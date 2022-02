Bekijk hieronder de resultaten. (Let op iedere vechter mag standaard 1lbs over het contractuele gewicht zitten, alleen voor titelgevechten moet je het precieze gewicht halen)

Wil je meer informatie over de Main Card. Check dan hier onze uitgebreide preview. Eveneens kun je ook hier klikken voor een interview met Bobby Green.

Ad

UFC ONE Championship | Masterclass Reinier de Ridder in Singapore 5 UUR GELEDEN

Main Card

Islam Makhachev (160 lbs) vs. Bobby Green (158 lbs)

Misha Cirkunov (185.5 lbs) vs. Wellington Turman (185 lbs)

Ji Yeon Kim (126 lbs) vs. Priscila Cachoeira (125 lbs)

Arman Tsarukyan (156 lbs) vs. Joel Alvarez (156 lbs)

Armen Petrosyan (186 lbs) vs. Gregory Rodrigues (186 lbs)

Preliminary Card

Rongzhu (160 lbs)* vs. Ignacio Bahamondes (154.5 lbs)

Josiane Nunes (145.5 lbs) vs. Ramona Pascual (146 lbs)

Terrance McKinney (156 lbs) vs. Fares Ziam (155 lbs)

Alejandro Perez (144.5 lbs) vs. Jonathan Martinez (144 lbs)

Ramiz Brahimaj (170.5 lbs) vs. Micheal Gillmore (170 lbs)

Victor Altamirano (123 lbs) vs. Carlos Hernandez (125 lbs)

* Rongzhu heeft zijn streefgewicht niet gemaakt en 30% van zijn gage aan Bahamondes moeten afstaan.

Bekijk alle main cards (inclusief PPV's) op discoveryt+

Al met al kun je weer veel spektakel verwachten bij discovery+ .Wil je dit evenement niet missen? Sluit dan een abonnement af op . Alle Main Card gevechten (inclusief PPV’s) kun je hier bekijken.

Mis ook niet de preview show met Nesim El Ahmadi & Marloes Coenen. Deze zal te zien zijn op Eurosport vanaf 00:00 uur zondagochtend. Een uur later schakelen we over naar de main card op discovery+.

UFC UFC Vegas 51 | Fialho valt in tegen Baeza op 16 april 16 UUR GELEDEN