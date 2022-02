Echter beginnen we met de eerste partijen van het evenement.

Denys Bondar moet strijd staken naar een arm blessure Foto: Getty Images

De opener van de early prelims was een partij tussen de Canadees Malcolm Gordon en UFC nieuwkomer Denys Bondar in de vlieggewicht divisie. Gordon kwam sterk uit de startblokken en wist Bondar aan te slaan. Bondar dook voor een takedown, maar zag Gordon overnemen en voor een submission gaan. Bondar wist eronder uit te vechten, maar zag zijn arm de verkeerde kant opbuigen. Bondar schreeuwde het uit van de pijn waarna de scheidsrechter een einde maakte aan de partij. Gordon won officieel via een technical submission. Het woord "technical" wordt toegevoegd als een vechter niet heeft opgegeven maar de scheidsrechter de partij beëindigd.

Phil Rowe en Jailton Almeida winnen op imponerende wijze

Vervolgens was de beurt aan Phil Rowe om zijn kunsten te laten zien tegen Jason Witt. Witt controleerde de partij met zijn worstelen in de eerste ronde. Rowe kon pas aan het einde van de ronde iets van zijn striking laten zien. Rowe was echter een stuk overtuigender in de tweede ronde. Met een schitterende drie stoten combinatie wist Rowe de partij in zijn voordeel te beslissen en Witt via TKO te stoppen. "The Fresh Prince" pakte hiermee zijn tweede overwinning in de UFC. De Early Prelims werden afgesloten met een partij in de licht-zwaargewicht divisie tussen Jailton Almeida en Danilo Marques. Almeida die wij van Eurosport als prelim tip hadden aangegeven maakte zijn uitverkiezing volledig waar. De Braziliaan wist na een indrukwekkend optreden tijdens de Dana White's Contender Series wederom te imponeren. Almeida domineerde zijn landgenoot Marques volledig en won via TKO in de eerste ronde. Een zeer sterke prestatie van de Braziliaan waar we in de toekomst nog heel veel van gaan horen.

De opener van prelims was ook zeer spectaculair. Tijdens het enige vrouwen gevecht van de avond nam voormalig titeluitdaagster Alexis Davis het op tegen Julija Stoliarenko in de bantamgewicht divisie. Op een paar submission pogingen na van Stoliarenko in de eerste ronde was het vooral Davis die de partij naar haar hand wist te zetten. Davis heeft echter vaak de pech dat ze snel open wordt gehaald. Dit gebeurde wederom in deze partij. Davis won uiteindelijk via unanimous decision. Voor Stoliarenko lijkt het UFC avontuur erop te zitten. De Litouwse verloor al haar vier partijen in de Octagon.

Njokuani heeft genoeg aan 16 seconden tijdens zijn debuut

Buiten het debuut van Almeida eerder op de avond stond ook het debuut van Chidi Njokuani op het programma. De Amerikaan van Nigeriaanse afkomst nam het op tegen de Frans-Canadees Marc-André Barriault. Njokuani had slechts 16 seconden nodig om zijn UFC debuut te beklinken met een fantastische KO overwinning. Het leverde Njokuani een performance of the night bonus op van 50.000 dollar.

Vervolgens wist Hakeem Dawodu te winnen van Mike Trizano. In een gevecht dat drie ronden lang een soort van kickbokspartij was wist Dawodu de TUF 28 winnaar met jabs en trappen op afstand te houden en veel meer te landen dan Trizano. Dawodu won alle drie de ronden en zal waarschijnlijk iemand in de rankings treffen in de toekomst. Uiteindelijk werden de prelims afgesloten met een partij tussen Miles Johns en John Castaneda. Johns die favoriet was voor deze partij kon die rol niet waarmaken. De voormalig LFA kampioen kwam te kort tegen "Sexi Mexi". Castaneda wist in de tweede ronde een schitterende Arm-Triangle Choke aan te zetten. Johns tikte niet af en ging out. Een zeer belangrijke overwinning voor Castaneda en misschien wel de grootste uit zijn carrière. Ook Castaneda had zeker een bonus verdiend, maar kreeg hem niet.

Nog nooit MMA gekeken? Bekijk Erosa vs. Peterson!!!

Een moment van respect tussen Steven Peterson en Julian Erosa. Een van de beste partijen van 2022 Foto: Getty Images

De main card opener tussen Julian Erosa en Steven Peterson zal MMA fans lang bijblijven. Een fantastische partij tussen twee vechters die voor non-stop actie zorgden. Beide mannen waren vanaf ronde twee meerdere maken aangeslagen. Echter kwamen ze beiden continu naar voren. Spinning elbows, spinning back kicks, harde stoten en ongelooflijke wilskracht. Alles wat een MMA fan zich kan wensen zat in deze partij. Uiteindelijk won Erosa de partij via split decision. De UFC beloonde het gevecht met de Fight of the Night bonus. Echter zat er voor Peterson een vervelend staartje aan de partij. De Fortis MMA vechter kwam te zwaar binnen op de weging en kon hierdoor geen aanspraak maken op een bonus. Hierdoor liep Erosa met de volle mep van 100.000 dollar de deur uit.



