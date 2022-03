Echter beginnen we zoals altijd met de prelims.

VLIEGENDE KNIE, HARDE STOTEN EN EEN COMEBACK

Ad

De prelims werden geopend door Tafon Nchukwi en de ongeslagen en debuterende Azamat Murzakanov. Het werd een partij met twee gezichten. Nchukwi die een behoorlijke underdog was bij de bookmakers liet in de eerste twee ronden zien totaal niet onder te doen voor zijn Russische opponent. Nchukwi wist de betere stoten en trappen te landen en leek met een voorsprong de derde ronde in te gaan. Murzakanov leek dit te beseffen en ging er vol voor in de derde ronde. Na 44 seconden in de laatste ronde wist Murzakanov een vliegende knie op de kin van Nchukwi te landen. Het was gelijk over en uit. Een schitterende comeback voor de Rus die hiermee niet alleen zijn record aanscherpte naar 11-0, maar ook nog even de Performance of the Night bonus meepakte van 50.000 dollar.

UFC UFC Vegas 50 | Santos vs. Ankalaev uitslagen 4 UUR GELEDEN

Tijdens de tweede partij van de avond stonden twee bantamgewichten tegenover elkaar. Kris Moutinho die veel fans nog zullen herinneren van zijn debuutpartij tegen Sean O’Malley nam het op tegen de Argentijn Guido Cannetti. Cannetti liet zien dat hij niet per uur betaald werd en wist meerdere harde stoten te landen. Moutinho wankelde continu, maar bleef op zijn benen staan. Echter vond scheidsrechter Chris Tognoni het wel voldoende en staakte de partij waardoor Cannetti via TKO won. Een goede ingreep van de scheidsrechter aangezien Moutinho ook de weg kwijt leek te zijn.

Een van de meest opvallende en typische MMA partijen was er een tussen Dalcha Lungiambula en Cody Brundage. Met typische MMA partij in deze is dat er op ieder moment iets kan gebeuren waardoor het gevecht een totaal andere wending krijgt. Lungiambula domineerde de complete eerste ronde met harde stoten op het hoofd en de verdediging van Brundage. Geheel onverwacht ging de Congolees opeens voor een takedown. Een zeer dure fout bleek. Brundage zette de Guillotine Choke aan waarna Lungiambula aftikte. Brundage’s eerste overwinning in de UFC. En voor Lungiambula stof tot na te denken. Brundage pakte ook nog eens de Performance of the Night bonus van 50.000 dollar.

MAVERICK EN JACKSON PAKKEN SUBMISSION OVERWINNINGEN

De eerste vrouwenpartij van de avond was er een in de vlieggewicht divisie tussen Miranda Maverick en Sabina Mazo. Maverick nam de partij met een korte voorbereiding aan als invalster voor Mandy Böhm. Dit maakte de opdracht voor Mazo er niet bepaald makkelijker op. De Colombiaanse is sterk staand, maar heeft ongelooflijk veel moeite met grondvechters. Laat dat nou net de specialiteit zijn van Maverick. Mazo was het gehele gevecht de onderliggende partij. Maverick controleerde de Colombiaanse op de grond en wist met een mooie Rear Naked Choke submission in de tweede ronde de overwinning te pakken. Hiermee brak ze haar ‘losing skid’ van twee partijen.

Damon Jackson is een van de meest ondergewaardeerde vechters in de vedergewicht divisie. De Fortis MMA vechter vocht tijdens dit evenement tegen Kamuela Kirk. Kirk won zijn UFC debuut van Makwan Amirkhani, maar kon geen vuist maken tegen Jackson. De altijd sterk worstelende Jackson is een plaag voor menig tegenstander en zette een van zijn sterkste optredens in de UFC neer. De Amerikaan won in de tweede ronde via een Arm-Triangle Choke submission. Jackson liet vervolgens weten dat hij heel graag iemand in de top 15 wil treffen in zijn volgende gevecht.

STERK DEBUUT BASHARAT, OVERWINNINGEN VOOR ALDRICH EN SEMELSBERGER

Waar heel veel mensen hadden verwacht dat Trevin Jones en Javid Basharat een partij zou worden die niet naar de jury zou gaan werd het juist de eerste partij van de avond waar wel scorekaarten van belang waren. In een zeer interessante partij was het Basharat die liet zien dat hij heel veel potentie heeft. De ongeslagen vechter uit Afghanistan liet een mooie stijl van kickboksen zien en wist Jones continu in zijn achteruit te zetten. Jones wist zeker ook offensief zijn stoten te landen, maar liep toch behoorlijk achter de feiten aan de gehele partij. Het ‘prelim pareltje’ van Eurosport ( zie preview ) won de partij via unanimous decision en bleef ongeslagen in zijn carrière.

