Het gevecht vindt plaats tijdens UFC Vegas 50 in het UFC APEX te Las Vegas in de lichgewicht divisie.

McKinney vecht tweemaal binnen 14 dagen

McKinney kwam op 26 februari jongstleden nog in actie tijdens UFC Vegas 49 tegen de Fransman Fares Ziam. McKinney won die partij via Rear Naked Choke submission in de eerste ronde en hield geen schade over aan dit gevecht. Voor de jonge McKinney dus een buitenkansje om het in zijn derde UFC partij al tegen iemand van het kaliber Drew Dober op te gaan nemen.

Dober vecht al sinds 2013 voor de UFC. De Amerikaan is een atleet die eigenlijk net tegen de top 15 van de lichtgewicht divisie aan zit. Dober zal tegen McKinney moeten winnen aangezien hij zijn laatste twee partijen verloor. Hierbij dient wel gezegd te worden dat hij dit deed tegen topcontender Islam Makhachev en in een zeer competitieve partij tegen Brad Riddell. Voor deze twee verliespartijen had Dober liefst zes van in totaal zeven partijen gewonnen. Onder meer Alexander Hernandez en Nasrat Haqparast werden gefinisht.

UFC Vegas 50

Main Card

Thiago Santos vs. Magomed Ankalaev

Marlon Moraes vs. Song Yadong

Sodiq Yusuff vs. Alex Caceres

Khalil Rountree Jr. vs. Karl Roberson

Drew Dober vs. Terrance McKinney

Alex Pereira vs. Bruno Silva

Preliminary Card

Matthew Semelsberger vs. AJ Fletcher

JJ Aldrich vs. Gillian Robertson

Trevin Jones vs. Javid Basharat

Damon Jackson vs. Kamuela Kirk

Sabina Mazo vs. Miranda Maverick

Dalcha Lungiambula vs. Cody Brundage

Guido Cannetti vs. Kris Moutinho

Tafon Nchukwi vs. Azamat Murzakanov

