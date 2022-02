UFC FIGHT NIGHT: HERMANSSON VS. STRICKLAND

De UFC opent de maand op 5 februari met een Fight Night in het UFC APEX te Las Vegas. In het middengewicht staan Jack Hermansson en Sean Strickland tegenover elkaar. Een belangrijke partij tussen de #6 en #7 van de divisie. Hermansson won zijn meest recente partij tegen Edmen Shahbazyan. De Zweedse Noor staat bekend om zijn sterke BJJ spel. Tegenstander Strickland prefereert over het algemeen het staande gevecht, maar kan ook op de grond uit de voeten. Strickland won zijn laatste vijf partijen en zal met een eventuele overwinning op Hermansson de Top 5 van de divisie kunnen aanvallen.

Tijdens het co-main event van de avond vinden we Punahele Soriano en Nick Maximov eveneens in de middengewicht divisie. Soriano is een jonge opkomende vechter die in de UFC al meerdere maken zijn knockout power heeft laten zien. Tegenstander Maximov is een protegé van Nate Diaz en zal gaan proberen de partij naar de grond te brengen. Soriano prefereert het staande spel waardoor we misschien wel kunnen spreken van een classic striker vs. grappler matchup.



Andere interessante partijen op de Main Card zijn onder meer de ongeslagen Shavkat Rakhmonov tegen Carlston Harris en de eigenlijke TUF finale tussen Bryan Battle en Tresean Gore. Beide mannen haalden de finale. Echter raakte Gore geblesseerd waardoor Battle de finale vocht en won van Hector Urbina. De UFC heeft besloten nu alsnog de originele finale in ere te herstellen.

Bryan Battle & Tresean Gore treffen elkaar alsnog op 5 februari Foto: Getty Images

Op de prelims staan ook nog een aantal zeer interessante partijen. Het gevecht dat voor de meeste fans eruit zal springen is de partij tussen TUF 27 winnaar Mike Trizano en Hakeem Dawodu. Trizano is een vedergewicht die sinds zijn komst in de UFC indruk heeft gemaakt. Zo wist hij onder meer te winnen van Luis Peña en Ludovit Klein. Trizano treft nu de Canadees Hakeem Dawodu. Voor Dawodu geldt eveneens dat hij altijd attractieve partijen vecht. Dawodu won in de UFC onder meer van Zubaira Tukhugov en Julio Arce. De overwinning tegen Arce is er een die bij Trizano op het netvlies gebrand zal staan. Arce is immers een van de vaste trainingsmaatjes van Trizano.

PRELIM TIP

Hoge verwachtingen voor Jailton Almeida in UFC debuut Foto: Getty Images

Iemand om echt in de gaten te houden op de prelims is de Braziliaan Jaílton Almeida. Almeida maakte indruk tijdens de Dana White's Contender Series vorig jaar. Zo wist hij de man uit Dagestan Nasrudin Nasrudinov te finishen via Rear Naked Choke submission in de tweede ronde. Leuk detail is dat voor aanvang van de partij Almeida had gezegd dat hij in de Braziliaanse Khabib zou veranderen en Nasrudinov zou finishen met zijn eigen wapens. Dit deed hij dus ook. Hij treft nu landgenoot Danilo Marques in zijn UFC debuut. Marques is de trainingspartner van voormalig UFC kampioen Mauricio "Shogun" Rua en is een grondspecialist. Marques won zijn eerste twee partijen in de UFC, maar kwam te kort in zijn meest recente partij.

Bekijk hieronder het volledige programma

Main Card (01.00u)

Jack Hermansson vs. Sean Strickland

Punahele Soriano vs. Nick Maximov

Shavkat Rakhmonov vs. Carlston Harris

Sam Alvey vs. Brendan Allen

Tresean Gore vs. Bryan Battle

Julian Erosa vs. Steven Peterson



Preliminary Card (22.00u)

Miles Johns vs. John Castañeda

Hakeem Dawodu vs. Mike Trizano

Chidi Njokuani vs. Marc-André Barriault

Alexis Davis vs. Julija Stoliarenko

Jailton Almeida vs. Danilo Marques

Jason Witt vs. Phil Rowe

Malcolm Gordon vs. Denys Bondar

discovery+ is de nieuwe Home of UFC

WAAR KIJK JE?

De komende vijf jaar zijn alle evenementen live te zien bij discovery+ en voor elke main card is er op Eurosport live een previewshow te zien, gehost door Nesim El Ahmadi en vaste analist Marloes Coenen. De previewshow begint zaterdagnacht/zondagochtend om 00.00u op Eurosport. Vanaf 01.00u gaan we op discovery+ verder met de main card.

