijdens het main event 14 UUR GELEDEN

UFC San Diego | Aanval van Zalal komt te laat

Zalal wist dat hij de derde ronde moest finishen en ging daar ook vol voor. Zalal pakte op twee juryleden hun scorekaart een 10-8 ronde. Hiermee deed hij genoeg om er uiteindelijk een gelijkspel uit te halen. Een jurylid zag de partij voor Blackshear, maar dit was niet genoeg voor de debutant.

One Hitter Quitter

De partij tussen Jason Witt en Josh Quinlan die eigenlijk vorige week gevochten had moeten worden, maar verplaatst werd nadat er iets in het bloed van Quinlan werd gevonden was een van de snelste partijen van de avond.

UFC San Diego | Genadeloos harde knockout overwinning voor Quinlan

Quinlan wist met een perfecte stoot vroeg in de partij Witt zwaar knockout te slaan. Het was te prijzen van Quinlan dat hij zich inhield nadat hij zag dat Witt al buiten westen was. Een perfect debuut voor Quinlan die ongeslagen blijft in zijn MMA carrière.

Te enthousiast

Soms komt het weleens voor dat een vechter iets te enthousiast een techniek eruit gooit en vervolgens zijn verdediging niet op orde heeft. Dit gebeurde in de partij tussen Ode’ Osbourne en Tyson Nam. Osbourne wilde Nam met een vliegende knie raken, maar vergat daarbij zijn handen hoog te houden.

UFC San Diego | Knockout overwinning voor Nam in de eerste ronde

Nam had de perfecte timing en sloeg Osbourne neer met een harde stoot. Nam volgde met meer stoten naar het hoofd totdat de scheidsrechter ertussen kwam. De grootste overwinning van Nam tot dusver in de UFC. Hij ontving hiervoor de Performance of the Night bonus.

Herhaling

Charlie Ontiveros heeft de stijl van zijn vorige partij nog even dunnetjes overgedaan. De Amerikaan begon furieus tegen Gabriel Benitez die in zijn achteruit moest.

UFC San Diego | Benitez met de finish in de eerste ronde

Maar net als in de partij tegen Steve Garcia Jr. draaide het gevecht compleet halverwege de eerste ronde. Benitez nam over en finishte Ontiveros via TKO. Voor Ontiveros zijn derde verlies in evenveel partijen. Voor Benitez een mooie comeback en een goede overwinning.

De laatste keer

Bij het ingaan van de partij tussen Cynthia Calvillo en Nina Nunes wist niemand nog dat het de laatste partij van Nunes zou worden. De vrouw van Amanda Nunes wil graag haar gezin gaan uitbreiden en vocht dus haar laatste MMA partij.

UFC San Diego | Nunes wint nipt van Calvillo

Het zou een zeer competitieve, maar niet al te fantastische partij worden. Nunes deed uiteindelijk voldoende volgens twee van de drie juryleden waardoor ze de partij via split decision op haar naam kon schrijven. Een fijne manier om afscheid te nemen van de sport voor Nunes.

UFC San Diego | Nina Nunes stopt met haar MMA carrière

Zeer controversieel

De meest controversiële uitslag kwam op naam van Martin Buday. De Slowaak leek twee (en misschien wel drie) ronden achter de feiten aan te lopen tegen de Poolse debutant Lukasz Brzeski.

UFC San Diego | Buday wint controversiële split decision

Brzeski was veel beweeglijker en wist ook meer schade te genereren. Ook de statistieken waren na afloop ruim in het voordeel van de Pool. Ondanks dat gegeven scoorden twee juryleden het gevecht in het voordeel van Buday die zodoende via split decision met de overwinning de deur uitliep.

Raar gameplan

Angela Hill staat bekend dat ze bij voorkeur de partij staand vecht. Loopy Godinez prefereert juist het grondgevecht met haar sterke worstelen. Echter leek Godinez tijdens deze partij opeens in een striker te zijn veranderd. De Canadees-Mexicaanse bleef staand vechten met Hill.

