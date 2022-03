Voor Santos een gevecht om zijn vijfde plaats op de ranking te verdedigen. Terwijl Ankalaev voor het eerst in zijn carrière de top 5 van de divisie kan binnenkomen.

Santos heeft dynamiet in zijn handen

Dat er verschillende belangen op het spel staan in het main event is duidelijk. Santos is een gearriveerde naam en vocht al tegen de beste vechters binnen de divisie. Ankalaev daarentegen is zich juist een weg naar boven aan het vechten en krijgt in Santos op papier zijn beste tegenstander uit zijn carrière.

Santos die al sinds 2013 voor de UFC vecht wist eigenlijk pas echt door te breken toen hij de overstap maakte van de middengewicht divisie naar de licht-zwaargewicht divisie. De man met dynamiet in zijn handen wist na drie overwinningen in de divisie al een titelgevecht af te dwingen tegen kampioen Jon Jones. Santos verloor de partij nipt en hield meerdere zware blessures aan zijn knie over aan die partij. Hierdoor was hij liefst anderhalf jaar uit de running. Santos leek zijn topvorm niet meer te kunnen grijpen en verloor partijen tegen Glover Teixeira en Aleksandar Rakic. Echter wist hij in zijn meest recente partij eindelijk weer eens te winnen. Via unanimous decision werd gewonnen van Johnny Walker. Het was de eerste overwinning in 2.5 jaar tijd voor de Braziliaan.

Ankalaev is zeer dominant

Tegenstander Ankalaev kwam in 2017 over van de World Fighting Championship Akhmat organisatie waar hij kampioen was. Ankalaev debuteerde in Londen tegen Paul Craig. De Dagestani domineerde de partij voor 14 minuten en 50 seconden. Echter werden de laatste 10 seconden fataal voor de Rus die via Triangle Choke submission in de laatste seconde aftikte. Dit heeft Ankalaev liefst twee jaar van zijn carrière gekost. De UFC leek niet te geloven in de Dagestani en zette hem tegen de mindere goden in de divisie. Ankalaev liet zien dat hij Top 15 materiaal was en gaf zijn opponenten geen kans.

Ankalaev is misschien wel een van de grootste kanshebbers op een titelgevecht in de nabije toekomst Foto: Getty Images

Nadat in 2020 tweemaal van Ion Cutelaba werd gewonnen mocht Ankalaev eindelijk vechten tegen een top 15 vechter. Nikita Krylov werd via unanimous decision verslagen. Ankalaev voegde vervolgens een overwinning toe aan zijn inmiddels al imposante 'winstreak' tegen voormalig titeluitdager Volkan Oezdemir. Ankalaev zal met zijn 'winstreak' van zeven partijen zaterdag de Octagon betreden tegen Thiago Santos.

CO-MAIN EVENT KAN NIET TEGENVALLEN

Als je de namen Marlon Moraes en Song Yadong uitspreekt weet je eigenlijk van te voren al dat er spektakel in de kooi plaats zal vinden. ‘Win, lose or draw’ beide mannen zetten altijd zeer attractieve partijen neer. Voor Moraes is echter alarmfase 1 aangebroken. De Braziliaan verloor vier van zijn laatste vijf partijen. Zijn enige overwinning tegen MMA legende Jose Aldo was er ook een die zwaar in twijfel getrokken kon worden. Echter wordt altijd gezegd “styles make fights” en de stijl van Song Yadong is misschien niet de stijl waar Moraes heel blij van zal worden. Moraes werd namelijk in al zijn vier recente verliespartijen via TKO gefinisht.

Marlon Moraes heeft een overwinning nodig om terug te keren in de top van de divisie Foto: Getty Images

Yadong is namelijk iemand met veel power. De Chinees verloor slechts eenmaal in negen UFC partijen. Van die negen overwinningen werden drie partijen gefinisht via (T)KO. Yadong is in elke partij zeer gevaarlijk met zijn stoten en heeft het eigenlijk alleen moeilijk tegen opponenten die hem naar de grond willen halen. Moraes heeft een goede groundgame, maar gebruikt deze niet heel erg vaak. De Braziliaan trainde voor deze partij bij de Tiger Muay Thai gym in Thailand, Yadong traint onder leiding van Urijah Faber bij Team Alpha Male. De partij tussen beide mannen is een van de meest spectaculaire gevechten op papier.

