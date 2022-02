Het UFC Vegas 50 evenement vindt plaats op 12 maart in het UFC APEX te Las Vegas. Maverick kondigde haar partij aan via social media.

Miranda Maverick won drie gevechten op een avond

Miranda Maverick startte in 2016 haar professionele MMA carrière. De Amerikaanse vocht het merendeel van haar gevechten voor de Invicta FC organisatie. Deze organisatie biedt een platform uitsluitend voor vrouwen. Maverick deed van zich spreken in september 2019. Ze won drie gevechten op een avond en daarmee het Invicta FC vlieggewicht toernooi. Mede door deze winst vocht ze een aantal maanden later een #1 contender partij tegen Pearl Gonzalez. Maverick won na drie ronden via unanimous decision. Maverick zou echter niet voor de belt vechten maar bij de UFC tekenen.

Maverick kende een zeer sterk debuut door Liana Jojua aan het einde van de eerste ronde via TKO te stoppen. Nadat vervolgens ook van Gillian Robertson werd gewonnen kreeg Maverick de eveneens getalenteerde Maycee Barber tegenover zich. Maverick leek de partij in de zak te hebben, echter dachten twee juryleden daar anders over waardoor Maverick voor het eerst sinds februari 2019 verloor. Maverick wist eind vorig jaar het tij niet te keren. Tegen Erin Blanchfield werd een zeer eenzijdige unanimous decision verloren. Nu zal Maverick moeten winnen van Mazo om relevant te blijven in de divisie.

Twee headkick KO's voor Sabina Mazo

Ditzelfde geldt echter ook voor Mazo. De Colombiaanse werd in 2019 als ongeslagen atlete door de UFC gecontracteerd. Mazo had bij de LFA van zich doen spreken met twee headkick KO's en eveneens een titel winst en vervolgens ook een titelverdediging. Mazo kwam echter te kort in haar UFC debuut tegen de sterk worstelende Maryna Moroz. Mazo kon de takedowns niet stoppen en verloor voor het eerst in haar carrière. Mazo leek vervolgens het tij te keren met drie overwinningen op rij waaronder een Rear Naked Choke submission overwinning tegen Justine Kish. Mazo besloot vervolgens naar de bantamgewicht divisie te verhuizen.

Sabina Mazo krijgt een nieuwe opponente op 12 maart Foto: Getty Images

Uiteindelijk geen goed idee aangezien ze verloor van Alexis Davis. Davis was te sterk voor de duidelijk smallere Mazo. De Colombiaanse had dit waarschijnlijk ook in de gaten en kwam terug op haar beslissing en maakte in haar laatste partij een comeback in de vlieggewicht divisie. Mazo werd overklast door Mariya Agapova en ging knockdown in de derde ronde. Agapova finishte de partij uiteindelijk via Rear Naked Choke submission. Mazo die net als Maverick dus haar laatste twee partijen verloor weet dat een overwinning een must is.

UFC Vegas 50

Thiago Santos vs. Magomed Ankalaev

Marlon Moraes vs. Song Yadong

Sodiq Yusuff vs. Alex Caceres

Drew Dober vs. Ricky Glenn

Alex Pereira vs. Bruno Silva

Guido Cannetti vs. Kris Moutinho

Trevin Jones vs. Javid Basharat

Khalil Rountree Jr. vs. Karl Roberson

JJ Aldrich vs. Gillian Robertson

Matthew Semelsberger vs. AJ Fletcher

Sabina Mazo vs. Miranda Maverick

Damon Jackson vs. Kamuela Kirk

Dalcha Lungiambula vs. Cody Brundage

Tafon Nchukwi vs. Azamat Murzakanov

