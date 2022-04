Het evenement vindt op 9 juli plaats. Er is nog geen locatie bevestigd. Combate meldde het gevecht.

Winstreak

Ad

De Braziliaan Douglas Silva de Andrade kwam in 2014 als ongeslagen vechter de UFC binnen. Silva de Andrade raakte meteen tijdens zijn debuut het ongeslagen record dat hij had kwijt. Zubaira Tukhugov was te sterk. Silva de Andrade had vervolgens moeite om een winstreak op te bouwen en wisselde overwinningen af met verliespartijen. Hij wist onder meer te winnen van Marlon Vera en voormalig kampioen Renan Barão.

UFC Column Stefan Struve: Geef Jessica Andrade het respect dat ze verdient 44 MINUTEN GELEDEN

Echter lijkt Silva de Andrade eindelijk eens de wind mee te hebben en wist hij in zijn laatste twee gevechten te winnen van zowel Gaetano Pirrello als Sergey Morozov. Voor beide gevechten kreeg hij respectievelijk de Performance en Fight of the Night bonus.

Allround sterk

Tegenstander Said Nurmagomedov maakte in 2018 als voormalig Akhmat kampioen zijn opwachting in de UFC. Nurmagomedov is geen familie van de andere Nurmagomedov's die eveneens in het MMA actief zijn. Nurmagomedov won zijn UFC debuut ternauwernood tegen Jared Scoggins en maakte vervolgens de keuze om naar de bantamgewicht divisie omhoog te gaan. Daar liet hij zich meteen gelden met een harde spinning back kick KO tegen Ricardo Ramos.

Said Nurmagomedov returns on July 9th Foto: Getty Images

Nurmagomedov kwam vervolgens te kort tegen de Braziliaan Raoni Barcelos, maar liet in zijn twee meest recente partijen zien waarom hij wordt gezien als een contender in de divisie. Mark Striegl werd via KO binnen een minuut gestopt en Cody Stamann werd via submission binnen een minuut gestopt.

UFC op 9 juli

- Cynthia Calvillo vs. Nina Nunes

- Douglas Silva de Andrade vs. Said Nurmagomedov

- Antonina Shevchenko vs. Cortney Casey

- Ronnie Lawrence vs. Saidyokub Kakhramonov

- Tresean Gore vs. Josh Fremd

UFC UFC Vegas 52 | Andrade verslaat Lemos met fantastische finish GISTEREN OM 04:29