Main Card

- Thiago Santos (205.5 lbs) vs. Magomed Ankalaev (205 lbs)

- Marlon Moraes (136 lbs) vs. Song Yadong (135.5 lbs)

- Sodiq Yusuff (145.5 lbs) vs. Alex Caceres (145 lbs)

- Khalil Rountree Jr. (205 lbs) vs. Karl Roberson (203 lbs)

- Drew Dober (155 lbs) vs. Terrance McKinney (156 lbs)

- Alex Pereira (186 lbs) vs. Bruno Silva (185.5 lbs)

Preliminary Card

- Matthew Semelsberger (169 lbs) vs. AJ Fletcher (170 lbs)

- JJ Aldrich (125.5 lbs) vs. Gillian Robertson (125.5 lbs)

- Trevin Jones (135 lbs) vs. Javid Basharat (136 lbs)

- Damon Jackson (145.5 lbs) vs. Kamuela Kirk (145 lbs)

- Sabina Mazo (125.5 lbs) vs. Miranda Maverick (125.5 lbs)

- Dalcha Lungiambula (186 lbs) vs. Cody Brundage (185.5 lbs)

- Guido Cannetti (136 lbs) vs. Kris Moutinho (135 lbs)

- Tafon Nchukwi (205.5 lbs) vs. Azamat Murzakanov (205.5 lbs)

