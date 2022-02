Bekijk hieronder de resultaten. (Let op iedere vechter mag standaard 1lbs over het contractuele gewicht zitten, alleen voor titelgevechten moet je het precieze gewicht halen)

Wil je meer informatie over de Main Card. Check dan hier onze uitgebreide preview. Eveneens kun je ook hier klikken voor een interview met Johnny Walker.

Main Card

Johnny Walker (206 lbs) vs. Jamahal Hill (205 lbs)

Kyle Daukaus (193.5 lbs) vs. Jamie Pickett (194 lbs)

Parker Porter (263 lbs) vs. Alan Baudot (256 lbs)

Jim Miller (156 lbs) vs. Nikolas Motta (154.5 lbs)

Joaquin Buckley (183 lbs) vs. Abdul Razak Alhassan (186 lbs)

Preliminary Card

Gabriel Benitez (148 lbs)* vs. David Onama (144.5 lbs)

Jessica-Rose Clark (135.5 lbs) vs. Stephanie Egger (135 lbs)

Chas Skelly (146 lbs) vs. Mark Striegl (145 lbs)

Diana Belbita (116 lbs) vs. Gloria de Paula (115.5 lbs)

Chad Anheliger (135 lbs) vs. Jesse Strader (135 lbs)

Jonathan Pearce (145.5 lbs) vs. Christian Rodriguez (146 lbs)

Mario Bautista (135.5 lbs) vs. Jay Perrin (136 lbs)

* Benitez was 2 lbs te zwaar en zal hiervoor 30% zijn gage moeten afstaan aan Onama.

