Dansen

Barnett is er klaar voor om wederom veel plezier te hebben. Hij kijkt ernaar uit om weer te ‘dansen’. Het publiek zorgde er in zijn laatste partij voor dat hij zo enthousiast was. Hij had niet verwacht dat zoveel mensen voor hem zouden juichen omdat hij tegen de lokale favoriet Gian Villante vocht.

MMA is voor Barnett 90% mentaal. Barnett had in zijn achterhoofd zitten dat zijn debuut (tegen Ben Rothwell) niet lekker was verlopen en wilde laten zien dat hij beter was dan dat. Barnett is sowieso altijd positief. Hij heeft geen duizenden mensen nodig om hem aan te moedigen. De lege APEX met 8 mensen is hij ook al heel tevreden mee.

Entertainment is heel belangrijk. Je moet het hele pakket hebben om te komen waar je wil zijn zegt Barnett. Die entertainment factor zorgt ervoor dat mensen hem graag zien vechten.

Legerbasis

Barnett woonde een maand in Duitsland. Zijn vader zat in het leger waardoor Barnett in meerdere landen vertoefde. Barnett woonde een lange tijd in Spanje, maar wel op de Amerikaanse legerbasis. In Nederland is hij nog nooit geweest.

Hij had destijds een uitnodiging gekregen van Alistair Overeem. Echter is het niet doorgegaan. Barnett trainde ongeveer een jaar samen met de Nederlander. Barnett zou graag weer met Overeem samen trainen. Dankzij Overeem kan hij beter knieën van tegenstanders verwerken zegt de Amerikaan met een lach.

Overeem

Barnett heeft ook nog een leuk verhaal over Overeem en Benji Zimmerman. Barnett en Zimmerman gingen stiekem ’s nachts eruit om hamburgers te halen. Toen ze terugkwamen zagen dat het licht bij Overeem aan was. Barnett rende snel naar binnen om de hamburgers te verstoppen en vond een plekje in een lege lade.

Chris Barnett samen met Alistair Overeem Foto: Other Agency

Hamburgers met Benji Zimmerman

Overeem belde aan en zei meteen dat hij hamburgers rook. Barnett ontkende en zei dat de restaurants tegenwoordig al vroeg begonnen met voorbereidingen. Overeem geloofde het niet en vond de hamburgers. Overeem zei: “Jij vertelde me dat je geen 300 pond wil wegen, maar deze zak met hamburgers zegt iets anders”. Ik schaamde me dood zegt Barnett lachend.

