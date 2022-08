Eveneens stond voormalig M-1 Global kampioen Nate Landwehr tegenover de talentvolle David Onama tijdens het co-main event in de vedergewicht divisie. Tot slot maakte de ongeslagen Mexicaanse Yazmin Jauregui haar debuut tegen de eveneens debuterende Iasmin Lucindo in de strogewicht divisie.

Bekijk hieronder alle uitslagen.

Main Card

- Marlon Vera def. Dominick Cruz via KO (Head Kick & Punches) – R4, 2:17.

- Nate Landwehr def. David Onama via MD (28-28, 29-27, 29-27).

- Yazmin Jauregui def. Iasmin Lucindo via UD (30-27, 29-28, 29-28).

- Azamat Murzakanov def. Devin Clark via TKO (Body Punch & Strikes) – R3, 1:08.

- Priscila Cachoeira def. Ariane Lipski via TKO (Punches) – R1, 1:05.

- Gerald Meerschaert def. Bruno Silva via Submission (Guillotine Choke) – R3, 1:39.

Preliminary Card

- Angela Hill def. Loopy Godinez via UD (29-28, 29-28, 29-28).

- Martin Buday def. Lukasz Brzeski via SD (29-28, 28-29, 29-28).

- Nina Nunes def. Cynthia Calvillo via SD (28-29, 29-28, 30-27).

- Gabriel Benitez def. Charlie Ontiveros via TKO (Punches) – R1, 3:35.

- Tyson Nam def. Ode Osbourne via KO (Punches) – R1, 2:59.

- Josh Quinlan def. Jason Witt via KO (Punch) – R1, 2:09.

- Da’Mon Blackshear vs. Youssef Zalal ends in a Majority Draw (29-28, 28-28, 28-28).

De UFC geef na ieder evenement ook bonussen weg van 50.000 dollar. Bekijk deze hieronder.

Fight of the Night: Nate Landwehr vs. David Onama

Performance of the Night: Tyson Nam & Marlon Vera

