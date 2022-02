Het Main Event tussen Johnny Walker en Jamahal Hill is een gevecht tussen de respectievelijk nummer 10 en nummer 12 uit de licht-zwaargewicht divisie. Het gevecht tussen de Braziliaan en de Amerikaan staat gepland voor zaterdag in het UFC APEX te Las Vegas.

Walker verloor drie van laatste vier partijen

Voor Walker wordt het zijn tweede main event voor de UFC. Hill maakt voor het eerst zijn opwachting tijdens een hoofdpartij. Walker (die eigenlijk Walker Johnny da Silva Barra Souza heet) werd via de Dana White’s Contender Series Brazilië door de UFC gecontracteerd.

De Braziliaan maakte veel indruk tijdens zijn eerste drie partijen voor de UFC. Hij wist die gevechten allemaal via KO in de eerste ronde te winnen en hield er bonussen aan over van 50.000 dollar per stuk.

Afwachtend

Walker leek snel op een titelgevecht af te stevenen, maar liep in 2019 tegen een TKO-verlies aan tegen Corey Anderson in de eerste ronde. Walker heeft sindsdien eigenlijk niet meer écht zijn stempel weten te drukken in de licht-zwaargewicht divisie. Walker verloor een eenzijdige decision van Nikita Krylov en won (na zelf tweemaal te zijn neer gegaan) van Ryan Spann via KO.

Echter zagen we in Walker’s meest recente partij in oktober vorig jaar een zeer afwachtende Walker. Het gevecht tegen Thiago Santos ging de boeken in als een van de saaiste partijen van 2021. Tot overmaat van ramp verloor Walker ook nog de partij via unanimous decision. De Braziliaan trainde voor die partij bij SBG Ireland. Echter lijkt die switch nog niet te werken tot dusver.

Jamahal Hill doet aanval op de Top 10 van de licht-zwaargewicht divisie Foto: Getty Images

Hill werkt zich omhoog

Hill daarentegen is zich juist omhoog aan het werken in de divisie. Hill is een jaar ouder dan Walker echter is Hill de man die als het talent wordt gezien terwijl Walker meer als de gearriveerde man wordt gezien van de twee. Hill kwam net als Walker via de Dana White’s Contender Series (DWCS) de UFC binnen. De Amerikaan maakte in 2020 zijn debuut voor de organisatie.

Hill leek met een perfecte drie uit drie 2021 in te gaan met onder meer overwinningen tegen Klidson Abreu en Ovince St.Preux. Echter werd de overwinning tegen Abreu omgezet in een no-contest nadat het bloed van Hill sporen van marihuana bevatte. Hill zou vervolgens verliezen van de Schot Paul Craig en er een hele vervelende armblessure aan overhouden. Het was eveneens voor Hill zijn eerste verlies van zijn carrière.

Hill knokte zich in zijn meest recente partij echter naar een knappe overwinning. Zo werd de talentvolle Australiër Jimmy Crute via een spijkerharde KO in de eerste ronde verslagen. Het leverde Hill een 50.000 dollar bonus op en een gevecht tegen toptienatleet Johnny Walker. Het momentum is op dit moment in het voordeel van Hill, maar is dit ook zo tijdens de partij?

Dat gaan we zaterdagnacht/zondagochtend zien.

Pickett must-win voor Daukaus

Het co-main event van de avond is een partij die pas een paar dagen geleden officieel werd. Kyle Daukaus stond gepland om het op te nemen tegen Julian Marquez in de middengewicht divisie. Echter raakte Marquez geblesseerd en moest de organisatie op zoek naar een nieuwe tegenstander voor Daukaus. De UFC kwam met Jamie Pickett op de proppen.

De vechter die vorige maand nog wist te imponeren met een overwinning tegen Joseph Holmes zal de eerste UFC-vechter worden met twee partijen in 2022. Het gevecht zal plaatsvinden op een 'catchweight' van 195lbs. Dit is 10lbs zwaarder dan de originele partij tegen Marquez. Echter is het voor Pickett niet mogelijk om in korte tijd de middengewicht limiet te halen waardoor nu 195lbs is afgesproken.

