Het is een flinke aderlating voor de UFC die nu op zoek zal moeten naar een nieuwe tegenstander voor Makhachev met nog maar negen dagen te gaan tot het evenement. Ariel Helwani meldde het nieuws, wij kunnen inderdaad bevestigen dat het gevecht van de card is afgehaald. Het evenement staat gepland in het UFC APEX te Las Vegas.

Dariush was bezig aan zijn beste periode in de UFC met zeven overwinningen. De sterke grondvechter liet in zijn meest recente partijen ook een evolutie in zijn stand-up spel zien. Dariush won in zijn meest recente partij van voormalig interim kampioen Tony Ferguson en nestelde zich door die overwinning in de Top 5 van de divisie.

Ad

Tegenstander Makhachev wordt al een tijd bestempeld als dé grootste bedreiging voor iedereen in de divisie. Makhachev won zijn laatste negen partijen en finishte zijn laatste drie tegenstander allemaal via submission. Het is voor de UFC een catastrofe dat het gevecht is uitgevallen. Het is onbekend of wat er nu gaat gebeuren. Publiekslieveling Bobby Green heeft inmiddels via Instagram al laten weten dat hij paraat staat. Hij vocht een paar dagen geleden nog tegen Nasrat Haqparast.

UFC Debutanten Candelario en Taira treffen elkaar tijdens UFC Vegas 53 10 UUR GELEDEN

UFC Vegas 49

Islam Makhachev vs. TBA

Misha Cirkunov vs. Wellington Turman

Ji Yeon Kim vs. Priscila Cachoeira

Arman Tsarukyan vs. Joel Alvarez

Rongzhu vs. Ignacio Bahamondes

Gregory Rodrigues vs. Armen Petrosyan

Josiane Nunes vs. Jennifer Gonzalez

Terrance McKinney vs. Fares Ziam

Jinh Yu Frey vs. Hannah Goldy

Alejandro Perez vs. Jonathan Martinez

Jonny Parsons vs. Micheal Gillmore

Victor Altamirano vs. Carlos Hernandez

UFC Column Stefan Struve: Het is tijd om in te grijpen bij het extreme afvallen 11 UUR GELEDEN