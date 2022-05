Cageside Press maakte het gevecht bekend. Wij kunnen bevestigen dat beide contracten zijn getekend.

Allround vechter

Ad

Simón kwam in 2018 de UFC binnen als de LFA bantamgewicht kampioen. De Amerikaan won op zéér controversiële manier zijn debuut door Merab Dvalishvili te verslaan na afloop van de partij. Dvalishvili domineerde het complete gevecht, maar kwam na een takedown met zijn hoofd tegen het canvas. Simón wist de Dvalishvili in een Guillotine Choke te krijgen. Dvalishvili wist te overleven, maar bleef liggen na afloop van de partij op aanraden van de artsen. De scheidsrechter zag dit als opgave en gaf de winst aan Simón. De Amerikaan won vervolgens van zowel Montel Jackson als Rani Yahya en werd gematcht tegen Urijah Faber.

UFC UFC Vegas 54 | Main event eindigt door een blessure van Rakic in een anticlimax GISTEREN OM 11:57

Ricky Simón met de Amerikaanse en Mexicaanse vlag Foto: Getty Images

Dit ging compleet mis voor Simón. Faber won via TKO binnen een minuut. Nadat vervolgens ook van Rob Font werd verloren was de Amerikaan terug bij af. Simón wist vervolgens drie partijen op rij te winnen en zichzelf weer terug te vechten tegen de top 15 van de divisie aan. De UFC gaf hem een tweede kans tegen de in de top 15 gerankte Raphael Assuncao. Simón greep vorig jaar december die kans met beide handen aan en won via KO in de tweede ronde. Nu zal hij het gaan opnemen tegen de ongeslagen Jack Shore en zal hij zijn positie in de rankings moeten verdedigen.

Ongeslagen toptalent

De Welshman Jack Shore is een talentvolle vechter die in 2019 als kampioen overkwam van de Cage Warriors organisatie. Shore die al jaren bekend stond als een van de grootste talenten uit Europa wist in zijn debuut meteen de Performance of the Night bonus in de wacht te slepen met een Rear Naked Choke overwinning tegen Nohelin Hernandez. Shore wist vervolgens ook te winnen van onder meer Hunter Azure en Liudvik Sholinian. De UFC wist vervolgens dat de Welshman een stap hoger in compeitite verdiende.

UFC London | "There is no tougher contender than me outside the rankings" - Shore tegen Struve

In maart van dit jaar nam hij het op in Londen tegen Timur Valiev. In een zeer evenwichtige partij wist Shore uiteindelijk met twee knockdowns de laatste ronde duidelijk naar zich toe te trekken en zodoende ook de overwinning te pakken. Shore kreeg vervolgens een nummer achter zijn naam en kwam de rankings binnen op nummer vijftien. Nu zal Shore het nummer twaalf van Simón willen pakken.

UFC op 16 juli

- Askar Askarov vs. Alex Perez

- Michelle Waterson vs. Amanda Lemos

- Ricky Simón vs. Jack Shore

- Jessica Penne vs. Brianna Fortino

- Dustin Jacoby vs. Da Un Jung

- Punahele Soriano vs. Dalcha Lungiambula

- Herbert Burns vs. Khusein Askhabov

UFC UFC Vegas 54 | Blachowicz vs. Rakic uitslagen GISTEREN OM 04:55