Kyle Daukaus (m) samen met zijn coach en zijn broer Chris Daukaus (r) Foto: Getty Images

Pickett tekende na zijn overwinning tegen Holmes een nieuwe verbintenis bij de UFC. Pickett had die overwinning meer dan nodig aangezien hij twee van zijn drie partijen verloor in de UFC. Nu is het 2-2 en krijgt hij in Daukaus een stap omhoog in competitie. Daukaus zelf won slechts een van vier partijen in de UFC. Echter vocht hij tegen sterke tegenstanders als Phil Hawes en Brendan Allen en was hij competitief in beide partijen.

Tijdens zijn meest recente partij vocht Daukaus tegen Kevin Holland. Het gevecht eindigde in eerste instantie in een submission overwinning voor Daukaus. Echter werd na het zien van de video het gevecht omgezet in een no-contest omdat Holland bewusteloos was geraakt nadat beide vechters met de hoofden tegen elkaar botsten. Daukaus maakte gebruik van het moment door Holland ongeveer zestig seconden later te finishen. Daukaus zal weten dat hij deze partij moet winnen om zich te handhaven in de UFC.

Vreemde eend in de bijt

De vreemde eend in de bijt op de main card is toch zeker het zwaargewicht gevecht tussen Parker Porter en Alan Baudot. Porter, die in een vaag verleden tegen de destijds nog onbekende Jon Jones vocht, wist zich sterk te herstellen in de UFC na zijn slecht verlopen debuut voor de organisatie tegen Chris Daukaus (de broer van Kyle inderdaad).

Porter liet in zijn twee meest recente partijen zien dat hij degelijke gevechten kan afleveren. Porter wist zowel van Josh Parisian als van Chase Sherman via unanimous decision te winnen en neemt die winstreak van twee partijen mee in de partij tegen Alan Baudot.

Parker Porter gaat voor derde UFC overwinning tegen Alan Baudot Foto: Getty Images

De Fransman Baudot is teamgenoot van voormalig UFC interim zwaargewicht-kampioen Ciryl Gane. Echter heeft Baudot nog verre van geïmponeerd in de UFC. De Fransman werd in 2020 door de UFC gecontracteerd na zijn 'overwinning' tegen Todd Stoute in de Canadese TKO organisatie. Echter was het een overwinning met wel een heel apart verhaal. Baudot verloor de partij via Rear Naked Choke submission in de derde ronde, maar kreeg de overwinning via diskwalificatie toegewezen nadat Stoute positief testte op gebruik van marihuana.

Een apart verhaal echter vocht Baudot inmiddels al twee keer voor de UFC. Zowel tegen Tom Aspinall als Rodrigo Nascimento werd kansloos verloren. Baudot leek op weg naar de uitgang. Maar hij had wederom niet te klagen over geluk. Nascimento werd betrapt en geschorst op het gebruik van verboden middelen. De partij werd omgezet in een no-contest en Baudot krijgt hierdoor een nieuwe kans, aanstaande zaterdag tegen Parker Porter.

Miller vecht voor 39ste keer in UFC

Recordhouder van de meeste UFC-partijen Jim Miller maakt voor de 39ste keer zijn opwachting in de Octagon. De man uit Sparta, New Jersey debuteerde al in 2008 in de UFC. Miller is ongekend geliefd bij het MMA-publiek. Miller heeft een zeer sterke BJJ-game en heeft ook een knockout-stoot in zijn vuisten. Miller wist in zijn carrière dertien bonussen bij elkaar te vechten en onder meer de huidig UFC lichtgewicht kampioen Charles Oliveira te verslaan. Dit was echter wel in 2010 toen Oliveira pas in de UFC actief was. Miller treft net als afgelopen oktober een debutant in de UFC.

