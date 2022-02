Echter beginnen we met de prelims.

Anheliger enige succesvolle debutant van de avond

Ad

Zowel Jay Perrin als Christian Rodriguez maakten met minder dan een week voorbereiding hun UFC debuut tijdens de eerste twee partijen van de avond. Perrin nam het op tegen Mario Bautista terwijl Rodriguez zijn ongeslagen record op het spel zette tegen Jonathan Pearce. Perrin had niet veel in te brengen tegen de sterke Bautista. Hij verloor via unanimous decision. Ook Rodriguez won niet. Echter wist hij er een competitieve partij van te maken. Pearce was echter te sterk en won eveneens via unanimous decision. Het is de verwachting dat Rodriguez een gewichtsklasse omlaag zal gaan met een complete voorbereiding.

UFC UFC Vegas 48 | Walker vs. Hill uitslagen 3 UUR GELEDEN

Chad Anheliger finisht Jesse Strader tijdens zijn UFC debuut Foto: Getty Images

Een misschien wel onverwacht leuke partij op de prelims was het gevecht tussen nieuwkomer Chad Anheliger en Jesse Strader. Beide mannen maakten er een zeer interessante partij van. Strader leek in de eerste ronde de beste stoten uit te delen. Echter werd de cardio van de Amerikaan Strader steeds slechter waardoor Anheliger sterker werd in de tweede ronde. Uiteindelijk wist Anheliger het tij volledig te keren halverwege de derde ronde en wist hij na Strader knockdown te hebben geslagen de partij via TKO te finishen. Een uitstekend debuut voor Anheliger die nu een winstreak heeft van tien gevechten. Opvallend is dat de Canadees zijn carrière begon met slechts twee overwinningen in zeven partijen.

De Paula pakt eindelijk eerste overwinning

Gloria de Paula pakt haar eerste UFC overwinning Foto: Getty Images

Vervolgens was het de beurt aan de vlieggewicht vrouwen. Diana Belbita nam het op tegen Gloria de Paula. Belbita wist in juli vorig jaar eindelijk haar eerste UFC overwinning te pakken. De Braziliaanse de Paula daarentegen verloor haar eerste twee UFC gevechten en wist dat ze de partij tegen Belbita moest winnen om actief te blijven in de UFC. Beide vrouwen waren erg aan elkaar gewaagd. Echter wist de Paula haar stand-up goed te etaleren. Het was vrij verrassend dat de Paula regelmatig probeerde de partij naar de grond te halen aangezien ze het er staand zeer goed vanaf bracht. Belbita kon niet echt een vuist maken tegen de Braziliaanse ondanks haar favorietenrol. Na drie ronden ging de jurybeslissing naar de Paula die daarmee voorlopig haar UFC carrière heeft gered.

Chas Skelly sluit carrière prachtig af

Chas Skelly sluit MMA carrière af met TKO winst tegen Mark Striegl Foto: Getty Images

In de vijfde partij van de prelims vocht Chas Skelly zijn afscheidspartij tegen Mark Striegl. En Skelly zou Skelly niet zijn als hij weer eens een verrassing uit zijn hoed toverde. Skelly die normaal erg sterke grondcontrole heeft over zijn tegenstander liet ook zien in de eerste ronde dat hij Striegl kon controleren op de grond. Uiteindelijk plaatste Skelly in de tweede ronde een vernietigende elleboog tegen het hoofd van Striegl. Skelly vervolgde met een nog hardere knie naar de kin waarop Striegl neerging. Skelly finishte de partij met nog wat stoten op de grond. Een fantastisch afscheid van het MMA voor Chas Skelly die zijn carrière besluit met een record van 19 overwinningen en slechts 3 verliespartijen.