Super Sodiq vs. Bruce Leeroy

Een belangrijke partij in de onderste regionen van de top 15 bij de vedergewichten is een gevecht tussen Sodiq Yusuff en Alex Caceres. Yusuff kwam via de DWCS de UFC binnen en heeft zich vrij geruisloos opgewerkt tot een van de beste vijftien vechters in de divisie. Yusuff staat bekend om zijn goede striking en weet daar ook het merendeel van zijn partijen door te winnen. De Nigeriaan won zijn eerste vier partijen in de UFC, maar moest in zijn meest recente partij een pas op de plaats maken. Hij verloor van het Engelse talent Arnold Allen. Tegenstander Alex Caceres vecht al sinds 2011 in de UFC.

Alex Caceres gaat voor zesde achtereenvolgende overwinning tijdens UFC Vegas 50 Foto: Getty Images

‘Bruce Leeroy’ kwam via The Ultimate Fighter de organisatie binnen. Caceres wisselde continu goede prestaties met zeer matige prestaties af en werd nooit echt een ‘speler’ in de vedergewicht divisie. Echter lijkt er sinds de zomer van 2019 een ommekeer te zijn gekomen bij de altijd goedlachse Caceres. Met vijf overwinningen op rij heeft Caceres zich in de top 15 van de divisie gevochten en krijgt hij nu de kans om nog meer te klimmen in die divisie. Dan zal gewonnen moeten worden van Yusuff.

Stand-up brawl verwacht tussen Rountree Jr. en Roberson

Khalil Rountree Jr. keert terug in de Octagon. De Amerikaan gaf al meerdere malen aan erover na te denken om per direct te stoppen met de sport. Rountree Jr. is echter op de beslissing terug gekomen en gaat het opnemen tegen Karl Roberson. Ook deze partij is op papier een knaller. Beide mannen zijn zeer grote voorstanders van het staande gevecht. Rountree Jr. kwam in 2016 via The Ultimate Fighter de UFC binnen. Hij verloor weliswaar de finale van Andrew Sanchez, maar werd al snel een publiekslieveling. Rountree Jr. wist KO overwinningen te pakken tegen onder meer Paul Craig, Gökhan Saki en Modestas Bukauskas. Echter is de Amerikaan erg wisselvallig en verliest hij ook regelmatig.

Khalil Rountree Jr. vecht tegen Karl Roberson tijdens UFC Vegas 50 Foto: Getty Images

Ditzelfde kan gezegd worden over tegenstander Roberson. De Amerikaan won tijdens de DWCS binnen 15 seconden van Ryan Spann. Dit leverde hem uiteraard een contract op. Roberson vecht zeer wisselvallig in de UFC. Zo wist hij alleen echt te overtuigen tegen Darren Stewart en Roman Kopylov. Eveneens maakte hij het Glover Teixeira ongelooflijk moeilijk, maar werd zelf uiteindelijk gefinisht in de eerste ronde. Roberson verloor zijn laatste twee partijen in de middengewicht divisie en heeft moeite met het gewicht halen in die divisie. Voor deze partij zal hij naar de licht-zwaargewicht divisie verhuizen.

Ervaring vs. Jeugd

Drew Dober zou het op dit evenement op gaan nemen tegen Ricky Glenn. Echter liet Glenn weten dat hij zich met een blessure had terug getrokken. Dober hoefde niet lang te wachten op een nieuwe tegenstander. Publiekslieveling Terrance McKinney nam de partij aan. McKinney vocht twee weken geleden nog tegen Fares Ziam en won die partij via Rear Naked Choke submission in de eerste ronde. Echter krijgt McKinney met Dober wel een zeer grote stap omhoog in competitie. Dober is een van de meest ondergewaardeerde atleten in de UFC lichtgewicht divisie. De Amerikaan kwam in 2013 de UFC binnen en had een moeilijke start met slechts drie overwinningen in acht partijen. Dober wist zichzelf echter te ontwikkelen als een sterke speler in de divisie. Vanaf 2017 wist hij van zijn zeven partijen er zes te winnen.