Een van de mindere partijen van de avond was het gevecht tussen Gillian Robertson en JJ Aldrich. Robertson die altijd voor de submission gaat kwam nooit in haar spel tegen de veel degelijkere vechtende JJ Aldrich. Aldrich is een zeer ondergewaardeerde kracht in de vlieggewicht divisie. Dit heeft ermee te maken dat ze niet uitblinkt in iets, maar gewoon zeer degelijk is en goede basistechnieken heeft. Aldrich kwam geen moment in de problemen en won een op het oog eenvoudige unanimous decision.

JJ Aldrich domineert en wint van Gillian Robertson Foto: Getty Images

Of AJ Fletcher zijn kruid verschoten had in de eerste ronde tegen Matthew Semelsberger zou wel eens kunnen. Fletcher vocht zeer sterk in de eerste ronde tegen ‘Semi the Jedi’ en wist zowel staand als op de grond de partij naar zich toe te trekken. Zelfs een 10-8 ronde was niet vreemd geweest. Uiteindelijk was de routine en het vecht IQ van Semelsberger in de laatste twee ronden doorslaggevend. Semelsberger wist met stoten en takedowns de partij naar zich toe te trekken en de tot dan ongeslagen Fletcher te trakteren op zijn eerste verliespartij.

PEREIRA WINT OP TECHNIEK

Zoals we weten zal de UFC de main card altijd openen met een ‘banger’. Ook ditmaal stond op papier een knalpartij op het programma tussen voormalig twee-divisie GLORY Kickboxing kampioen Alex Pereira en de voormalig M-1 Global kampioen Bruno Silva. Beide mannen zijn KO machines. Echter hebben beide atleten ook een ongelooflijk goede kin. Pereira die technisch beter is dan Silva wist een aantal schitterende combinaties te landen.

Alex Pereira kan geen KO forceren tegen de taaie Bruno Silva Foto: Getty Images

Silva daarentegen slikte veel, maar deelde ook uit en mixte ook zijn takedowns in. Uiteindelijk was het Pereira die zijn favorietenrol wist waar te maken en de partij won. Geen finish, maar wel alle drie de ronden op de scorekaarten van de juryleden.

DOBER & MCKINNEY IN 'ROUND OF THE YEAR'

Een diepe buiging mogen we maken voor Drew Dober en Terrance McKInney. Een award voor ‘Round of the Year’ zou op dit moment op zeker naar de twee Amerikanen gaan. McKinney die de partij met acht dagen voorbereiding aannam schoot uit de startblokken. ‘T.Wrecks’ wist Dober zwaar aan te slaan met een knie vol tegen zijn kin. Dober liet echter zien over een ontzettend goede kin te beschikken. McKinney wist vervolgens Dober wederom met een knie aan het wankelen te krijgen.

Nu al de ronde van het jaar tussen Drew Dober en Terrance McKinney Foto: Getty Images

Echter wist Dober de schade in te perken door steeds in zijn val het been van McKinney te grijpen. Uiteindelijk kwamen beide mannen in een ‘clinch positie’ en wist Dober een knie op de kin van McKinney te landen. McKinney viel achterover waarna Dober de kans schoon zag om de partij via ‘ground and pound’ te finishen. Een episch gevecht tussen twee fantastische atleten. Dober daagde na de partij Bobby Green uit, en wie wil die partij nu niet zien?

ROUNTREE JR. EMOTIONEEL NA BRUTE TKO

Vervolgens moesten Khalil Rountree Jr. en Karl Roberson een goed vervolg geven aan de avond. Rountree Jr. is een van de meest angstaanjagende atleten in de divisie als hij zijn focus pakt. De Amerikaan vocht met een bepaalde drive in dit gevecht en zette continu druk op Roberson. Roberson wist daarentegen met zijn counters Rountree ook regelmatig te raken. Echter moesten we tot de tweede ronde wachten totdat ‘Nasty Khalil’ weer tevoorschijn kwam. Rountree wist Roberson hard te raken met een hoek waarna Roberson neer ging.

Khalil Rountree Jr. met een keiharde trap naar het lichaam van Karl Roberson Foto: Getty Images

Rountree wist vervolgens een keiharde trap te landen in het lichaam van Roberson die behoorlijk hard aankwam bij Roberson. Rountree landde nog wat ‘ground and pound’ waarna scheidsrechter Herb Dean genoeg had gezien. Het was een identieke finish aan een partij die Rountree draaide een aantal jaren geleden om het huis in The UItimate Fighter binnen te mogen. Rountree pakte de Performance of the Night bonus van 50.000 dollar en had een ongelooflijke emotionele speech na afloop. Bekijk de speech hieronder.

YUSUFF VERSLAAT CACERES

Een belangrijke partij in de top 15 van de vedergewicht divisie was het gevecht tussen Sodiq Yusuff en Alex Caceres. Het was eveneens ook een klassieke striker vs. grappler partij. Yusuff die het staande gevecht prefereert tegen Caceres die ongelooflijk innovatief op de grond is.