Egger & Onama verdienen bonussen

Stephanie Egger pakt 50.000 dollar extra na haar Armbar submission overwinning tegen Jessica-Rose Clark Foto: Getty Images

De grootste verrassing van de avond zagen we misschien wel tijdens de voorlaatste prelim. Stephanie Egger die tot op heden nog niet echt had geïmponeerd in de UFC nam het op tegen publiekslievelinge Jessica-Rose Clark. Clark probeerde hetzelfde te doen met Egger als wat ze in haar vorige partij deed tegen Joselyne Edwards. Naar de grond brengen en controleren. Echter bleek Egger een stuk taaier dan Edwards. Met twee heupworpen en vervolgens een Armbar submission finishte de Zwitserse haar opponente in de eerste ronde. Egger hield hier de performance of the night bonus van 50.000 dollar aan over. Ze was uiteindelijk niet de enige vechter op de prelims met een bonus.

De eerste Oegandese overwinning ooit in de UFC komt op naam van David Onama. Foto: Getty Images

David Onama wist de allereerste overwinning voor Oeganda te pakken in de UFC. De Glory MMA & Fitness vechter imponeerde in zijn debuut met vier dagen voorbereiding vorig jaar ook al. Echter werd toen wel verloren van Mason Jones. Nu was alles anders. Onama vocht ongelooflijk sterk tegen de Mexicaanse veteraan Gabriel Benitez. Met een “flurry” aan stoten wist Onama aan het einde van de eerste ronde Benitez zwaar knockout te slaan. Voor Onama een absolute feestavond. De Oegandees pakte niet alleen de overwinning maar dus ook de performance of the night bonus van 50.000 dollar. Daar komt ook nog bovenop dat Benitez zijn gewicht niet maakte voor de partij en 30% van zijn gage aan Onama moest afstaan.

Buckley & Alhassan entertainen zonder KO

Buckley & Alhassan in actie tijdens UFC Vegas 48 Foto: Getty Images

De Main Card werd afgetrapt met een partij tussen de KO specialisten Joaquin Buckley en Abdul Razak Alhassan. Het meest verrassende van deze partij zou zijn dat er geen KO te aanschouwen viel. Buckley mixte zijn takedowns goed tijdens de eerste ronde. Alhassan daarentegen wist harde stoten te landen en bleef zoeken naar die “one punch KO”. De tweede ronde was een duidelijk ronde voor Buckley die met combinaties naar het hoofd en lichaam de bijna inactieve Alhassan continu tegen de kooi wist aan te drukken. Uiteindelijk zou Alhassan in de derde ronde sterk terugkomen en domineerde hij de laatste twee minuten op de grond. Een zeer gelijkwaardige partij eindigde in een split decision overwinning voor Buckley. Twee juryleden scoorden de partij in het voordeel van de Amerikaan. Slechts een jurylid zag Alhassan als de winnaar.

Eindbaas Jim Miller ook succesvol in 39ste UFC partij

Vervolgens was het de beurt aan Jim Miller. De atleet uit Sparta, New Jersey vecht al sinds 2008 in de UFC. De Amerikaan vocht tijdens dit evenement zijn 39ste partij voor de UFC, een absoluut record. Miller nam het op tegen de Braziliaanse nieuwkomer Nikolas Motta. De Braziliaan staat bekend om zijn goede striking terwijl Miller het juist moet hebben van zijn grondgevecht. Echter maakte beide vechters er een echte striking battle van. Miller werd ongeveer halverwege de eerste ronde even aan het wankelen gebracht, maar wist goed te herstellen.

23ste overwinning voor Jim Miller in zijn 39ste UFC partij Foto: Getty Images

De Amerikaan baande zich met lage trappen en korte stoten een weg langs Motta. Uiteindelijk wist Miller de Braziliaan in de tweede ronde hard te raken en ging Motta neer. Miller finishte het gevecht met “ground and pound” en pakte de TKO overwinning. Miller pakte daarmee zijn 23ste overwinning in de UFC.

