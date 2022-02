Dit was echter al een tijdje bekend. De UFC heeft met het completeren van de card nog een partij bekend gemaakt die nog niet bekend was gemaakt.

Gabriel Benitez keert terug in de Octagon. De Mexicaan werd op 15 januari nog van het evenement gehaald om medische redenen. De UFC heeft Benitez al snel weer opnieuw ingepland. Hij gaat het opnemen tegen David Onama in de vedergewicht divisie. Voor Onama zal het zijn tweede partij in de UFC worden.

Benitez kwam in 2014 de UFC binnen via het eerste seizoen van The Ultimate Fighter: Latin America. Benitez wist van zijn elf partijen en zes te winnen in de UFC. De Mexicaan kwam nooit in de buurt van een ranking omdat hij de zogeheten sleutelpartijen verloor. Echter is Benitez wel een moeilijke tegenstander voor een ieder in de divisie. Onama daarentegen werd eind vorig jaar gecontracteerd. Onama vocht een invalpartij tegen Mason Jones. Onama vocht zeer sterk, maar moest via unanimous decision zijn meerdere erkennen in Jones.

Bekijk hier de complete card voor UFC Vegas 48

Main Card

Rafael Dos Anjos vs. Rafael Fiziev

Johnny Walker vs. Jamahal Hill

Julian Marquez vs. Kyle Daukaus

Ilir Latifi vs. Alexandr Romanov

Jim Miller vs. Nikolas Motta

Joaquin Buckley vs. Abdul Razak Alhassan



Prelims

Parker Porter vs. Alan Baudot

Jonathan Pearce vs. Austin Lingo

Mario Bautista vs. Khalid Taha

Jessica-Rose Clark vs. Stephanie Egger

Chas Skelly vs. Mark Striegl

Diana Belbita vs. Gloria de Paula

Chad Anheliger vs. Jesse Strader

Gabriel Benitez vs. David Onama

