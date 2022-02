Verder stond er nog een partij op een catchweight van 195lbs op het programma tussen Kyle Daukaus en Jamie Pickett. Pickett verving de geblesseerde Julian Marquez. Tot slot maakte ook Jim Miller voor de 39ste keer zijn opwachting in de Octagon. Hij trof in de lichtgewicht divisie UFC debutant Nikolas Motta.

Bekijk hieronder alle uitslagen.

Main Card

- Jamahal Hill def. Johnny Walker via KO (Punch) – R1, 2:55.

- Kyle Daukaus def. Jamie Pickett via Submission (D’Arce Choke) – R1, 4:59.

- Parker Porter def. Alan Baudot via UD (29-28, 29-28, 29-28).

- Jim Miller def. Nikolas Motta via TKO (Punches) – R2, 1:58.

- Joaquin Buckley def. Abdul Razak Alhassan via SD (28-29, 29-28, 29-28).

Preliminary Card

- David Onama def. Gabriel Benitez via KO (Punches) – R1, 4:24.

- Stephanie Egger def. Jessica-Rose Clark via Submission (Armbar) – R1, 3:44.

- Chas Skelly def. Mark Striegl via TKO (Knee & Punches) – R2, 2:01.

- Gloria de Paula def. Diana Belbita via UD (29-28, 29-28, 29-28).

- Chad Anheliger def. Jesse Strader via TKO (Punches) – R3, 3:33.

- Jonathan Pearce def. Christian Rodriguez via UD (30-27, 29-28, 29-28).

- Mario Bautista def. Jay Perrin via UD (30-27, 30-27, 30-26).

De UFC geef na ieder evenement ook bonussen weg van 50.000 dollar. Bekijk deze hieronder.

Fight of the Night: Geen.

Performance of the Night: Stephanie Egger, David Onama, Kyle Daukaus, Jamahal Hill.