Zoals in de preview al gezegd was de zwaargewicht partij tussen Parker Porter en Alan Baudot de vreemde eend in de bijt tijdens de main card. Porter wist de partij uiteindelijk met zijn worstelen in de derde ronde naar zich toe te trekken. De Amerikaan had de eerste ronde verloren nadat hij Baudot teveel liet raken van afstand. De Fransman Baudot begon vanaf de tweede ronde moe te worden en wist niet meer veel uit te richten. Al met al niet een partij om nog eens uitgebreid terug te gaan kijken. Porter pakte wel zijn derde achtereenvolgende overwinning. Baudot daarentegen is in drie UFC partijen nog altijd zonder overwinning.

Daukaus wint via een "buzzer beater"

Kyle Daukaus win via D'Arce Choke submission. Pickett tikt af met nog maar een seconde op de klok in de eerste ronde. Foto: Getty Images

Tijdens het co-main event stond Kyle Daukaus tegenover Jamie Pickett. Pickett die in januari nog in actie kwam tegen Joseph Holmes werd de eerste UFC vechter met twee partijen op zijn naam in 2022. Echter kon hij zijn overwinning van vorige maand geen goed vervolg geven. Pickett verloor van de betere Daukaus. Daukaus die bekend staat om zijn sterke groundgame etaleerde dit ook tegen Pickett. Daukaus wist aan het einde van de eerste ronde een diepe D’Arce Choke aan te zetten. Pickett tikte net voor het afgaan van de zoemer af waardoor Daukaus de overwinning door middel van submission pakte. De UFC beloonde Daukaus met de performance of the night bonus van 50.000 dollar.

"Sweet Dreams" voor Walker door Hill

De laatste bonus van 50.000 dollar zou in het main event worden uitgedeeld. Johnny Walker nam het op tegen Jamahal "Sweet Dreams" Hill in de licht-zwaargewicht divisie. Walker kwam met slechts een overwinning in zijn laatste vier partijen het gevecht in met de gedachten dat hij moest winnen van Hill. Hill daarentegen won zijn meest recente partij via KO tegen Jimmy Crute en had het momentum met hem. Beide mannen starten de partij afwachtend en probeerden af en toe via een snelle techniek de tegenstander op het verkeerde been te brengen om vervolgens toe te slaan.

Walker gaat zwaar knockout na een klap op zijn slaap van Hill Foto: Getty Images

Hill sloeg ook toe, en hoe. De Amerikaan wist met een stoot op de slaap van Walker de Braziliaan zwaar knockout te slaan. Walker viel achterover tegen de kooi aan. Hill volgde vervolgens nog met een stoot vol op de kin die eigenlijk niet meer nodig was geweest. Een grootse prestatie van Hill die hiermee de Top 10 van de divisie binnen gaat komen.

Kijk volgende week naar UFC Vegas 49

Al met al een heel leuk evenement. Volgende week zijn we terug bij Eurosport en discovery+ met het Fight Night evenement UFC Vegas 49. Dan zal Islam Makhachev zijn opwachting gaan maken in de tegen invaller Bobby Green. Green vervangt de geblesseerd geraakte Beneil Dariush. De previewshow begint zondagochtend om 00.00u op Eurosport en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 01.00u is het tijd op discovery+ voor de main card.

UFC Vegas 49: Makhachev vs. Green Foto: Getty Images

Main Card

Islam Makhachev vs. Bobby Green

Misha Cirkunov vs. Wellington Turman

Ji Yeon Kim vs. Priscila Cachoeira

Arman Tsarukyan vs. Joel Alvarez

Armen Petrosyan vs. Gregory Rodrigues

Preliminary Card

Rongzhu vs. Ignacio Bahamondes

Josiane Nunes vs. Ramona Pascual

Terrance McKinney vs. Fares Ziam

Jinh Yu Frey vs. Hannah Goldy

Alejandro Perez vs. Jonathan Martinez

Ramiz Brahimaj vs. Micheal Gillmore

Victor Altamirano vs. Carlos Hernandez

UFC UFC Vegas 51 | Leavitt treft debuterende Martinez op 16 april 16 UUR GELEDEN