Jim Miller vecht 39ste UFC partij tijdens UFC Vegas 48 Foto: Getty Images

De Braziliaan Nikolas Motta gaat het opnemen tegen de recordhouder. Motta is met zijn 29 jaar liefst negen jaar jonger dan Miller. De Braziliaan won in 2019 de CFFC-titel waarna hij deel mocht nemen aan de DWCS. Motta versloeg Joseph Lowry via unanimous decision en kreeg een UFC-contract. Motta zou in 2021 al debuteren voor de UFC, echter vielen alle drie zijn geplande partijen in het water.

Een daarvan was tegen Jim Miller. De UFC heeft die partij opnieuw ingeboekt. Een ongelooflijk grote kans voor Motta om tegen een gevestigde naam als Miller meteen een goede indruk te maken. Miller lijkt in een zeer goede fase van zijn carrière te zitten. Wat er gaat gebeuren zullen we snel weten.

Kanonnen Buckley en Alhassan openen main card

Abdul Razak Alhassan treft Joaquin Buckley tijdens UFC Vegas 48 Foto: Getty Images

De UFC houdt ervan om de main card te openen met een absolute knaller. En dan heb je aan Joaquin Buckley en Abdul-Razak Alhassan twee uitstekende kandidaten. Buckley zal bij de meeste MMA-fans bekend staan om zijn KO van het jaar in 2021 tegen Impa Kasanganay. Die KO mag meedingen naar beste UFC KO aller tijden. Buckley won drie van zijn tot dusver vijf partijen in de UFC. Voor zijn drie KO-overwinningen kreeg hij de performance of the night-bonussen. Tegenover zich heeft hij een man staan die hetzelfde aantal bonussen wist te winnen.

Alhassan staat bekend om zijn ongekende KO-power, maar ook om zijn matige cardio. Alhassan wist vier van zijn eerste vijf UFC-partijen via KO te winnen. Allemaal werden zijn tegenstanders in de eerste ronde het zwijgen opgelegd. Alhassan ging vervolgens door een diep dal nadat hij door twee vrouwen werd beschuldigd van verkrachting. Alhassan liet weten onschuldig te zijn. Uiteindelijk werd Alhassan onschuldig bevonden en keerde hij terug in de Octagon.

Echter was het niet meer de Alhassan van de twee jaar daarvoor. Alhassan had veel problemen om zijn gewicht te halen en switchte naar de middengewicht divisie. Na drie verloren partij brak alarmfase 1 aan voor de Ghanees. Alhassan liet zijn voeten spreken. Met een spijkerharde KO binnen 17 seconden tegen Alessio Di Chirico in zijn meest recente partij lijkt Alhassan terug te zijn. Saillant detail is dat Di Chirico een half jaar eerder Buckley via een headkick KO wist te finishen. Nu treffen Buckley en Alhassan elkaar.

Prelim gevechten met Clark, Onama en Belbita

Ook op de prelims is er nog een aantal partijen die je niet mag missen. Zo neemt het Oegandese talent David Onama het op tegen de Mexicaan Gabriel Benitez in de lichtgewicht divisie. En staan er ook twee interessante vrouwenpartijen op het programma. Publiekslievelinge Jessica-Rose Clark neemt het op tegen Stephanie Egger in de bantamgewicht divisie en zien we Diana Belbita in de strogewicht divisie tegen de Braziliaanse Gloria de Paula.

Publiekslievelinge Jessica-Rose Clark treft Stephanie Egger Foto: Getty Images

Het volledige programma van UFC Vegas 48

Main Card

Johnny Walker vs. Jamahal Hill

Kyle Daukaus vs. Jamie Pickett

Parker Porter vs. Alan Baudot

Jim Miller vs. Nikolas Motta

Joaquin Buckley vs. Abdul Razak Alhassan

Preliminary Card

Gabriel Benitez vs. David Onama

Jessica-Rose Clark vs. Stephanie Egger

Chas Skelly vs. Mark Striegl

Diana Belbita vs. Gloria de Paula

Chad Anheliger vs. Jesse Strader

Jonathan Pearce vs. Christian Rodriguez

Mario Bautista vs. Jay Perrin





