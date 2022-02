Green vervangt Beneil Dariush die geblesseerd is afgehaakt. Makhachev en Green treffen elkaar op een catchweight van 160lbs.

Green wist afgelopen zaterdag nog te imponeren met een overwinning tegen Nasrat Haqparast. Green won via unanimous decision. Voor Green gaat het zijn allereerste main event worden voor de UFC. De Amerikaan is bezig aan een zeer sterke run in de organisatie. Van zijn laatste zeven partijen won Green er vijf. Nu treft hij misschien wel een van de gevaarlijkste vechters uit de lichtgewicht divisie, namelijk Islam Makhachev.

UFC Vegas 49

Main Card

Islam Makhachev vs. Bobby Green

Misha Cirkunov vs. Wellington Turman

Ji Yeon Kim vs. Priscila Cachoeira

Arman Tsarukyan vs. Joel Alvarez

Rongzhu vs. Ignacio Bahamondes

Gregory Rodrigues vs. Armen Petrosyan

Prelims

Josiane Nunes vs. Jennifer Gonzalez

Terrance McKinney vs. Fares Ziam

Jinh Yu Frey vs. Hannah Goldy

Alejandro Perez vs. Jonathan Martinez

Jonny Parsons vs. Micheal Gillmore

Victor Altamirano vs. Carlos Hernandez

