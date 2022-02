Verder stond er nog een partij op het programma in de weltergewicht divisie tussen de ongeslagen Shavkat Rakhmonov en Carlston Harris. Tot slot vochten ook Tresean Gore en Bryan Battle tegen elkaar. Dit was een partij met een verhaal aangezien dat de finale van The Ultimate Fighter 29 had moeten zijn. Gore raakte echter geblesseerd waarna Battle in de finale won van Gilbert Urbina.

Bekijk hieronder alle uitslagen.

Main Card.

- Sean Strickland def. Jack Hermansson via SD (49-46, 49-46, 47-48).

- Nick Maximov def. Punahele Soriano via SD (28-29, 30-27, 29-28).

- Shavkat Rakhmonov def. Carlston Harris via KO (Punch) – R1, 4:10.

- Brendan Allen def. Sam Alvey via Submission (RNC) – R2, 2:10.

- Bryan Battle def. Tresean Gore via UD (29-28, 29-28, 29-28).

- Julian Erosa def. Steven Peterson via SD (29-28, 28-29, 29-28).





Preliminary Card.

- John Castaneda def. Miles Johns via Tech.Submission (Arm-Triangle Choke) – R3, 1:38.

- Hakeem Dawodu def. Mike Trizano via UD (30-27, 30-27, 30-27).

- Chidi Njokuani def. Marc-Andre Barriault via KO (Punches) – R1, 0:16.

- Alexis Davis def. Julija Stoliarenko via UD (29-27, 29-27, 30-27).

- Jailton Almeida def. Danilo Marques via TKO (Punches) – R1, 2:57.

- Phil Rowe def. Jason Witt via TKO (Punches) – R2, 2:15.

- Malcolm Gordon def. Denys Bondar via Tech.Submission (Arm Injury) – R1, 1:22.



De UFC geef na ieder evenement ook bonussen weg van 50.000 dollar. Bekijk deze hieronder.

Fight of the Night: Steven Peterson vs. Julian Erosa*

Performance of the Night: Chidi Njokuani & Shavkat Rakhmonov.



* Peterson kon geen aanspraak maken op een bonus omdat hij zijn gewicht overschreed tijdens de weging. Hierdoor krijgt Erosa zijn bonus en dus 100.000 dollar ipv 50.000 dollar.

