Het gevecht vindt plaats in de weltergewicht divisie. Beide vechters treffen elkaar tijdens UFC Vegas 49 in het UFC APEX te Las Vegas. Meerdere bronnen bevestigen het nieuws aan Eurosport. ESPN heeft de partij op hun website bevestigd.

Brahimaj vocht tot dusver driemaal voor de UFC. De Fortis MMA vechter verloor tijdens zijn debuut bijna zijn oor nadat Max Griffin met stoten het oor wist los te slaan. De partij werd gestopt waardoor Brahimaj verloor. Tijdens zijn tweede partij imponeerde hij wel door Sasha Palatnikov in de eerste ronde via Rear Naked Choke submission te finishen. Die stijgende lijn kon hij niet doortrekken vorige maand tegen Court McGee. Brahimaj werd gedomineerd en verloor via unanimous decision.

Zowel Gillmore als Brahimaj kunnen een overwinning goed gebruiken

Tegenstander Micheal Gillmore vocht tijdens het 29ste seizoen van The Ultimate Fighter. Dit was eigenlijk niet eens de bedoeling. Echter raakte een van de castmembers geblesseerd en greep Gillmore de kans om tegen Gilbert Urbina te vechten. Gillmore verloor, maar had de UFC echter een dienst bewezen.

Hierdoor mocht hij tijdens The Ultimate Fighter finale zijn debuut maken tegen Andre Petroski. Gillmore verloor de partij in de derde ronde via TKO en zal op zoek gaan naar revanche.

UFC Vegas 49

Main Card

Islam Makhachev vs. Bobby Green

Misha Cirkunov vs. Wellington Turman

Ji Yeon Kim vs. Priscila Cachoeira

Arman Tsarukyan vs. Joel Alvarez

Rongzhu vs. Ignacio Bahamondes

Gregory Rodrigues vs. Armen Petrosyan

Preliminary Card

Josiane Nunes vs. Jennifer Gonzalez

Terrance McKinney vs. Fares Ziam

Jinh Yu Frey vs. Hannah Goldy

Alejandro Perez vs. Jonathan Martinez

Ramiz Brahimaj vs. Micheal Gillmore

Victor Altamirano vs. Carlos Hernandez

