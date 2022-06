UFC San Diego

Het gevecht werd eerder al gebracht als mondeling akkoord door ESPN Deportes . Inmiddels kunnen we het nieuws bevestigen.

Chito in zijn prime

Vera was in zijn begintijd in de UFC verre van een hoogvlieger. De Ecuadoriaan was zeer inconsistent en wisselde goede prestaties af met mindere prestaties. De 'Chito' vocht in het begin van zijn UFC carrière voor de operatie van zijn dochter. Zijn dochter werd geboren met het syndroom van Möbius. Vera startte een GoFundMe account. Uiteindelijk had hij in juni 2018 genoeg geld bij elkaar verzameld waardoor zijn dochter geopereerd kon worden. Vanaf dat moment lijkt Vera veel consistenter te zijn geworden in zijn MMA carrière. Vera wist tussen 2018 en 2020 vijf partijen achter elkaar te winnen en kreeg vervolgens de kans om de rankings binnen te komen tegen Song Yadong.

Marlon Vera heeft zich met zijn overwinning tegen Rob Font in de Top 5 van de divisie gevochten Foto: Getty Images

Vera leek genoeg te doen voor de overwinning echter beslisten alle drie de juryleden in het voordeel van Yadong. Vera was furieus en liet dit duidelijk merken. Drie maanden later kreeg Vera een nieuwe kans om zich de rankings in te vechten tegen de ongeslagen Sean O’Malley. Vera wist O’Malley’s been te blesseren met een geplaatste trap en het gevecht via TKO te finishen. Vervolgens verloor de Ecuadoriaan van MMA legende Jose Aldo, maar wist hij in zijn meest recente partijen zeer sterk voor de dag te komen. Davey Grant en voormalig lichtgewicht kampioen Frankie Edgar werden verslagen. Hierdoor kreeg Vera eerder dit jaar zijn eerste main event in de UFC aangeboden tegen top 5 vechter Rob Font. Vera vocht sterk en won de partij via unanimous decision. De Ecuadoriaan krijgt nu te maken met misschien wel de 'bantamgewicht G.O.A.T.'.

Ex-kampioen op zoek naar eerherstel

Dominick Cruz is namelijk qua prestaties in de bantamgewicht divisie bijna niet te evenaren. Cruz kwam doordat de WEC voorgoed werd overgenomen door de UFC in 2011 de organisatie binnen. Hij kwam de organisatie binnen als kampioen. Cruz was namelijk de bantamgewicht kampioen en de UFC had die gewichtsklassen nog niet. Cruz verdedigde in de WEC tweemaal zijn titel. Na die tweede verdediging werd zijn WEC titel omgezet in de UFC titel. Cruz moest in de UFC zijn titel verdedigen tegen eeuwige rivaal Urijah Faber. Faber was de enige vechter die van Cruz had weten te winnen (eveneens in de WEC). Cruz had echter geleerd van zijn fouten en won ditmaal wel. Na vervolgens ook de titel te hebben verdedigd tegen Demetrious Johnson raakte Cruz meerdere malen geblesseerd. Cruz zou drie jaar niet vechten en zijn titel vrijgeven.

Dominick Cruz gaat vechten om een top 5 ranking Foto: Getty Images

In 2016 kwam hij terug met een snelle KO tegen Takeya Mizugaki en mocht hij proberen om tegen TJ Dillashaw de titel voor een tweede keer te winnen. Via split decision pakte Cruz de belt terug. Na vervolgens de rivaliteit tussen hem en Faber in zijn voordeel hebben te beslist kreeg Cruz te maken met de protegé van Faber, namelijk Cody Garbrandt. Cruz werd op zijn eigen voetenwerk afgetroefd en verloor via unanimous decision. Cruz raakte vervolgens wéér geblesseerd en stond 3.5 jaar aan de kant. Uiteindelijk keerde hij als invaller voor de geblesseerde Jose Aldo terug om voor de titel te vechten tegen Henry Cejudo. Cruz leek niet meer op de Cruz van zijn gloriedagen en verloor via TKO in de tweede ronde. Inmiddels heeft Cruz de rug weten te rechten en mag hij na overwinningen tegen Casey Kenney en Pedro Munhoz nu gaan proberen voor eigen publiek te winnen van Marlon Vera.

UFC San Diego

- Marlon Vera vs. Dominick Cruz

- Alexa Grasso vs. Viviane Araújo

- Aspen Ladd vs. Sara McMann

- Gerald Meerschaert vs. Bruno Silva

- Devin Clark vs. Azamat Murzakanov

- Allan Nascimento vs. Malcolm Gordon

- Martin Buday vs. Lukasz Brzeski

- Yazmin Jauregui vs. Istela Nunes