UFC San Diego | Hill wint na drie harde rondes via unanimous decision

Dit ging haar nog niet eens zo slecht af echter was het Hill die visueel de aanvallende partij was en in de tweede en derde ronde de partij naar zich toe wist te trekken. Hill won via unanimous decision en voorkwam daarmee haar vierde verliespartij op rij. Godinez kreeg een gouden kans om zich in de rankings te vechten, maar liet deze liggen.

Recordhouder

De main card werd geopend met een partij tussen knockout-specialist Bruno Silva en submission-specialist Gerald Meerschaert. De Amerikaan leek echter in deze partij van beide markten thuis te zijn. Meerschaert vocht een zeer sterke partij en wist uiteindelijk in de derde ronde Silva knockdown te slaan en met een Guillotine Choke submission zijn negende overwinning in de middengewicht divisie te pakken via een submission.

UFC San Diego | Submission nummer negen in de UFC voor Meerschaert

Een record in de UFC. Meerschaert had het record al in handen met acht, maar heeft dit record dus nu aangescherpt.

Braziliaans onderonsje

Net als Witt vs. Quinlan zouden eigenlijk ook Ariane Lipski en Priscila Cachoeira vorige week al tegen elkaar vechten. Lipski mistte haar streefgewicht en werd door de commissie niet goedgekeurd. Een week later stond de partij opnieuw op het programma. Ditmaal 10 pond zwaarder in de bantamgewicht divisie.

UFC San Diego | Cachoeira laat geen spaan heel van Lipski

Lipski maakte de grote fout om de slagenwisseling aan te gaan met de fysiek sterkere Cachoeira. ‘Zombie Girl’ profiteerde hiervan en finishte Lipski via TKO vroeg in de eerste ronde. Voor Cachoeira haar grootste overwinning in de UFC. Voor Lipski zou het weleens einde verhaal kunnen zijn.

Raar gameplan deel 2

Na eerder Loopy Godinez met een raar gameplan de partij te hebben zien vechten tegen Angela Hill deed ook Devin Clark een duit in het zakje. De Amerikaan ging meerdere maken de slagenwisseling aan met de ongeslagen knockout-specialist Azamat Murzakanov. De hoek van Clark bleef aandringen dat hij moest worstelen.

UFC San Diego | Perfecte stoot naar het lichaam beslist partij

De vader van Clark die eveneens in zijn hoek stond schreeuwde tussen de ronden in alles bij elkaar om zijn zoon wakker te krijgen. Tevergeefs zou later blijken. Murzakanov was te sterk en finishte de partij via TKO in de derde ronde. Een sterke prestatie van de Rus die ook tijdens zijn tweede partij in de UFC de finish weet te pakken.

Hoogwaardige debutanten

Yazmin Jauregui maakte haar debuut op dit evenement. De hoog aangeschreven en ongeslagen Mexicaanse nam het op tegen de eveneens debuterende en jongste UFC-vechtster in de organisatie (20 jaar) Iasmin Lucindo. Op voorhand voor veel mensen een partij tussen twee relatief onbekende vrouwen. Dat zal na deze partij wel anders zijn. Zowel Jauregui als Lucindo maakten er een zeer spectaculaire partij van.

UFC San Diego | Jauregui wint debuut tijdens fantastische partij

Beide vrouwen wisten stoten en trappen te landen en schroomden niet om zonder verdediging de slagenwisseling aan te gaan. Op ieder ander evenement had de UFC beide vrouwen beloond met de Fight of the Night bonus. Echter hadden beiden pech dat het gevecht erna nog spectaculairder was. Jauregui won via unanimous decision en mag spreken van een uitmuntend debuut. Dat geldt eigenlijk ook voor Lucindo echter zat zijn aan de verkeerde kant van de uitslag.

Gekkigheid, roekeloosheid en spektakel

Het co-main event is alles wat een MMA fan zoekt in een gevecht. Nate Landwehr en David Onama vochten een absolute klassieker in San Diego. Landwehr leek knockout te gaan in de eerste ronde, maar wist zich wonderwel te herstellen. Wat volgde was een uitgeputte Onama die maar niet wilde opgeven en een Landwehr die steeds beter ging vechten. Landwehr wist zelfs de tweede ronde ruim te winnen. In de derde ronde was de strijd iets meer in evenwicht.