De tweede partij van de main card was er een met een verhaal. The Ultimate Fighter 29 winnaar Bryan Battle nam het op tegen Tresean Gore. Beide mannen zou eigenlijk in de finale van TUF 29 tegen elkaar vechten echter raakte Gore geblesseerd. Hierdoor kreeg Battle verliezend halve finalist Gilbert Urbina tegenover zich. Battle won en pakte de TUF 29 titel. De UFC was echter niet van plan om de partij tussen Battle en Gore verloren te laten gaan en plande het gevecht opnieuw in. Na drie ronden was Battle uiteindelijk de winnaar via unanimous decision en liet hij nog even aan iedereen weten dat hij wel degelijk de meer dan terecht TUF 29 kampioen is.

Alvey wederom zonder winst, Rakhmonov blijft imponeren

Sam Alvey is ook voor de achtste keer op rij zonder winst gebleven. De sympathieke vechter wist het wederom niet te bolwerken. Ditmaal was Brendan Allen via een Rear Naked Choke submission in de tweede ronde te sterk. Het gevecht vond plaats in de licht-zwaargewicht divisie. Dit omdat Allen de partij met slechts vier dagen voorbereiding aannam. Allen viel in voor teamgenoot Phil Hawes die geblesseerd was geraakt. Voor Allen eveneens een broodnodige overwinning na zijn verrassend verlies eind vorig jaar tegen Chris Curtis. Of Alvey echter nog een partij van de UFC krijgt aangeboden is nog maar de vraag. Hij deelt nu het record met MMA legende BJ Penn. Acht partijen in de UFC achter elkaar zonder overwinning.

Shavkat Rakhmonov finisht Carlston Harris en blijft ongeslagen Foto: Getty Images

Een van de absolute sterren van de avond was wederom Shavkat Rakhmonov. Iedereen praat over Khamzat Chimaev als grootste talent in de UFC weltergewicht divisie. Echter mag Rakhmonov ook niet vergeten worden. De man uit Kazachstan wist ditmaal de sterke Carlston Harris het zwijgen op te leggen. Harris die zo'n sterke serie in de UFC neerzette met overwinningen tegen Christian Aguilera en Impa Kasanganay had geen antwoord op de sterke performance van Rakhmonov. "Nomad" finishte de partij met een hook kick gevolgd door twee stoten op de kin van Harris. Rakhmonov heeft nu een record van 15-0 met drie overwinningen in de UFC en een 100% finish ratio. Ongekend!!!

Strickland de sterkste ondanks wispelturig jurylid

Het co-main event van de avond was een echter striker vs. grappler partij. Punahele Soriano nam het op tegen Nick Maximov. Soriano wist in het begin van de partij de takedown van Maximov goed te pareren en zelf behoorlijk veel schade aan te brengen. Echter naarmate de partij vorderde wist Maximov steeds meer zijn worstelen toe te passen. Maximov richtte echter nauwelijks schade aan terwijl Soriano dit wel deed. Ondanks dit gegeven zagen twee van de drie juryleden de partij in het voordeel van de ongeslagen Maximov die hiermee via split decision een overwinning kon bijschrijven. Dit tot grote tevredenheid van de in het publiek zittende Nate Diaz. Maximov is Diaz' protegé.

Sean Strickland zegt tegen Jack Hermansson dat hij beter zijn best moet doen Foto: Getty Images

Tot slot stonden Jack Hermansson en Sean Strickland tegenover elkaar in het main event. Een belangrijke partij tussen de nummer 6 en 7 in de UFC middengewicht divisie. Hermansson probeerde de partij zoals verwacht naar de grond te halen. Echter staat Strickland bekend om zijn takedown defense. De Amerikaan werd voor het laatst naar de grond gehaald jaren geleden door UFC weltergewicht kampioen Kamaru Usman. Hermansson zou meerdere takedowns in het gevecht proberen, maar zou niet een keer slagen. Strickland bleef gedisciplineerd korte stoten en trappen landen tegen Hermansson. De Zweed kwam hierdoor totaal niet in zijn spel. Zeer opmerkelijk was het dan ook dat jurylid Sal D'Amato de partij in het voordeel van Hermansson scoorde. Echter waren de andere twee juryleden wel scherp waardoor Strickland een enigszins eentonige partij won via split decision.

UFC 271 volgende week!!!

Al met al een hele leuke Fight Night card met hier en daar een zeer sterke performance. Volgende week zijn we terug bij Eurosport en discovery+ met het tweede UFC PPV evenement van het jaar namelijk UFC 271. Dan zal in Houston de Nieuw-Zeelander Israel Adesanya zijn titel in de middengewicht divisie op het spel zetten in een rematcht tegen voormalig kampioen Robert Whittaker. Eveneens komt Derrick Lewis ook in actie voor eigen publiek tegen Tai Tuivasa. De previewshow begint zondagochtend om 03.00u en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analisten Marloes Coenen en Stefan Struver zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd op discovery+ voor de main card.

