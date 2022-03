Verder maakte voormalig titeluitdager Marlon Moraes zijn opwachting in de bantamgewicht divisie tegen de talentvolle Chinees Song Yadong. Tot slot vocht voormalig twee-divisie kampioen bij GLORY Kickboxing Alex Pereira voor de tweede maal in de UFC. Hij nam het op tegen Bruno Silva.

Bekijk hieronder alle uitslagen.

Main Card

- Magomed Ankalaev def. Thiago Santos via UD (49-46, 49-46, 48-47).

- Song Yadong def. Marlon Moraes via KO (Punches) – R1, 2:06.

- Sodiq Yusuff def. Alex Caceres via UD (30-27, 30-27, 29-28).

- Khalil Rountree Jr. def. Karl Roberson via TKO (Punches) – R2, 0:25.

- Drew Dober def. Terrance McKinney via TKO (Punches) – R1, 3:17.

- Alex Pereira def. Bruno Silva via UD (30-27, 30-27, 30-27).

Preliminary Card

- Matthew Semelsberger def. A.J. Fletcher via UD (29-28, 29-28, 29-28).

- JJ Aldrich def. Gillian Robertson via UD (30-27, 30-27, 30-27).

- Javid Basharat def. Trevin Jones via UD (30-27, 30-27, 29-28).

- Damon Jackson def. Kamuela Kirk via Submission (Arm-Triangle Choke) – R2, 4:42.

- Miranda Maverick def. Sabina Mazo via Submission (RNC) – R2, 2:15.

- Cody Brundage def. Dalcha Lungiambula via Submission (Guillotine Choke) – R1, 3:41.

- Guido Cannetti def. Kris Moutinho via TKO (Punches) – R1, 2:07.

- Azamat Murzakanov def. Tafon Nchukwi via TKO (Flying Knee) – R3, 0:44.

De UFC geef na ieder evenement ook bonussen weg van 50.000 dollar. Bekijk deze hieronder.

Fight of the Night: Geen.

Performance of the Night: Azamat Murzakanov, Song Yadong, Cody Brundage & Khalil Rountree Jr.