Sodiq Yusuff is staand beter dan Alex Caceres en pakt de overwinning Foto: Getty Images

Caceres wist het Yusuff in de eerste ronde moeilijk te maken en de Nigeriaan naar de grond te halen. Yusuff bleef echter rustig en wist uiteindelijk weer op zijn benen terecht te komen. Yusuff wist Caceres vooral met lowkicks op afstand te houden en daar veel punten mee te scoren. Caceres had zichtbaar last van de trappen van Yusuff aangezien hij tussen de ronden in niet gebruik maakte van het krukje. Yusuff won uiteindelijk de partij via unanimous decision en mag uitkijken naar een partij tegen iemand in de top 10. Zelf hoopt hij dat Bryce Mitchell tegen hem wil vechten. Mitchell imponeerde vorige week nog met een dominante overwinning tegen Edson Barboza.

YADONG'S POWER

Het co-main event van de avond was een partij tussen voormalig titeluitdager Marlon Moraes en de talentvolle Chinees Song Yadong. Het was voor Moraes een hele belangrijke partij. De Braziliaan verloor zijn laatste drie partijen allemaal via TKO en lijkt een probleem te hebben met zijn kin. Yadong daarentegen won zijn meest recente partij via TKO tegen Julio Arce en staat bekend om zijn KO power. De voortekenen waren slecht voor Moraes.

Song Yadong verslaag Marlon Moraes met een schitterende opstoot en pakt belangrijke overwinning in de bantamgewicht divisie Foto: Getty Images

In praktijk was het niet veel beter. Met een drie-stoot combinatie met aan het einde een opstoot finishte Yadong de Braziliaan via KO in de eerste ronde. Een mooie Performance of the Night bonus voor Yadong en een ongelooflijk pijnlijke nederlaag wederom voor ‘Magic Marlon’. Yadong daagde na de partij voormalig bantamgewicht kampioen Dominick Cruz uit. Hiermee kan de Dominick Cruz vs. Team Alpha Male rivaliteit weer een nieuw hoofdstuk aan het inmiddels al dikke boek gaan bijschrijven.

ANKALAEV WINT, MAAR IMPONEERT NIET

Het hoofdgevecht van de avond was een match-up tussen voormalig titeluitdager Thiago Santos en de Dagestani Magomed Ankalaev. Santos won vorige keer eindelijk weer eens een partij en brak daarmee zijn ‘losing skid’ van drie partijen. Ankalaev lijkt niet te stoppen in de UFC. De Rus won zijn laatste zeven partijen. Het gevecht zou uitdraaien op een boeiend maar weinig spectaculair schaakspel. Santos kwam nooit lekker in de partij en had eigenlijk maar een echt goed moment in de tweede ronde waar hij Ankalaev neersloeg. Ankalaev daarentegen hield de controle in de Octagon en was de vechter die vooruit liep.

Magomed Ankalaev wint en zal in de top 5 van de licht-zwaargewicht divisie komen wanneer de nieuwe rankings verschijnen Foto: Getty Images

Echter kwam ook van Ankalaev maar weinig offensief. De Dagestani wachtte op Santos om zodoende te kunnen counteren. Santos wachtte vooral op die ene harde KO stoot die er niet kwam. Ankalaev mixte uiteindelijk in de vierde en vijfde ronde nog zijn takedowns in de partij. Echter was het qua spektakel zeer teleurstellend. Uiteindelijk wel via unanimous decision een zeer belangrijke overwinning voor Ankalaev die hiermee een stapje dichterbij komt aan de top van de licht-zwaargewicht divisie.

KIJK VOLGENDE WEEK NAAR UFC LONDON

UFC London main card Foto: Eurosport

Al met al een spectaculair evenement. Klik voor de uitslagen hier . Volgende week zijn we terug bij Eurosport en discovery+ met het UFC London. Dan neemt voormalig titeluitdager Alexander Volkov het op tegen de ongeslagen Engelsman Tom Aspinall in de zwaargewicht divisie. Wij zullen hier live vanuit de O2 Arena verslag gaan doen van dit Europese evenement!! De previewshow begint zaterdagavond om 21.00u op Eurosport en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen & Stefan Struve zijn eveneens van de partij. Om 22.00u is het tijd op discovery+ voor de main card.

Main Card

- Alexander Volkov vs. Tom Aspinall

- Arnold Allen vs. Dan Hooker

- Paddy Pimblett vs. Kazula Vargas

- Gunnar Nelson vs. Takashi Sato

- Shamil Abdurakhimov vs. Sergei Pavlovich

- Nikita Krylov vs. Paul Craig

Preliminary Card

- Jai Herbert vs. Ilia Topuria

- Jack Shore vs. Timur Valiev

- Molly McCann vs. Luana Carolina

- Muhammad Mokaev vs. Cody Durden

- Mike Grundy vs. Makwan Amirkhani

- Cory McKenna vs. Elise Reed

- Nathaniel Wood vs. Vince Morales

UFC Eurosport Panel vs Bert Kops: UFC Vegas 50 picks GISTEREN OM 21:12