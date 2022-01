Bekijk hieronder de resultaten. (Let op iedere vechter mag standaard 1lbs over het contractuele gewicht zitten, alleen voor titelgevechten moet je het precieze gewicht halen)

Main Card

Calvin Kattar (146 lbs) vs. Giga Chikadze (146 lbs)

Jake Collier (264.5 lbs) vs. Chase Sherman (250 lbs)

Brandon Royval (125.5 lbs) vs. Rogerio Bontorin (125.5 lbs)

Katlyn Chookagian (126 lbs) vs. Jennifer Maia (126 lbs)

Dakota Bush (155.5 lbs) vs. Viacheslav Borshchev (155 lbs)

Bill Algeo (145 lbs) vs. Joanderson Brito (145.5 lbs)

Preliminary Card

Jamie Pickett (184.5 lbs) vs. Joseph Holmes (185.5 lbs)

Court McGee (170 lbs) vs. Ramiz Brahimaj (170.5 lbs)

Brian Kelleher (145 lbs) vs. Kevin Croom (144.5 lbs)

TJ Brown (155 lbs) vs. Charles Rosa (156 lbs)

Iedere vechter heeft zijn/haar gewicht gehaald. Alle partijen zijn officieel voor morgen!!

