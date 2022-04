Toptalent

Caio Borralho mag met recht wel een van de meest opvallende nieuwkomers binnen de UFC genoemd worden. De Braziliaan die in zijn thuisland de Future MMA belt wist te winnen kwam voor het eerst in beeld bij het internationale publiek tijdens het vijfde seizoen van de Dana White's Contender Series in 2021. Borralho versloeg de hoog aangeslagen Aaron Jeffery na drie ronden via unanimous decision. Dana White was ondanks de knappe overwinning niet overtuigd en besloot de Braziliaan geen contract te geven. De Braziliaan toonde vervolgens karakter om een invalpartij drie weken later te accepteren een gewichtsklasse hoger.

Ad

Caio Borralho versloeg de ongeslagen Gadzhi Omargadzhiev in zijn UFC debuut Foto: Getty Images

UFC UFC | Krylov vs. Gustafsson toegevoegd aan evenement op 23 juli 4 UUR GELEDEN

Borralho won de partij via TKO in de eerste ronde. Ditmaal ging White wel overstag en mocht Borralho zijn debuut maken eerder deze maan tegen de ongeslagen Gadzhi Omargadzhiev. Borralho domineerde het complete gevecht, maar landde een oerdomme illegale knie op het hoofd van Omargadzhiev. De Dagestani kon niet meer verder waarna Borralho geluk had dat het als een onopzettelijke fout werd gezien en de partij over de tijdslimiet was waardoor hij naar de scorekaarten kon. Hierdoor won Borralho zijn eerste partij in de UFC.

Spectaculair

Tegenstander Armen Petrosyan, overigens niet te verwarren met de kickbokser Armen Petrosyan, kwam eveneens voor het eerst in beeld bij de DWCS in 2021. Petroyan versloeg de ongeslagen Bulgaar Kaloyan Kolev via een harde KO in de eerste ronde. Dana White hoefde geen moment te twijfelen en gaf de voormalig Fight Nights Global kampioen een UFC contract. Petrosyan debuteerde in februari jongstleden in de Octagon tegen Sanford MMA vechter Gregory Rodrigues. In een partij die de Fight of the Night bonus had kunnen krijgen won Petrosyan ternauwernood via split decision. De kwartje had evengoed de andere kant kunnen opvallen.

Armen Petrosyan wist na een geweldige partij tegen Gregory Rodrigues zijn UFC debuut te winnen Foto: Getty Images

Het gevecht tussen Borralho en Petrosyan is niet per se een echter striker vs. grappler partij. Echter kan wel gezegd worden dat Borralho de voorkeur geeft een het grondgevecht terwijl Petrosyan een echte stand-up vechter is.

UFC op 9 juli

- Cynthia Calvillo vs. Nina Nunes

- Said Nurmagomedov vs. D. Silva de Andrade

- Antonina Shevchenko vs. Cortney Casey

- Ronnie Lawrence vs. Saidyokub Kakhramonov

- Caio Borralho vs. Armen Petrosyan

- Tresean Gore vs. Josh Fremd

UFC UFC Vegas 53 | Plek in de top van het bantamgewicht op het spel voor Font & Vera (Preview) 17 UUR GELEDEN