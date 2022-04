De locatie van het evenement op 23 juli is nog niet bekend. Het gerucht gaat dat de UFC die dag in Engeland een evenement zal organiseren. Echter zijn dat op dit moment slechts geruchten. De match-up werd bekend gemaakt door ESPN

Ongeslagen toptalent

De 21-jarige Muhammad Mokaev geldt al tijden als een van de allergrootste talenten in het vlieggewicht. Mokaev kwam als vluchteling vanuit Dagestan naar Engeland. Mokaev die ook onder de Engelse vlag vecht vocht tussen 2015 en 2020 liefst 23 amateur partijen. Deze wist Mokaev allemaal te winnen. Uiteindelijk maakte Mokaev in 2020 zijn lang verwachtte overstap naar de professionals.

Muhammad Mokaev is de jongste UFC vechter op dit moment Foto: Getty Images

De grootste organisatie uit het Midden-Oosten genaamd Brave CF gaf Mokaev de kans om professionele partijen te vechten. Mokaev won er vier en een eindigde in een no-contest. Uiteindelijk tekende hij begin dit jaar bij de UFC. Mokaev maakte in Londen vorige maand zijn debuut voor de UFC tegen Cody Durden. Mokaev had slechts 58 seconden nodig om Durden 'aan' te slaan en het vervolgens met een Guillotine Choke submission af te maken. Het leverde de jonge atleet de Performance of the Night bonus op van 50.000 dollar. Nu treft hij nieuwkomer Charles Johnson.

Wederopstanding

Bij de vaste UFC kijker zal Charles Johnson misschien niet de meest bekende naam zijn. Johnson zal immers zijn UFC debuut maken tegen Mokaev. Echter is Johnson ook een ongekend groot talent die al tijden aan de weg timmert in het MMA. Johnson die wel al 10 jaar ouder is dan Mokaev maakte na een korte amateur carrière in 2016 de overstap naar de professionals. Johnson begon voortvarend aan zijn carrière met zes overwinningen in evenveel partijen. Vervolgens kwam Johnson in een mindere periode van zijn carrière terecht waar hij in de periode tussen 2018 en 2019 boksen met MMA afwisselde.

De bokspartijen gingen bijna allemaal verloren en ook MMA partijen tegen Sean Santella en Brandon Royval werden verloren. Johnson besloot vervolgens in 2021 zich weer volledig te richten op het MMA. Na een overwinning tegen de ongeslagen Karlee Pangilinan mocht Johnson voor de interim LFA titel vechten tegen Yuma Horiuchi. Johnson won de titel en zou deze ook verdedigen tegen João Camilo. Uiteindelijk won Johnson de undisputed titel begin dit jaar tegen de ongeslagen Carlos Mota. Voor de UFC genoeg reden om Johnson te contracteren.

Overige partijen voor het evenement zijn nog niet bekend.

