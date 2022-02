Het Main Event tussen beide vechters staat gepland voor vijf ronden van vijf minuten op een catchweight van 160 lbs en vindt plaats zaterdagnacht/zondagochtend in het UFC APEX te Las Vegas.

Islam Makhachev weet dat de partij tegen Green een must-win voor hem is. Green is namelijk niet gerankt waardoor het voor Makhachev een “high risk, low reward” partij zal zijn. De nummer vier uit de lichtgewicht divisie staat bekend om zijn zeer sterk grondwerk. Makhachev is een van de protegés van de inmiddels overleden Abdulmanap Nurmagomedov. De vader van voormalig UFC kampioen Khabib Nurmagomedov liet vaker weten dat hij in Makhachev de natuurlijke opvolger van zijn zoon Khabib zag.

Makhachev won zijn laatste negen partijen

Makhachev lijkt ook echt stappen te hebben gemaakt in het MMA. De vooral sterk worstelende Makhachev laat ook steeds vaker een sterke stand-up game zien. Echter blijft het sambo worstelen uiteraard de basis voor de vechter uit Dagestan. Makhachev won zijn laatste negen partijen in de UFC wat een ongekende prestatie is in de lichtgewicht divisie. In zijn laatste drie partijen wist hij zowel Drew Dober, Thiago Moises als Dan Hooker via een submission te finishen. Nu wacht de immer taaie Bobby Green.

Green is eigenlijk een totale tegenpool van de Dagestani. Makhachev staat bekend om zijn stille karakter en een vrij timide uitstraling. Green daarentegen is een echter showman. De atleet uit San Bernardino, Californië is al jaren een van de meest herkenbare vechters in de UFC. Green is extravagant en praat graag zowel voor als tijdens een partij tegen zijn tegenstanders. Dit blijft wel altijd op niveau.

Green won eerder deze maand van Haqparast

Green is iemand met een zeer uitgebreid verhaal. Nadat zijn ouders niet voor hem konden zorgen werd Green als kind opgenomen in een pleeggezin. Green wist in 2013 de UFC te halen en won zijn eerste vier partijen. Vervolgens werd zijn broertje vermoord en twee maanden later werd zijn oudere broer neergeschoten. Green kon zijn focus (logisch) niet meer vinden wat ook te zien was in zijn resultaten. Green won slechts een keer in zijn daarop volgende zeven partijen.

Bobby Green vecht eerste UFC main event tegen Islam Makhachev tijdens UFC Vegas 49 Foto: Getty Images

Echter bleef de UFC de Amerikaan steunen. Dit tot veel dank van Green die zichzelf opnieuw wist uit te vinden. In 2020 stond Green 2.0 op. Green won vijf van zijn laatste zeven partijen en was in zijn twee verliespartijen zeer competitief. Hoogtepunt voor Green was zijn partij tegen Al Iaquinta. Green won via TKO in de eerste ronde. Dit was op de dag af voor het eerst in acht jaar tijd dat Green een partij wist te finishen. Green vocht voor het laatst eerder deze maand tijdens UFC 271 tegen Nasrat Haqparast. De Amerikaan zette een striking clinic neer en won de partij via unanimous decision. Green keert nu sneller dan verwacht terug en vecht zijn eerste Main Event in de UFC.

Cirkunov wacht op eerste overwinning in nieuwe divisie

Het co-main event van de avond is een gevecht tussen de Letse Canadees Misha Cirkunov en de Braziliaan Wellington Turman in de middengewicht divisie. Voor Cirkunov gaat het zijn tweede partij worden in de divisie. Cirkunov maakte vorig jaar de overstap van de licht-zwaargewicht divisie naar de middengewicht divisie. Zijn eerste partij in de nieuwe gewichtsklasse verloor hij via split decision van de Pool Krzysztof Jotko. Het was voor Cirkunov een nieuwe teleurstelling. De Canadees begon sterk in de UFC met vier overwinningen en leek met een sneltreinvaart naar de top te gaan.

Echter wist hij vervolgens maar twee van zijn daaropvolgende zes partijen te winnen. Ook privé waren het donkere periodes voor de Canadees. In 2019 werd bij zijn vrouw borstkanker geconstateerd. Gelukkig wist de vrouw van Cirkunov te herstellen. Nu drie jaar later en met maar een overwinning in zijn laatste vier partijen zal Cirkunov moeten winnen om relevant te blijven in divisie.