Kan Terrance McKinney ook winnen van de ervaren Drew Dober Foto: Getty Images

Het verlies kwam tegen huidig topcontender Beneil Dariush. Dober vocht sterker dan Dariush, maar verloor via Armbar submission. Helaas voor Dober verloor hij zijn laatste twee gevechten tegen respectievelijk Islam Makhachev en een Fight of the Night partij tegen Brad Riddell. Nu treft hij de jonge McKinney. ‘T.Wrecks’ won vier partijen via KO in 2021 en had de snelste knockout dat jaar in de UFC. In zijn debuut versloeg hij Matt Frevola binnen zeven seconden. Met inmiddels dus ook een tweede UFC overwinning op zak is McKinney iemand om rekening mee te houden. Maar kan hij ook de ervaren Dober aan zijn lijst van overwinningen toevoegen?

Braziliaanse KO aanstaande in main card opener

En alsof de card nog niet interessant genoeg was opent de UFC wederom de main card met een absolute ‘banger’. Voormalig twee divisie kampioen bij GLORY Kickboxing Alex Pereira gaat voor de tweede maal in de Octagon vechten. Hij neemt het op tegen zijn landgenoot Bruno Silva. Het is een partij tussen twee vechters die allebei het gevecht bij voorkeur staand vechten. Over Pereira hoeft eigenlijk niet veel verteld te worden. De man die bij GLORY Kickboxing domineerde is een van de meest gevaarlijke strikers op dit moment. Pereira versloeg eveneens huidig UFC middengewicht kampioen Israel Adesanya tweemaal in het kickboksen.

Alex Pereira treft Bruno Silva tijdens zijn 2de UFC partij Foto: Getty Images

De verwachting is dan ook dat Pereira door de UFC zo snel mogelijk wordt doorgeschoven naar de top. Echter zal hij zelf wel zijn partijen moeten winnen. Tegenstander Silva mag dan wel een BJJ black belt zijn, maar won nog nooit een partij via submission. Silva heeft zelfs ongelooflijk veel moeite met grondvechters en blijft bij voorkeur staan. Silva won 19 van zijn 22 overwinningen via KO. Eigenlijk kan deze partij dus maar op een manier eindigen. Of dit ook gaat gebeuren zien we zondagochtend om 01.00u.

PRELIM PARELTJE

Het prelim pareltje van de week is de Afghaan Javid Basharat. De ongeslagen vechter die inmiddels al jaren woont en traint in Engeland is een van de grootste talenten op dit moment. Basharat wist vorig jaar tijdens de Dana White’s Contender Series zijn UFC contract af te dwingen. Basharat nam het op tegen Oron Kahlon. De Israëliër noemde Basharat tijdens de weging een terrorist. Dit leidde tot veel ophef in aanloop naar die partij. Basharat was de opmerking van de Israëliër niet vergeten en weigerde hem te finishen aan het einde van de eerste ronde.

Javid Basharat maakt UFC debuut tijdens UFC Vegas 50 Foto: Getty Images

De partij zou uiteindelijk in de laatste minuut worden gefinisht door Basharat via een Guillotine Choke submission. Basharat liet na afloop weten dat hij inderdaad de partij via TKO in de eerste ronde had kunnen finishen, maar hij de finish nog even wilde uitstellen omdat dit het verdiende loon was voor Kahlon. De UFC was onder de indruk waardoor Basharat nu zijn debuut gaat maken tegen Trevin Jones. En ook deze partij is er een om een grote cirkel omheen te zetten in je agenda!

Het volledige programma voor UFC Vegas 50

Officiële poster UFC Vegas 50 Foto: Getty Images

Main Card

- Thiago Santos vs. Magomed Ankalaev

- Marlon Moraes vs. Song Yadong

- Sodiq Yusuff vs. Alex Caceres

- Khalil Rountree Jr. vs. Karl Roberson

- Drew Dober vs. Terrance McKinney

- Alex Pereira vs. Bruno Silva

Preliminary Card

- Matthew Semelsberger vs. AJ Fletcher

- JJ Aldrich vs. Gillian Robertson

- Trevin Jones vs. Javid Basharat

- Damon Jackson vs. Kamuela Kirk

- Sabina Mazo vs. Miranda Maverick

- Dalcha Lungiambula vs. Cody Brundage

- Guido Cannetti vs. Kris Moutinho

- Tafon Nchukwi vs. Azamat Murzakanov

