Main Card

Jack Hermansson (185.5 lbs) vs. Sean Strickland (185.5 lbs)

Punahele Soriano (185 lbs) vs. Nick Maximov (185 lbs)

Shavkat Rakhmonov (170.5 lbs) vs. Carlston Harris (169 lbs)

Sam Alvey (205 lbs) vs. Brendan Allen (205 lbs)

Tresean Gore (186 lbs) vs. Bryan Battle (185.5 lbs)

Julian Erosa (145.5 lbs) vs. Steven Peterson (149 lbs)*



Preliminary Card

Miles Johns (135.5) vs. John Castañeda (136 lbs)

Hakeem Dawodu (146 lbs) vs. Mike Trizano (145.5 lbs)

Chidi Njokuani (185 lbs) vs. Marc-André Barriault (184.5 lbs)

Alexis Davis (135 lbs) vs. Julija Stoliarenko (135.5 lbs)

Jailton Almeida (203 lbs) vs. Danilo Marques (205.5 lbs)

Jason Witt (171 lbs) vs. Phil Rowe (170.5 lbs)

Malcolm Gordon (126 lbs) vs. Denys Bondar (125 lbs)



* Steven Peterson heeft zijn gewicht met 3 lbs overschreden en zal hiervoor een geldboete ontvangen.