Misha Cirkunov met coach en K-1 legende Ray Sefo Foto: Getty Images

Tegenstander Wellington Turman is met zijn 25 jaar negen jaar jonger dan de Canadees. Turman pakte het gevecht op ‘short notice’ aan nadat Makhmud Muradov geblesseerd uitviel. Een geluk bij een ongeluk voor de Braziliaan die eigenlijk eerder dit jaar al in actie had moeten komen. Echter trok tegenstander Rodolfo Vieira zich toen op het laatste moment terug. Turman vecht sinds 2019 in de UFC en heeft eigenlijk nog niet echt een sterke indruk weten te maken. Turman won van zowel Markus Perez als Sam Alvey. Echter verloor hij driemaal waarvan tweemaal via KO. De partij tegen Alvey was de meest recente partij voor Turman. Ondanks twee punten in mindering vanwege het per ongeluk steken in het oog wist Turman de partij te winnen via split decision.

'Loser leaves town' partij tussen Kim & Cachoeira

Het enige vrouwengevecht op de main card is een partij in de vlieggewicht divisie tussen de Zuid-Koreaanse Ji Yeon Kim en de Braziliaanse Priscila Cachoeira. Het mag met recht een ‘loser leaves town’ partij genoemd worden. De Zuid-Koreaanse kwam in 2017 de UFC binnen en heeft nog niet echt weten te overtuigen. Kim won slechts drie van in totaal zeven partijen en mistte tweemaal haar streefgewicht in haar laatste vier partijen. Echter redde ze, ondanks haar verliespartij vorig jaar tegen Molly McCann, voorlopig haar UFC verblijf door er wel een spektakel van te maken en de Fight of the Night bonus te pakken. Nu staat de eveneens qua statistieken wankelende Cachoeira tegenover haar.

Ji Yeon Kim treft Priscila Cachoeira tijdens UFC Vegas 49 Foto: Getty Images

Cachoeira begon haar UFC carrière in 2018 dramatisch. De UFC matchte haar met huidig vlieggewicht kampioene Valentina Shevchenko. De partij staat in de Top 10 van meest eenzijdige UFC partijen aller tijden. Shevchenko liet geen spaan heel van de Braziliaanse die uiteindelijk via submission in de tweede ronde verloor. Shevchenko zou later dus de titel pakken en is nog altijd kampioen. Cachoeira zou ook haar daarop volgende twee partijen verliezen. De ommekeer kwam in 2020. Via KO in de eerste ronde werd Shana Dobson verslagen. Nadat Cachoeira vervolgens ook van Gina Mazany won matchte de UFC haar tegen de sterke Gillian Robertson. Cachoeira liet zich van haar aller slechtste kant zien door Robertson bewust in haar ogen te steken tijdens een submission. Robertson liet echter niet los waarna Cachoeira moest aftikken. Verrassend genoeg krijgt de Braziliaanse nu alsnog een herkansing van de UFC. Echter zal dit waarschijnlijk wel de laatste kans zijn.

Belangrijke Top 15 partij tussen Tsarukyan & Alvarez

Een partij waar de veel vechtsportliefhebbers naar uit wordt gekeken is het gevecht in de lichtgewicht divisie tussen Arman Tsarukyan en Joel Alvarez. Het is een gevecht tussen twee opkomende talenten in de divisie. Tsarukyan vecht sinds 2019 in de UFC. Destijds werd hij op short notice als onbekende vechter gecontracteerd om het op te nemen tegen Islam Makhachev. Tsarukyan was zwaar underdog in de partij, maar gaf Makhachev goed tegenstand. Tsarukyan verloor weliswaar na 15 minuten. Echter kreeg hij wel de Fight of the Night bonus. Vanaf dat moment is de Armeen als een stoomwals door de divisie gegaan en won hij vier partijen op rij. Tijdens zijn meest recente partij was hij via KO in de eerste ronde te sterk voor Christos Giagos nu treft hij Joel Alvarez.

Arman Tsarukyan wist tijdens zijn meest recente partij zijn eerste finish in de UFC te pakken. Foto: Getty Images

Alvarez is een Spanjaard die eveneens in 2019 door de UFC werd binnengehaald. Alvarez verloor zijn debuut via een vrij eenzijdige unanimous decision van Damir Ismagulov. Net als Tsarukyan wist Alvarez zich vervolgens een weg te banen door de extreem getalenteerde lichtgewicht divisie. Alvarez won vier partijen achter elkaar, allemaal via finish. Tijdens zijn meest recente partij versloeg hij Thiago Moises via KO in de eerste ronde. Alvarez zal echter zijn streefgewicht moeten halen voor deze partij. Tijdens zijn meest recente twee partijen ging dit mis. Mocht hij weer zijn gewicht niet halen dan zal de UFC de Spanjaard waarschijnlijk gaan verplichten om in het vervolg in het weltergewicht uit te komen.