UFC San Diego | Ongelooflijke slagenwisseling in de laatste 10 seconden

Echter leek Landwehr de beste cardio van de twee te hebben. In meerdere voordelige posities stond Landwehr op en moedigde hij het publiek aan. Landwehr ging bijna nog onderuit in de laatste tien seconden, maar het was te laat voor Onama. Een jurylid gaf een draw en twee juryleden scoorden de partij voor Landwehr. Hierdoor won Landwehr via majority decision. Beide vechters kregen voor het spektakelstuk de Fight of the Night bonus.

UFC San Diego | Landwehr wint in Fight of the Year contender

Knockout power

Het main event tussen Marlon Vera en Dominick Cruz had ook op bijna ieder ander evenement de Fight of the Night bonus gekregen. Vintage Cruz leek herboren en wist met zijn kenmerkende stijl en goed voetenwerk het Vera moeilijk te maken. Ondanks dit gegeven wist Vera zijn tegenstander wel meerdere malen knockdown te slaan. De eerste twee ronden waren echter sterk van Cruz, maar naarmate de partij vorderde kwam Vera beter in zijn spel.

UFC San Diego | Vera trapt Cruz knockout tijdens het main event

Uiteindelijk wist Vera in de vierde ronde een ongenadig harde trap op het gezicht van Cruz te plaatsen. Cruz ging neer en werd met stoten vervolgens keihard gefinisht. Cruz liet weer een vleugje van de legendarische Cruz van weleer zien. Echter werd Vera de grote winnaar van de avond en pakte hij ook nog eens de Performance of the Night bonus.

Voor alle uitslagen klik hier

Kijk naar UFC 278

Volgende week is de UFC te gast in de Vivint Arena te Salt Lake City, Utah voor de UFC 278 PPV. Weltergewicht kampioen en P4P-koning Kamaru Usman zet zijn titel op het spel in een rematch tegen Leon Edwards. Eveneens komen voormalig kampioenen Luke Rockhold en Jose Aldo in actie. Zijn nemen het op tegen respectievelijk Paulo Costa en Merab Dvalishvili.

UFC 278 | Promo

De previewshow begint zondagochtend om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen & Stefan Struve zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

De complete UFC 278 card

Main Card

- Kamaru Usman vs. Leon Edwards

- Paulo Costa vs. Luke Rockhold

- Jose Aldo vs. Merab Dvalishvili

- Marcin Tybura vs. Alexandr Romanov

- Tyson Pedro vs. Harry Hunsucker

Preliminary Card

- Leonardo Santos vs. Jared Gordon

- Wu Yanan vs. Lucie Pudilová

- Sean Woodson vs. Luis Saldaña

- Miranda Maverick vs. Shanna Young

Early Preliminary Card

- AJ Fletcher vs. Ange Loosa

- Amir Albazi vs. Francisco Figueiredo

- Aoriqileng vs. Jay Perrin

- Daniel Da Silva vs. Victor Altamirano

Dana White’s Contender Series Week 4

Voor de echte MMA liefhebber zit je ook woensdagochtend 02.00u goed bij Eurosport. Tien weken lang zenden we op discovery+ de Dana White’s Contender Series uit. Vijf partijen op een avond tussen tien vechters zonder UFC contract. Na afloop bepaald Dana White wie een UFC contract krijgt. Dit is de line-up van de vierde week.

UFC DWCS | Promo

Lichtgewicht - Esteban Ribovics vs. Thomas Paull

Middengewicht - Claudio Ribeiro vs. Ivan Valenzuela

Bantamgewicht - Jose Johnson vs. Jack Cartwright

Bantamgewicht(v) - Hailey Cowan vs. Cláudia Leite

Lichtgewicht - Nazim Sadykhov vs. Ahmad Suhail Hassanzada

UFC UFC San Diego | Landwehr wint in Fight of the Year contender 14 UUR GELEDEN