UFC opent de main card met een 'banger'

De main card wordt geopend met een knaller van een partij in de middengewicht divisie. De debuterende Armen Petrosyan (niet de broer van Giorgio) neemt het op tegen de Braziliaan Gregory Rodrigues. Het is een partij tussen twee staande vechters die eigenlijk niet kan tegenvallen. Petrosyan werd vorig jaar door de UFC gecontracteerd na zijn partij tijdens de Dana White’s Contender Series. Petrosyan molesteerde de ongeslagen Kaloyan Kolev via KO in de eerste ronde. Het was een van de beste prestaties tijdens dat seizoen. Petrosyan krijgt echter geen opwarmertje in zijn debuut.

Gregory Rodrigues gaat voor drie op een rij tijdens UFC Vegas 49 Foto: Getty Images

De bij Sanford MMA trainende Gregory Rodrigues probeerde in 2020 de UFC binnen te komen via de DWCS. Rodrigues ging zwaar knockout en moest via de LFA uiteindelijk een weg vinden naar de UFC. De Braziliaan kreeg zijn contract nadat hij de titel won voor die organisatie. In de UFC heeft Rodrigues tot dusver zijn beide partijen gewonnen. Tijdens zijn meest recente partij versloeg hij Jun Yong Park via TKO in de tweede ronde. De partij werd verkozen tot Fight of the Night. Rodrigues die de bijnaam ‘Robocop’ draagt wordt door MMA fans de ‘Brazilian Obama’ genoemd. De Braziliaan die inderdaad wel iets weg heeft van de voormalig president van de Verenigde Staten Barack Obama was hier niet blij mee, maar heeft inmiddels de bijnaam geaccepteerd.

Prelim Prospects: Bahamondes & McKinney

Op de prelims staan twee vechters in het bijzonder die wij even extra willen belichten. In de lichtgewicht divisie staat tijdens de laatste prelim de Chileen Ignacio Bahamondes tegenover Rongzhu. Bahamondes imponeerde tijdens zijn meest recente partij door Roosevelt Roberts via een spinning wheel kick zo stijf als een plank KO te trappen. Het was een van de beste KO overwinningen in de UFC van 2021. Nu keert hij terug tegen de Chinees Rongzhu die eveneens zijn laatste partij won tegen Brandon Jenkins.

Eveneens in dezelfde divisie zien we de terugkeer van Terrance McKinney. McKinney is een man met een verhaal. De Sikjitsu vechter bezweek een aantal jaren geleden bijna aan een overdosis, maar herstelde en vocht zich terug. Vorig jaar maakte hij zijn debuut met maar vier dagen voorbereiding tegen Matt Frevola. McKinney had slechts zeven seconden nodig om Frevola via KO te stoppen. Nu maakt de Amerikaan zijn opwachting tegen de Fransman Fares Ziam. Ziam won zijn laatste twee gevechten in de UFC en zal proberen de hype die publiekslieveling McKinney met zich meedraagt van hem af te pakken.

Het volledige programma van UFC Vegas 49

UFC Vegas 49: Makhachev vs. Green artwork Foto: Getty Images

Main Card

Islam Makhachev vs. Bobby Green

Misha Cirkunov vs. Wellington Turman

Ji Yeon Kim vs. Priscila Cachoeira

Arman Tsarukyan vs. Joel Alvarez

Armen Petrosyan vs. Gregory Rodrigues

Preliminary Card

Rongzhu vs. Ignacio Bahamondes

Josiane Nunes vs. Ramona Pascual

Terrance McKinney vs. Fares Ziam

Jinh Yu Frey vs. Hannah Goldy

Alejandro Perez vs. Jonathan Martinez

Ramiz Brahimaj vs. Micheal Gillmore

Victor Altamirano vs. Carlos Hernandez

Bekijk alle main cards (inclusief PPV's) op discoveryt+

Al met al kun je weer veel spektakel verwachten bij discovery+ .Wil je dit evenement niet missen? Sluit dan een abonnement af op discovery+ . Alle Main Card gevechten (inclusief PPV’s) kun je hier bekijken.

Mis ook niet de preview show met Nesim El Ahmadi & Marloes Coenen. Deze zal te zien zijn op Eurosport vanaf 00:00 uur zondagochtend. Een uur later schakelen we over naar de main card op discovery+.

